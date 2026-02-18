Giải phóng hàng chục Gigabyte cho điện thoại trong vài phút

Bộ nhớ iPhone thường nhanh đầy do ảnh và video chiếm dung lượng lớn theo thời gian. Tuy nhiên, thay vì xóa thủ công từng tấm, người dùng có thể chuyển ảnh sang dịch vụ lưu trữ đám mây miễn phí để giảm tải cho thiết bị.

Một trong những cách đơn giản là sử dụng ứng dụng Google Photos. Sau khi cài đặt và bật tính năng sao lưu, toàn bộ ảnh và video trên iPhone sẽ tự động được lưu lên tài khoản Google.

Khi quá trình sao lưu hoàn tất, người dùng có thể tắt đồng bộ ảnh với iCloud nếu muốn chuyển hẳn sang lưu trữ bằng Google Photos. Lúc này, việc xóa ảnh trong máy sẽ giúp giải phóng đáng kể dung lượng mà vẫn đảm bảo dữ liệu đã được lưu trữ an toàn trên nền tảng đám mây.

Video dưới đây hướng dẫn từng bước thiết lập, giúp iPhone trống thêm nhiều GB bộ nhớ chỉ với vài thao tác đơn giản.