iPhone 18 Pro Max, Galaxy S26 Ultra và loạt di động đáng chờ đợi năm 2026

Người dùng có thể kỳ vọng vào những bước tiến vượt bậc về công nghệ hiển thị và nhiếp ảnh. Apple dự kiến sẽ trang bị camera thay đổi khẩu độ và đưa Face ID xuống dưới màn hình. Samsung nâng cấp màn hình 10-bit màu cùng công suất sạc nhanh 60W. Trong khi đó, các hãng như vivo, OPPO và Honor đang chạy đua về camera khi tích hợp cảm biến camera 1 inch và ống kính tiềm vọng 200MP.

iPhone 18 Pro Max

Theo ETNews, bộ đôi iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max sẽ là những mẫu iPhone đầu tiên được Apple trang bị cụm camera có khả năng thay đổi khẩu độ, mang đến sự linh hoạt cao hơn trong mọi điều kiện ánh sáng.

Tính năng này cho phép người dùng điều chỉnh lượng ánh sáng đi vào cảm biến tùy theo môi trường chụp. Cụ thể, khi chụp trong điều kiện thiếu sáng, khẩu độ sẽ tự động mở rộng để thu được nhiều ánh sáng hơn, giúp hình ảnh sáng rõ và chi tiết hơn.

Bản dựng iPhone 18 Pro Max với ba phiên bản màu sắc mới (Ảnh: Instant Digital).

Theo nhà phân tích Jeff Pu, iPhone 18 Pro sẽ được trang bị bộ xử lý A20 Pro thế hệ mới. Con chip này sẽ được sản xuất trên tiến trình N2 2nm mới của TSMC, cho hiệu suất nhanh hơn 15% và tiết kiệm năng lượng hơn 30% so với chip A19.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội Weibo, tài khoản Digital Chat Station tiết lộ bộ đôi iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max sẽ có kích thước màn hình lần lượt 6,3 inch và 6,9 inch, tương tự thế hệ iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max.

Nâng cấp đáng chú ý nhất là hệ thống Face ID được đưa xuống dưới màn hình. Thay đổi này sẽ giúp thu gọn kích thước của phần đục lỗ trên màn hình, từ đó mang lại nhiều không gian hiển thị hơn.

Ngoài ra, camera trước nhiều khả năng sẽ được di chuyển sang phía bên trái. Tuy vậy, hiện chưa rõ tính năng Dynamic Island có tiếp tục được duy trì trên hai thiết bị này hay không.

Theo nhiều nguồn tin từ chuỗi cung ứng, Apple đang phải đối mặt với thách thức lớn liên quan đến tình trạng thiếu hụt linh kiện bộ nhớ. Do đó, việc tăng giá đối với dòng sản phẩm iPhone 18 là điều khó có thể tránh khỏi. Các nhà phân tích ước tính giá iPhone 18 có thể tăng 50-100 USD, tùy theo năng lực đàm phán của Apple với các nhà cung cấp bộ nhớ.

Samsung Galaxy S26 Ultra

Theo các hình ảnh rò rỉ, hệ thống camera chính trên S26 Ultra đã được thiết kế lại so với phiên bản Galaxy S25 Ultra. Ba camera xếp dọc được đặt bên trong một cụm đảo, trong khi đèn flash LED và cảm biến phụ được đặt ở bên ngoài.

Hé lộ từ leaker Ice Universe cho thấy Galaxy S26 Ultra sẽ được trang bị màn hình 10-bit màu. Đây là một nâng cấp quan trọng so với màn hình 8-bit trên phiên bản Galaxy S25 Ultra tiền nhiệm.

Mô hình Samsung Galaxy S26 Ultra (Ảnh: PhoneArena).

Về khả năng hiển thị, màn hình 8-bit hỗ trợ khoảng 16,7 triệu màu. Trong khi đó, màn hình 10-bit có thể tái tạo hơn một tỷ màu sắc. Thay đổi này hứa hẹn mang đến chất lượng hiển thị cao hơn, độ chuyển màu mượt mà hơn và hiệu suất HDR được cải thiện.

Một số thông tin rò rỉ cho biết Galaxy S26 Ultra sẽ được trang bị camera chính có độ phân giải 200MP với nâng cấp khẩu độ f/1.4. So với phiên bản tiền nhiệm, Galaxy S25 Ultra sở hữu camera chính 200MP cùng khẩu độ f/1.7.

Cải tiến này hứa hẹn sẽ giúp camera của máy thu được nhiều ánh sáng hơn khi người dùng chụp ảnh trong điều kiện thiếu sáng. Từ đó, hệ thống cũng sẽ gia tăng chất lượng ảnh chụp đêm.

Trên trang web chính thức, Samsung đã đăng tải thông tin về một bộ sạc nhanh có công suất 60W. Đáng chú ý, hiện chưa có bất cứ mẫu điện thoại nào của Samsung hỗ trợ sạc nhanh 60W. Theo PhoneArena, động thái này được xem như một sự xác nhận ngầm rằng dòng Galaxy S26 Ultra sắp ra mắt sẽ được nâng cấp sạc nhanh lên mức công suất 60W.

Dự kiến, dòng sản phẩm Samsung Galaxy S26 sẽ được công bố vào ngày 25/2. Sản phẩm sẽ lên kệ từ ngày 11/3, tức 2 tuần sau khi ra mắt. Galaxy S26 Ultra sẽ có 4 tùy chọn màu sắc, bao gồm trắng (White), đen (Black), tím (Cobalt Violet) và xanh da trời (Sky Blue).

OPPO Find X9 Ultra

Về ngoại hình, OPPO Find X9 Ultra được cho là sẽ kế thừa ngôn ngữ thiết kế cụm camera hình tròn khổng lồ ở mặt lưng, nhưng được tinh chỉnh mỏng nhẹ và hài hòa hơn. Điểm nhấn nằm ở màn hình LTPO AMOLED 2K thế hệ mới, hỗ trợ tần số quét thích ứng 1-120Hz. Các tin đồn cho biết màn hình này sẽ đạt độ sáng tối đa 4.500 nits, giúp hiển thị rõ nét ngay cả dưới ánh nắng gắt.

Máy được trang bị bộ xử lý Snapdragon 8 Gen 5 với tiến trình 3nm tiên tiến. Con chip này không chỉ tối ưu hiệu suất chơi game mà còn tích hợp bộ xử lý thần kinh (NPU) chuyên dụng cho các tác vụ AI thế hệ mới. Dự kiến, máy sẽ tích hợp viên pin Glacier Battery công nghệ silicon-carbon với dung lượng 6.200mAh.

OPPO Find X9 Ultra sẽ duy trì thiết kế đặc trưng của dòng Find (Ảnh: GSMArena).

Linh hồn của dòng Ultra chính là hệ thống camera. Find X9 Ultra sẽ sở hữu hệ thống 4 camera 50MP, trong đó camera chính sử dụng cảm biến 1 inch thế hệ thứ hai (Sony LYT-900 cải tiến) với khẩu độ thay đổi linh hoạt.

Đặc biệt, OPPO tiếp tục duy trì thế mạnh dual-periscope (hai ống kính tiềm vọng) với khả năng zoom quang học 3x và 6x, mang lại chất lượng ảnh chụp chân dung và chụp xa với độ chi tiết cao. Sự hợp tác với Hasselblad vẫn được duy trì, giúp bổ sung các bộ lọc màu sắc độc bản và khả năng xử lý hình ảnh chân thực.

Một tính năng đáng chú ý khác là khả năng kết nối vệ tinh hai chiều, cho phép người dùng gửi tin nhắn và thực hiện cuộc gọi khẩn cấp ngay cả khi không có sóng di động. Đây được xem là một tiêu chuẩn mới cho các điện thoại cao cấp trong năm 2026.

Về phần mềm, máy sẽ cài đặt trên nền tảng ColorOS 16 dựa trên Android 16, tích hợp sâu trợ lý ảo AI hỗ trợ dịch thuật trực tiếp theo thời gian thực và quản lý tài nguyên hệ thống một cách thông minh dựa trên thói quen người dùng.

vivo X300 Ultra

vivo X300 Ultra được cho là sẽ duy trì cụm camera lớn ở mặt lưng nhưng được cải tiến với viền bezel siêu mỏng và khung viền titanium cao cấp. Thiết kế này mang lại cảm giác cầm nắm nhẹ nhàng nhưng vẫn đảm bảo độ bền bỉ.

Máy dự kiến sở hữu màn hình Samsung E9 AMOLED với độ phân giải 2K+, hỗ trợ công nghệ LTPO thế hệ thứ 5 giúp tiết kiệm pin. Đặc biệt, độ sáng tối đa của màn hình này có thể chạm ngưỡng 5.000 nits, giúp người dùng dễ dàng sử dụng ngay cả trong những điều kiện ánh sáng khắc nghiệt.

vivo X300 Ultra tập trung nâng cấp camera (Ảnh: PhoneArena).

Máy sẽ tích hợp bộ vi xử lý Snapdragon 8 Gen 5, được tối ưu cho các tác vụ AI và đồ họa nặng. Để hỗ trợ cho phần cứng mạnh mẽ này, vivo dự kiến trang bị viên pin công nghệ Silicon-Carbon với dung lượng 6.200mAh, đi kèm sạc nhanh có dây 120W và sạc không dây 50W.

Điểm đắt giá nhất trên dòng Ultra luôn là camera, và X300 Ultra cũng không ngoại lệ. Theo các thông tin rò rỉ, máy sẽ sử dụng cảm biến chính Sony LYT-1000 (1,1 inch), cho khả năng thu sáng và xóa phông tự nhiên. Tâm điểm nằm ở ống kính tiềm vọng 200MP với công nghệ ZEISS APO, mang lại khả năng zoom quang học chất lượng cao và zoom kỹ thuật số lên đến 200x.

Chưa dừng lại ở đó, thiết bị còn hỗ trợ chip hình ảnh V4 do vivo tự phát triển. Con chip này có chức năng xử lý video 4K cinematic và hỗ trợ chụp ảnh đêm một cách chuyên nghiệp hơn.

Máy sẽ chạy trên giao diện OriginOS 6 dựa trên nền tảng Android 16. Hệ thống này được tích hợp đa dạng tính năng AI, hỗ trợ người dùng từ việc tóm tắt văn bản, dịch thuật thời gian thực đến chỉnh sửa ảnh thông minh. Ngoài ra, khả năng kết nối vệ tinh hai chiều cũng là một tính năng được đồn đoán sẽ xuất hiện, giúp duy trì liên lạc ở những nơi không có sóng điện thoại.

Honor Magic 9 Pro

Theo các thông tin rò rỉ, Honor Magic 9 Pro sẽ tiếp tục phát triển ngôn ngữ thiết kế "Eye of Muse" đặc trưng với cụm camera tròn lớn ở mặt lưng. Điểm nhấn nằm ở màn hình Tandem OLED thế hệ thứ hai, giúp tăng tuổi thọ màn hình và độ sáng tối đa có thể lên tới 5.500 nits. Đặc biệt, Honor còn trang bị tính năng "AI Defocus" giúp giảm mỏi mắt khi sử dụng liên tục.

Honor Magic 9 Pro sẽ tiếp tục phát triển ngôn ngữ thiết kế "Eye of Muse" (Ảnh: GizmoChina).

Máy sẽ sử dụng chip xử lý Snapdragon 8 Gen 5, được tối ưu riêng cho các tác vụ AI phức tạp. Để cung cấp năng lượng cho cấu hình này, máy sẽ tích hợp viên pin dung lượng 6.000mAh, hỗ trợ sạc nhanh có dây 100W và sạc không dây 80W.

Các nguồn tin rò rỉ cho thấy máy sẽ sở hữu cảm biến chính 1 inch tùy chỉnh từ Sony, mang lại khả năng thu sáng và dải động cực rộng. Camera tiềm vọng dự kiến được nâng cấp lên độ phân giải 200MP, hỗ trợ zoom quang học 3.5x và zoom kỹ thuật số lên đến 100x. Trong khi đó, thuật toán AI Image Engine 2.0 sẽ giúp tái tạo chi tiết hình ảnh ở khoảng cách xa.

Về phần mềm, Magic 9 Pro sẽ chạy trên giao diện MagicOS 9.0 dựa trên Android 16. Đây là phiên bản tập trung tối đa vào AI Agent, có khả năng hiểu các ý định phức tạp của người dùng thông qua ngôn ngữ tự nhiên và hành vi.