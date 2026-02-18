Cụ thể, người dùng chỉ nhận được thông báo "Đã xảy ra lỗi" khi truy cập vào nền tảng YouTube. Trên trang chủ, nền tảng này không hiển thị bất cứ video gợi ý nào.

Người dùng báo cáo về sự cố khi sử dụng YouTube vào sáng 18/2 (Ảnh chụp màn hình).

"Khoảng 8h sáng, tôi truy cập ứng dụng YouTube trên TV để mở phim hài Tết xem cùng gia đình. Tuy vậy, ứng dụng không hiển thị bất cứ video nào", chị Hải Thanh, sống tại phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình, chia sẻ.

Theo ghi nhận từ chuyên trang theo dõi sức khỏe mạng xã hội DownDetector, lượng người dùng gặp sự cố khi truy cập YouTube đã tăng vọt vào sáng 18/2. Đáng nói, vấn đề này xuất hiện trên cả ứng dụng ở nền tảng di động và TV.

Trên mạng xã hội, nhiều người dùng cũng chia sẻ ảnh chụp màn hình thông báo lỗi. Một số người dùng đã tìm giải pháp khắc phục sự cố bằng cách thử chuyển đổi kết nối di động và WiFi, nhưng tình trạng không được cải thiện.

Sự cố trên đặc biệt ảnh hưởng đến người dùng tại thị trường Việt Nam khi nhu cầu giải trí dịp nghỉ Tết Nguyên đán tăng cao. Nền tảng này hiện là nơi chia sẻ video nhạc, hài Tết, karaoke vốn có lượng truy cập lớn trong dịp nghỉ lễ.

Đến 9h30, hệ thống đã dần khôi phục và có thể truy cập lại. Tuy vậy, một số tài khoản vẫn chưa ổn định.