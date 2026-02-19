iOS 27 là cơ hội để Apple sửa sai

Trên bản cập nhật này, công ty hướng đến việc “dọn dẹp” mã nguồn, nâng cấp các ứng dụng cũ và tinh chỉnh giao diện Liquid Glass. Những thay đổi này được kỳ vọng sẽ cải thiện thời lượng pin cho iPhone.

iOS 27 sẽ tập trung sửa lỗi hệ điều hành và cải thiện hiệu suất thiết bị (Ảnh: GSMArena).

Nhiều báo cáo mô tả hệ điều hành iOS hiện nay giống như một mớ hỗn độn ở bên trong. Đây cũng được xem là nguyên nhân chính khiến cho các ứng dụng gặp tình trạng lỗi gia tăng, hiệu suất kém vào một số thời điểm và làm giảm thời lượng pin.

“Công ty kỳ vọng rằng những thay đổi bên trong mã nguồn sẽ mang lại hiệu quả cao hơn, giúp người dùng sử dụng thiết bị được lâu hơn”, Bloomberg cho biết.

Trên phiên bản iOS 26, Apple đã giới thiệu thiết kế Liquid Glass cùng với đó là hàng loạt tính năng mới nhằm gia tăng trải nghiệm sử dụng. Tuy nhiên, hệ điều hành này cũng gây ra không ít tranh cãi khi nó làm suy giảm hiệu năng thiết bị, đặc biệt là trên các iPhone đời cũ. Bản cập nhật iOS 27 mà Apple đang phát triển được kỳ vọng sẽ giải quyết triệt để những vấn đề này.

Bên cạnh việc dọn dẹp toàn bộ hệ thống, Apple được cho là sẽ tập trung mang lại trải nghiệm AI liền mạch hơn trên iOS 27. Nỗ lực đó bao gồm quá trình tích hợp AI sâu hơn trên toàn hệ điều hành và một trợ lý ảo Siri có khả năng giao tiếp tốt hơn.

Trong vài năm qua, Apple đã phải đối mặt với không ít chỉ trích liên quan đến quá trình triển khai các tính năng AI. Điều này cũng làm dấy lên câu hỏi liệu công ty có đủ năng lực để bắt kịp các đối thủ hay không. iOS 27 là cơ hội lớn nhất của Apple để thiết lập lại kỳ vọng và chứng minh rằng công ty có thể cạnh tranh mạnh mẽ trong cuộc đua AI.

Hệ điều hành iOS 27 sẽ không có nhiều thay đổi về giao diện (Ảnh: Tom's Guide).

Dự kiến, hệ điều hành iOS 27 sẽ được Apple công bố tại sự kiện WWDC 2026. Trong khi đó, phiên bản chính thức sẽ được phát hành vào cuối năm, cùng thời điểm ra mắt iPhone 18 Pro Max.

Theo báo cáo từ StatCounter, tính đến tháng 1, chỉ có khoảng 15-16% số lượng iPhone đang hoạt động trên toàn cầu được cài đặt hệ điều hành iOS 26.

Ngược lại, hơn 60% số iPhone được tổng hợp vẫn đang sử dụng hệ điều hành iOS 18. Hai phiên bản iOS 18.7 và iOS 18.6 chiếm phần lớn các thiết bị đang hoạt động. So với cùng kỳ năm ngoái, iOS 18 được cài đặt lên 63% thiết bị iPhone chỉ sau 4 tháng phát hành. Tỷ lệ này đối với phiên bản iOS 17 là 54%.