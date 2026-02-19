Quảng cáo video trên mạng không được ép người dùng xem quá 5 giây

Từ ngày 15/2 người dùng có thể tắt quảng cáo video sau tối đa 5 giây (Ảnh: Thanh Bình).

Nghị định chính thức có hiệu lực từ ngày 15/2.

Quảng cáo trực tuyến từ lâu đã trở thành vấn đề gây bức xúc đối với nhiều người dùng Internet tại Việt Nam. Không chỉ làm gián đoạn việc tiếp cận thông tin, một số nền tảng còn sử dụng các kỹ thuật gây hiểu nhầm như đặt nút tắt quảng cáo kích thước rất nhỏ, sử dụng biểu tượng đóng giả hoặc yêu cầu người dùng thực hiện nhiều thao tác mới có thể quay lại nội dung chính.

Nhằm chấn chỉnh tình trạng này, Điều 17 Nghị định 342/2025/NĐ-CP quy định cụ thể về hoạt động quảng cáo trên môi trường mạng, đặc biệt với loại hình “quảng cáo không ở vùng cố định” - tức quảng cáo hiển thị tại vị trí, thời điểm không cố định và có thể che khuất một phần hoặc toàn bộ nội dung chính.

Theo quy định, biểu tượng tắt quảng cáo phải cho phép người dùng đóng nội dung quảng cáo ngay lập tức chỉ sau một lần chạm hoặc nhấp chuột.

Nghị định đồng thời nghiêm cấm việc sử dụng biểu tượng tắt giả, hoặc các biểu tượng khó nhận biết, gây nhầm lẫn nhằm đánh lừa người dùng tương tác với quảng cáo.

Đối với quảng cáo dưới dạng hình ảnh tĩnh, nền tảng phải cho phép tắt ngay, không được đặt thời gian chờ. Với quảng cáo dạng video hoặc chuỗi hình ảnh chuyển động, thời gian tối đa để nút tắt xuất hiện là 5 giây. Doanh nghiệp không được buộc người dùng theo dõi quảng cáo quá thời hạn này.

Bên cạnh yêu cầu về nút tắt, Nghị định 342 cũng yêu cầu các nền tảng cung cấp công cụ và hướng dẫn rõ ràng để người dùng phản ánh các nội dung quảng cáo vi phạm pháp luật. Người dùng có quyền từ chối hoặc không tiếp tục xem các quảng cáo không phù hợp.

Các phản ánh phải được tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ quảng cáo tiếp nhận, xử lý kịp thời và thông báo kết quả cho người dùng theo quy định.

Việc ban hành Nghị định 342/2025/NĐ-CP được xem là động thái tăng cường quản lý môi trường quảng cáo trực tuyến, hướng tới bảo vệ quyền lợi người sử dụng.

Tuy nhiên, ghi nhận thực tế cho thấy, sau thời điểm nghị định có hiệu lực, trên một số nền tảng vẫn xuất hiện tình trạng nút tắt “X” giả mạo, khiến người dùng bị chuyển hướng sang quảng cáo hoặc website khác.