Đánh giá OPPO Watch S: Cạnh tranh Huawei Watch GT 6, Galaxy Watch8

+ Ưu điểm:

- Thiết kế mỏng nhẹ.

- Đa dạng tính năng theo dõi sức khỏe và luyện tập.

- Hỗ trợ kết nối 2 điện thoại cùng lúc.

+ Hạn chế:

- Một số tính năng phần mềm còn thiếu ổn định.

- Không có phiên bản hỗ trợ eSIM.

+ Lời khuyên từ Biên tập viên:

OPPO Watch S phù hợp nhóm người dùng trẻ tuổi, cần một chiếc đồng hồ thông minh có thiết kế thời trang, hỗ trợ đầy đủ tính năng theo dõi sức khỏe và luyện tập thể thao.

Tuy vậy, sản phẩm vẫn còn một số hạn chế về phần mềm liên quan đến tính năng nhận diện cuộc gọi. OPPO sẽ cần sớm khắc phục vấn đề này trong các bản cập nhật tiếp theo.

Thiết kế và màn hình

OPPO Watch S sở hữu thiết kế tối giản với mặt đồng hồ dạng tròn cùng phần khung viền thép không gỉ bao quanh. Mặt kính được vát cong 2.5D tràn viền, mang lại trải nghiệm vuốt chạm tương đối thoải mái và không bị cấn tay khi vuốt từ mép.

Mẫu đồng hồ này có độ mỏng 8,9mm cùng trọng lượng 35g, mang lại trải nghiệm đeo gần như tương đồng với các dòng đồng hồ truyền thống. Khi đặt cạnh chiếc Huawei Watch GT 6 Pro, sản phẩm của OPPO thể hiện ưu thế gọn nhẹ hơn đáng kể.

Thiết kế mỏng nhẹ này mang đến trải nghiệm sử dụng thoải mái trong thời gian dài, nhất là trong quá trình tập luyện thể thao hoặc đeo khi đi ngủ.

Phiên bản màu đen đi kèm với dây đeo thể thao cao su Fluoroelastomer. Loại dây này có thiết kế công thái học ôm sát cổ tay, mang lại cảm giác mềm mại. Người dùng cũng có thể dễ dàng thay thế dây đeo chỉ bằng một nút khóa cài ở mặt lưng. Tùy theo từng nhu cầu sử dụng, người dùng có thể lựa chọn loại dây đeo cho phù hợp.

Cạnh phải được trang bị một nút bấm điều khiển dạng tròn xoay và bấm. Ngay phía dưới là vị trí cảm biến theo dõi sức khỏe. Khá đáng tiếc khi phím này không hỗ trợ khả năng truy cập nhanh vào các cài đặt hoặc chế độ luyện tập.

Mặt sau của đồng hồ chứa các cảm biến dùng để theo dõi sức khỏe, được thiết kế nhô lên cao hơn so với bề mặt. Thiết kế này giúp cảm biến tiếp xúc với cổ tay tốt hơn, nhờ đó gia tăng độ chính xác cho các kết quả đo. Đây cũng là thiết kế chung được nhiều nhà sản xuất đồng hồ thông minh áp dụng để tối ưu hiệu quả của thiết bị.

OPPO Watch S được trang bị màn hình AMOLED kích thước 1,46 inch với độ sáng lên tới 3.000 nits, cho khả năng hiển thị rõ ràng ngay cả dưới ánh nắng gắt. Viền màn hình mỏng đều 2,8mm cùng tỷ lệ hiển thị đạt 75% diện tích mặt trước, mang đến hiệu ứng thị giác tốt khi sử dụng.

Màn hình này cũng có tần số quét 60Hz, giúp cho các thao tác vuốt, chạm và chuyển đổi giữa các giao diện diễn ra mượt mà. Ngoài ra, người dùng có thể cá nhân hóa thiết bị với hơn 350 giao diện mặt đồng hồ và các tùy biến widget khác.

Hỗ trợ luyện tập thể thao và theo dõi sức khỏe

Giống với phần lớn đồng hồ thông minh trên thị trường, OPPO Watch S cũng tích hợp đầy đủ các tính năng theo dõi sức khỏe như đo nhịp tim, đo nồng độ oxy trong máu (SpO2), phân tích chất lượng giấc ngủ, phát hiện mức độ căng thẳng tinh thần và thể chất.

Đây còn là một trong số ít đồng hồ thông minh trong phân khúc được trang bị khả năng đo ECG (điện tâm đồ). Tính năng này hỗ trợ phát hiện nhịp xoang, rung nhĩ và cảnh báo nhịp tim bất thường cao hoặc thấp, cung cấp dữ liệu tham khảo trong các buổi tư vấn y tế.

Điểm nhấn trên đồng hồ nằm ở tính năng Tổng quan sức khỏe trong 60 giây. Chỉ thông qua một thao tác, người dùng có thể ghi nhận các dữ liệu như ECG, nhịp tim, chỉ số oxy trong máu, điểm giấc ngủ và mức độ căng thẳng tinh thần và thể chất. Tính năng này giúp người dùng có thể đánh giá nhanh nhiều chỉ số sức khỏe một cách tổng quan.

OPPO Watch S tích hợp hơn 100 chế độ luyện tập, cùng khả năng theo dõi chuyên sâu cho 12 bộ môn như chạy bộ, pickleball, cầu lông và tennis. Đồng hồ cũng đạt chuẩn kháng nước 5ATM và IP68, có thể đáp ứng các bộ môn thể thao dưới nước.

Thử nghiệm với chế độ đánh cầu lông, thiết bị có thể cung cấp nhiều thông tin trong quá trình người dùng luyện tập như nhịp tim, chi tiết về cú đánh thuận tay, trái tay hay tốc độ vung vợt.

Đồng hồ cũng tích hợp hệ thống GPS băng tần kép tương tự các dòng smartwatch cao cấp, hỗ trợ định vị chính xác trong nhiều điều kiện phức tạp. Thử nghiệm với chế độ chạy bộ ngoài trời tại khu vực có nhiều chung cư và tòa nhà cao tầng, hệ thống định vị trên OPPO Watch S xác định vị trí tương đối nhanh và ổn định trong suốt quá trình di chuyển.

Bên cạnh các chỉ số như thời gian chạy, lượng calo tiêu hao và nhịp tim, đồng hồ còn ghi nhận nhiều thông tin chuyên sâu như thời gian tiếp xúc mặt đất, dao động theo phương thẳng đứng và nhịp tim ngưỡng lactate.

Thiết bị còn hỗ trợ tính năng Phát sóng nhịp tim, cho phép đồng bộ dữ liệu theo thời gian thực từ đồng hồ sang các thiết bị ngoại vi như máy chạy bộ hoặc máy tính xe đạp, giúp người dùng theo dõi chỉ số liền mạch mà không cần liên tục kiểm tra đồng hồ.

Các tính năng thông minh khác

OPPO Watch S được cài đặt trên nền tảng hệ điều hành ColorOS Watch với giao diện dễ sử dụng cùng các biểu tượng nhiều màu sắc. Thiết bị hỗ trợ đa dạng mặt đồng hồ, cho phép người dùng tải ảnh cá nhân và tự thiết kế để phù hợp với nhu cầu sử dụng.

Các biểu tượng và chữ được thiết kế với kích thước lớn, dễ nhìn và thuận tiện trong quá trình thao tác. Đồng hồ cho phép kết nối với cả điện thoại chạy Android và iOS thông qua ứng dụng OHealth, hỗ trợ đồng bộ dữ liệu và nhận thông báo tin nhắn, cuộc gọi.

Khả năng kết nối giữa đồng hồ và điện thoại cũng được duy trì ổn định, không gặp vấn đề chậm thông báo hay lỗi kết nối trong quá trình sử dụng. Thiết bị cũng không gặp phải các vấn đề liên quan đến lỗi phông chữ hoặc lỗi hiển thị biểu tượng cảm xúc như một số đối thủ.

Đáng nói, đây là một trong số ít đồng hồ thông minh trên thị trường có khả năng kết nối cùng lúc với 2 thiết bị. Tính năng này đặc biệt hữu ích với những người dùng sử dụng nhiều điện thoại cùng lúc.

Người dùng vừa có thể kết nối với iPhone, đồng thời kết nối với một chiếc điện thoại Android khác và nhận thông báo cùng lúc từ hai thiết bị. Đây là một trang bị có tính ứng dụng cao trong đời sống hiện nay, nhưng chưa có nhiều mẫu smartwatch hỗ trợ.

Sản phẩm cũng hỗ trợ đàm thoại trực tiếp trên đồng hồ khi được kết nối Bluetooth với điện thoại. Tuy vậy, khả năng nhận diện cuộc gọi đối với ứng dụng bên thứ ba vẫn còn một số hạn chế. Trong một số trường hợp khi có cuộc gọi từ Messenger và Zalo, đồng hồ chỉ hiển thị thông báo có cuộc gọi đến, nhưng không hiện phím trả lời cuộc gọi.

Đây có thể là một sự cố liên quan đến phần mềm mà OPPO sẽ cần sớm khắc phục. Thêm vào đó, mẫu đồng hồ này cũng không có tùy chọn eSIM nên người dùng không thể sử dụng thiết bị để nghe gọi một cách độc lập.

Đồng hồ được trang bị viên pin dung lượng 330mAh, cung cấp thời lượng sử dụng lên đến 10 ngày. Đây là một khoảng thời gian sử dụng đủ tốt với một thiết bị có kích thước mỏng nhẹ như OPPO Watch S. Tuy vậy, mức pin trên chưa quá ấn tượng khi một số sản phẩm trên thị trường đã có thời lượng sử dụng pin 2-3 tuần.

Tổng kết

OPPO Watch S được bán ra tại thị trường Việt Nam với mức giá 5,5 triệu đồng. Xét trong cùng phân khúc giá, sản phẩm này cạnh tranh trực tiếp với một số đối thủ như Huawei Watch GT 6, Samsung Galaxy Watch8 và Xiaomi Watch S4.

Sản phẩm hướng tới nhóm người dùng trẻ tuổi, cần một chiếc đồng hồ thông minh có thiết kế thời trang, hỗ trợ đầy đủ tính năng theo dõi sức khỏe và luyện tập thể thao. Đặc biệt, mẫu đồng hồ này còn cho phép kết nối cùng lúc với hai thiết bị, phù hợp với những người sử dụng nhiều điện thoại.

Tuy vậy, sản phẩm vẫn còn một số hạn chế về phần mềm liên quan đến tính năng nhận diện cuộc gọi. OPPO sẽ cần sớm khắc phục vấn đề này trong các bản cập nhật tiếp theo. Thêm vào đó, đồng hồ cũng không có tùy chọn phiên bản hỗ trợ eSIM nên chỉ có thể đàm thoại khi kết nối Bluetooth với điện thoại.