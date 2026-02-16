Chuyện tình của những CEO công nghệ hàng đầu thế giới

Steve Jobs - Nhà sáng lập và CEO "huyền thoại" của Apple

Steve Jobs nổi tiếng là người nóng tính, nhưng trong tình yêu, ông lại lãng mạn và ngọt ngào.

Năm 1990, CEO huyền thoại của Apple gặp người vợ tương lai Laurene Powell tại một buổi thuyết trình ở Đại học Stanford. Cả hai đã trao đổi số điện thoại. Khi đó, Jobs có lịch ăn tối với đối tác, nhưng ông quyết định hủy kế hoạch để đi theo “tiếng gọi con tim”.

“Tôi đứng trong bãi đỗ xe, cầm chìa khóa và tự hỏi: Nếu đây là đêm cuối cùng mình còn sống, mình sẽ dành nó để gặp đối tác hay hẹn hò với người phụ nữ này? Tôi chạy qua bãi đỗ xe và hỏi cô ấy có muốn ăn tối cùng tôi không. Cô ấy trả lời ‘có’. Chúng tôi đi dạo trong thị trấn và từ đó thuộc về nhau”, Steve Jobs kể về buổi hẹn đầu tiên.

Hai người kết hôn một năm sau đó và sống bên nhau cho đến khi Jobs qua đời năm 2011.

Hiện Laurene Powell Jobs sống kín tiếng và chưa công khai ý định tái hôn.

Sam Altman - Nhà sáng lập và CEO OpenAI

Nhà sáng lập và CEO OpenAI Sam Altman đã kết hôn với người tình đồng giới, Oliver Mulherin, vào tháng 1/2024. Lễ cưới diễn ra một cách bí mật tại bãi biển riêng ở bang Hawaii (Mỹ).

Oliver Mulherin là một kỹ sư phần mềm người Úc, làm việc trong lĩnh vực AI tại Úc trước khi chuyển sang Mỹ và gặp gỡ Sam Altman lần đầu vào năm 2015. Cặp đôi này bắt đầu tình bạn trước khi nảy sinh tình cảm và tiến tới hôn nhân.

Dù kết hôn đồng tính, cặp đôi vẫn có với nhau một bé trai nhờ hình thức mang thai hộ.

Sundar Pichai - CEO Google và Alphabet

Anjali Pichai là kỹ sư hóa học. Bà gặp Sundar Pichai lần đầu khi cả hai cùng theo học tại Học viện Công nghệ Kharagpur, Ấn Độ. Hai người kết hôn năm 1995 và đến nay vẫn gắn bó bên nhau.

Anjali từng làm chuyên gia phân tích kinh doanh tại Accenture, tập đoàn tư vấn cung cấp các dịch vụ chiến lược, công nghệ và chuyển đổi số, đến năm 2002. Sau đó, bà đảm nhiệm vai trò quản lý hoạt động kinh doanh tại hãng phần mềm Intuit.

Theo chia sẻ của Sundar Pichai, vợ ông có ảnh hưởng lớn đến những quyết định quan trọng trong sự nghiệp. Trong đó, bà từng khuyên ông tiếp tục gắn bó với Google thay vì chuyển sang Microsoft hay Twitter, nay là X.

Hiện hai vợ chồng có hai con và sống tại thành phố Los Altos, bang California, Mỹ. Dù định cư lâu năm tại Mỹ và sở hữu tài sản lớn, gia đình ông vẫn duy trì lối sống kín tiếng và đề cao các giá trị truyền thống Ấn Độ.

Satya Nadella - CEO của hãng phần mềm Microsoft

CEO Microsoft Satya Nadella và người vợ Anupama có một câu chuyện tình phức tạp, nhưng lãng mạn. Cặp đôi này kết hôn vào tháng 12/1992, khi Anupama vẫn đang sống ở Ấn Độ. Tuy nhiên, khi Satya Nadella đã có thẻ xanh (thẻ thường trú nhân) tại Mỹ, bà Anupama lại bị từ chối visa nên không thể chuyển đến Mỹ cùng chồng mình.

Satya Nadella sau đó đã từ bỏ thẻ xanh và chuyển sang sử dụng hộ chiếu dạng H-1B (loại thị thực không định cư, dành cho lao động nước ngoài có trình độ chuyên môn cao) để chờ đợi vợ mình.

Cặp đôi này cuối cùng cũng đã có thể cùng nhau nhập cư vào Mỹ.

Hiện tại, cặp đôi đã có với nhau 3 con, một con trai trong số đó bị mắc bệnh bại não. Do vậy, Anupama đã có mối quan hệ gần gũi và thường xuyên tài trợ cho bệnh viện nhi thành phố Seattle, nơi cặp đôi này đang sinh sống. Bà cũng là người đồng sáng lập chiến dịch "It Starts With Yes" để gây quỹ một tỷ USD cho các hoạt động chăm sóc sức khỏe trẻ em.

Sean Parker - Chủ tịch đầu tiên của mạng xã hội Facebook

Sean Parker và vị hôn thê Alexandra Lenas, một nhà soạn nhạc, đều rất yêu thích bộ phim "Chúa tể của những chiếc nhẫn", nên cả hai đã quyết định tái tạo một khu rừng giả tương tự như khung cảnh trong bộ phim "Chúa nhẫn" để tổ chức lễ cưới vào tháng 6/2013.

Ngila Dickson, người thiết kế trang phục cho bộ phim "Chúa nhẫn" đã được thuê để thiết kế cho đám cưới, với 364 khách mời, trong đó có cả những ngôi sao nổi tiếng như diễn viên Emma Watson, ca sĩ Sting, nhà sáng lập mạng xã hội Twitter Jack Dorsey, nhà sáng lập kênh MTV Bob Pittman…

Được biết Sean Parker đã chi đến hơn 10 triệu USD cho đám cưới của mình. Hiện nay cặp đôi này đã có với nhau 2 con, một con gái sinh vào năm 2013 và một con trai sinh vào năm 2014.

Kevin Systrom - Nhà sáng lập mạng xã hội Instagram

Kevin Systrom và người vợ tương lai của mình, Nicole Schuetz, gặp nhau lần đầu tiên khi còn đang theo học tại đại học Stanford, nhiều năm trước khi Kevin Systrom sáng lập ra mạng xã hội Instagram. Cặp đôi này đính hôn vào năm 2013 và làm đám cưới vào năm 2015.

Nicole Schuetz tốt nghiệp cử nhân và tiến sĩ tại đại học Stanford, chuyên ngành về môi trường. Cô cũng là một nhà hoạt động tích cực cho môi trường và năng lượng sạch, đồng thời là nhà sáng lập của Sutro Energy Group, một tập đoàn chuyên tài trợ cho các nghiên cứu trong lĩnh vực năng lượng sạch.

Kevin Systrom đã từng chia sẻ rằng chính Nicole là người đã giúp anh có được ý tưởng về những bộ lọc màu sắc sử dụng trên Instagram, tạo nên điểm nhấn đặc biệt cho ứng dụng này, trước khi được Facebook mua lại.

Bill Gates - Nhà sáng lập Microsoft

Nhà sáng lập Microsoft Bill Gates được biết đến là người lãng mạn và hào phóng trong thời gian theo đuổi bạn gái, sau này là vợ cũ Melinda French. Hai người yêu nhau khoảng 6 năm trước khi Gates ngỏ lời cầu hôn vào năm 1993.

Cách cầu hôn của Bill Gates cũng được xem là lãng mạn và xa xỉ. Ông thuê máy bay riêng đưa bạn gái đến Omaha, ghé thăm một cửa hàng trang sức thuộc sở hữu của tỷ phú Warren Buffett. Khi đó, cửa hàng được mở riêng để Melinda có thể thoải mái lựa chọn chiếc nhẫn đính hôn.

Trong lễ cưới, Bill Gates thuê toàn bộ khách sạn Manele Bay trên đảo Lanai, Hawaii, để tổ chức tiệc cưới riêng tư.

Cuộc hôn nhân của Bill và Melinda Gates từng được nhiều người ngưỡng mộ. Tuy nhiên, năm 2021, hai người tuyên bố ly hôn. Sau đó, một số thông tin về những bất đồng trong hôn nhân mới được tiết lộ.

Năm 2022, Bill Gates được cho là bắt đầu hẹn hò với Paula Hurd, nhà từ thiện và góa phụ của Mark Hurd, cựu CEO Oracle. Đến năm 2023, hai người công khai xuất hiện cùng nhau. Trong các cuộc phỏng vấn gần đây, Bill Gates gọi Paula Hurd là “bạn gái nghiêm túc”.