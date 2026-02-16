Chuyên gia dự báo giá Bitcoin có thể sẽ giảm xuống khoảng 50.000 USD vào những tháng tới (Ảnh: CryptoNews).

Geoff Kendrick, Giám đốc bộ phận nghiên cứu tài sản kỹ thuật số của Standard Chartered, cho rằng đợt bán tháo trong thời gian gần đây có thể chưa kết thúc, đặc biệt khi nhiều nhà đầu tư vào các quỹ ETF Bitcoin đang chịu lỗ. Trong bối cảnh đó, không ít người có thể lựa chọn giảm rủi ro thay vì “mua vào khi giá giảm”.

Tính từ đầu năm, Bitcoin đã mất khoảng 23% giá trị. Sự suy yếu của đồng tiền này kéo theo nhiều đồng tiền điện tử khác giảm giá, khiến tổng vốn hóa thị trường tiền số thu hẹp đáng kể trong những tuần gần đây.

Theo dữ liệu từ Alternative, đơn vị theo dõi tâm lý thị trường tiền điện tử, chỉ số Fear and Greed (Sợ hãi và Tham lam) đã giảm xuống mức 6 điểm vào đầu tháng 2, mức thấp nhất trong vòng một năm. Thang đo này dao động từ 0 đến 100, trong đó 0 thể hiện trạng thái “cực kỳ sợ hãi” và 100 là “cực kỳ tham lam”. Mức điểm hiện tại cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang ở vùng sợ hãi cao độ.

Giới phân tích nhận định biến động của thị trường tiền điện tử ngày càng có tương quan chặt chẽ với thị trường chứng khoán. Áp lực đến từ bất ổn địa chính trị, các vị thế đòn bẩy bị thanh lý và tâm lý né tránh rủi ro lan rộng đã khiến dòng tiền thận trọng hơn.

Các yếu tố vĩ mô như lo ngại tăng trưởng kinh tế toàn cầu và kỳ vọng về lãi suất cũng khiến nhà đầu tư tìm đến những tài sản trú ẩn truyền thống như vàng.

Theo Kendrick, lượng nắm giữ của các quỹ ETF Bitcoin đã giảm gần 100.000 BTC so với mức đỉnh vào tháng 10/2025. Giá mua trung bình của các quỹ này vào khoảng 90.000 USD/BTC, đồng nghĩa nhiều nhà đầu tư đang ghi nhận khoản lỗ chưa thực hiện xấp xỉ 25%.

Thị trường tiền điện tử đang ở trong giai đoạn tiêu cực (Ảnh: FinanceMonthly).

Tuy vậy, các chuyên gia cho rằng đợt điều chỉnh hiện tại vẫn ít nghiêm trọng hơn so với một số chu kỳ trước. Tại thời điểm giảm mạnh nhất vào đầu tháng 2, Bitcoin từng mất khoảng 50% giá trị so với mức đỉnh lịch sử, song khoảng một nửa nguồn cung lưu hành vẫn đang trong trạng thái có lãi.

Đáng chú ý, chu kỳ này không ghi nhận sự sụp đổ của các nền tảng tiền điện tử lớn như từng xảy ra trong quá khứ. Theo Kendrick, điều đó cho thấy thị trường đang dần trưởng thành và có khả năng chống chịu tốt hơn trước các cú sốc.