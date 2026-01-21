OPPO Reno15 Pro 5G cạnh tranh iPhone 17: Lựa chọn nào phù hợp?

+ Lời khuyên từ Biên tập viên:

OPPO Reno15 Pro 5G sẽ là lựa chọn đáng cân nhắc dành cho những người dùng ưu tiên trải nghiệm chụp hình và chỉnh sửa hình ảnh chuyên sâu với các tính năng AI đa dạng. Sản phẩm có hiệu suất ổn định, thời lượng sử dụng pin lâu và khả năng kết nối với đa dạng hệ sinh thái.

iPhone 17 phù hợp với nhóm người dùng yêu thích một thiết bị cao cấp với hiệu suất mạnh mẽ hơn và hỗ trợ hàng loạt tựa game AAA độc quyền trên di động. Thiết bị cũng hỗ trợ cập nhật hệ điều hành lâu dài và sẽ tối ưu nhất khi người dùng sử dụng chung với các sản phẩm cùng thuộc hệ sinh thái của Apple.

Thiết kế và màn hình

OPPO Reno15 Pro 5G và iPhone 17 chia sẻ khá nhiều điểm tương đồng trong thiết kế. Hai thiết bị đều được hoàn thiện từ khung viền kim loại và mặt lưng kính nhám nhiều màu sắc, phù hợp với người dùng trẻ tuổi. Kích thước tổng thể của hai máy cũng khá tương đồng, cho trải nghiệm cầm nắm thoải mái ngay cả khi sử dụng bằng một tay.

Reno15 Pro 5G sở hữu màn hình AMOLED với kích thước 6,32 inch, độ phân giải 1,5K. Màn hình của iPhone 17 có kích thước 6,1 inch, sử dụng tấm nền OLED. Chất lượng hiển thị của hai màn hình này cũng tương đương, màu sắc rực rỡ, màu đen sâu, góc nhìn rộng và độ sáng cao.

Trên iPhone 17, Apple đã khắc phục điểm yếu cố hữu của những dòng iPhone tiêu chuẩn trước đây. Màn hình của iPhone 17 đã được nâng cấp lên tần số quét 120Hz, tương đương với đối thủ OPPO, mang đến trải nghiệm vuốt chạm mượt mà và ổn định.

Viền màn hình của cả hai máy đều được làm mỏng đều, mang lại trải nghiệm thị giác tốt. Phần đục lỗ trên màn hình của iPhone 17 có kích thước lớn hơn do tích hợp hệ thống nhận diện Face ID. Trong khi đó, OPPO Reno15 Pro 5G sử dụng cơ chế bảo mật bằng cảm biến vân tay dưới màn hình.

Xét về độ bền, OPPO Reno15 Pro 5G có phần nhỉnh hơn khi đạt chuẩn kháng nước và bụi IP66, IP68 và IP69, giúp người dùng có thể yên tâm sử dụng sản phẩm trong nhiều điều kiện khác nhau. Máy còn hỗ trợ thao tác cảm ứng khi tay ướt, dính dầu hoặc khi đeo găng tay. Trong khi đó, iPhone 17 chỉ đạt chuẩn IP68.

Camera và các tính năng AI

Reno15 Pro 5G được trang bị hệ thống 3 camera, bao gồm ống kính chính 200MP hỗ trợ chống rung quang học OIS, ống kính telephoto 50MP cho phép zoom quang học 3,5x và ống kính góc siêu rộng 50MP. Trong khi đó, iPhone 17 sở hữu hệ thống camera kép với ống kính chính 48MP hỗ trợ chống rung OIS và ống kính góc siêu rộng 48MP.

Với việc tích hợp sẵn ống kính telephoto, OPPO Reno15 Pro 5G cho khả năng thu phóng hình ảnh đa dụng hơn trong nhiều trường hợp sử dụng. Trong khi đó, iPhone 17 không có trang bị này.

Ở các mức chụp hình 1x và 2x, hình ảnh chụp từ camera của OPPO Reno15 Pro 5G và iPhone 17 gần như không có sự khác biệt. Ảnh chụp từ cả hai máy đều tái hiện tốt màu sắc, chi tiết ở cả vùng sáng và vùng tối.

Lợi thế của Reno15 Pro 5G thể hiện rõ hơn khi chụp hình ở các mức thu phóng lớn như 3,5x và 7x. Ảnh chụp từ Reno15 Pro 5G có mức độ chi tiết tốt hơn, màu sắc cũng được tái hiện chính xác. Trong khi đó, ảnh chụp zoom 7x của iPhone 17 bị nhiễu hạt và xỉn màu, gần như không thể sử dụng.

Đối với chế độ chụp ảnh chân dung, OPPO Reno15 Pro 5G hỗ trợ 3 mức thu phóng khác nhau bao gồm 1x, 2x và 3,5x. iPhone 17 hỗ trợ chụp ở 2 mức thu phóng 1x và 2x.

Cả hai máy đều cho khả năng nhận diện chính xác chủ thể, xóa mờ hậu cảnh một cách tự nhiên. Các chi tiết trên khuôn mặt và phần tóc đều được xử lý hài hòa, không bị lẹm khi xóa phông.

Tuy nhiên, ảnh chụp từ Reno15 Pro 5G xử lý màu da theo hướng tự nhiên và sáng hơn, các đường nét trên khuôn mặt cũng được thể hiện chi tiết hơn. Trong khi đó, màu da của bức ảnh chụp từ camera trên iPhone 17 ám vàng nhẹ.

Ở điều kiện chụp ảnh đêm, hình ảnh từ camera của cả hai máy đều cho khả năng xử lý nhiễu hạt tốt. iPhone 17 có xu hướng đẩy sáng nhiều hơn ở vùng tối, khiến cho tổng thể bức ảnh trở nên sáng rõ hơn, đặc biệt là khu vực tán cây ở hai bên đường. Tuy nhiên, điều này khiến tổng thể bức hình ám vàng nhẹ.

Ngược lại, tổng thể bức ảnh chụp từ camera của OPPO Reno15 Pro 5G có phần tối hơn, nhưng xử lý ánh sáng và màu sắc trong trẻo hơn. Khi phóng to vào bảng quảng cáo ở bên phải, ảnh chụp từ iPhone 17 bị lóa sáng và mất chi tiết. Trong khi đó, chi tiết các dòng chữ trên bảng quảng cáo được Reno15 Pro 5G xử lý tốt hơn.

Xét về khả năng chỉnh sửa hình ảnh, OPPO Reno15 Pro 5G thể hiện vượt trội hơn nhờ việc tích hợp sẵn bộ công cụ AI. Thiết bị hỗ trợ hàng loạt công cụ chỉnh sửa như xóa vật thể AI, ghép hình AI Popout, tăng cường rõ nét AI, làm nét khuôn mặt AI, chống lóa AI,...

Ngược lại, các tính năng chỉnh sửa ảnh trên iPhone 17 tương đối đơn giản. Thiết bị hiện chỉ hỗ trợ tính năng xóa vật thể AI, còn lại đều là các tính năng chỉnh sửa cơ bản.

Hiệu suất và pin

OPPO Reno15 Pro 5G được trang bị bộ xử lý MediaTek Dimensity 8450, dung lượng RAM 12GB. Trong khi đó, iPhone 17 được trang bị bộ xử lý A18, dung lượng RAM 8GB. Thử nghiệm với phần mềm đánh giá hiệu suất AnTuTu BenchMark, cả hai máy đều cho số điểm hiệu suất đạt xấp xỉ 2 triệu điểm.

Bộ đôi này hoàn toàn có thể đáp ứng mọi nhu cầu sử dụng của người dùng, như chơi game đồ họa nặng, chỉnh sửa hình ảnh, video và xử lý các tác vụ AI. iPhone 17 có phần nổi trội hơn khi được hỗ trợ nhiều tựa game AAA như Assassin's Creed Mirage hay Resident Evil 7: Biohazard. Hiện tại, những tựa game này chỉ được phát hành độc quyền cho một số dòng iPhone.

Tuy vậy, iPhone 17 nóng lên tương đối nhanh trong quá trình chơi game nặng hoặc quay video 4K. Đồng thời, độ sáng màn hình cũng nhanh chóng bị giảm xuống khi máy quá nhiệt. OPPO Reno15 Pro 5G có khả năng quản lý nhiệt độ ổn định hơn, không xảy ra tình trạng giảm sáng màn hình khi sử dụng.

OPPO Reno15 Pro 5G đi kèm viên pin có dung lượng 6.200mAh, hỗ trợ sạc nhanh SuperVOOC với công suất 80W. Với các tác vụ thông thường như nghe gọi, duyệt web, sử dụng mạng xã hội và chơi game, máy có thể dễ dàng đáp ứng nhu cầu hơn một ngày sử dụng.

Viên pin được trang bị trên iPhone 17 có dung lượng 3.692mAh, hỗ trợ sạc nhanh với công suất 25W. Thiết bị có thể đáp ứng vừa đủ một ngày sử dụng với nhu cầu cơ bản. Nếu thường xuyên chơi game hoặc quay video, người dùng có thể sẽ cần sạc lại thiết bị trong ngày.

OPPO Reno15 Pro 5G được cài đặt sẵn trên nền tảng ColorOS 16 dựa trên hệ điều hành Android 16. ColorOS 16 tập trung giải quyết vấn đề cốt lõi của trải nghiệm người dùng là độ mượt và sự ổn định lâu dài.

Nền tảng này còn hỗ trợ bộ công cụ OPPO AI với đa dạng tính năng bao gồm AI Mind Space hoạt động như một kho dữ liệu được cá nhân hóa, AI Summary giúp tóm tắt nội dung bài viết, AI Speak hỗ trợ đọc văn bản bằng giọng nói,... Thiết bị cũng tích hợp sâu trợ lý ảo Google Gemini với nhiều công cụ như Live Translate hay Circle to Search.

Trong khi đó, iPhone 17 hiện đã được cập nhật lên phiên bản hệ điều hành iOS 26.2 mới nhất. Đến nay, iOS 26 vẫn là một bản cập nhật gây ra nhiều tranh cãi khi giao diện Liquid Glass khiến người dùng cảm thấy nhức mắt, hệ điều hành hoạt động kém ổn định.

Ở bản cập nhật mới nhất, bộ công cụ Apple Intelligence đã hỗ trợ ngôn ngữ tiếng Việt. Tuy vậy, Apple vẫn còn rất nhiều việc cần phải làm để cải tiến hệ thống AI trên iPhone khi các tính năng hoạt động kém hiệu quả và trợ lý ảo Siri còn nhiều hạn chế.

Dù vậy, với lợi thế là một thiết bị thuộc hệ sinh thái Apple, iPhone 17 có ưu thế khi được hỗ trợ cập nhật phần mềm lâu dài hơn. Đồng thời, sản phẩm cũng có khả năng kết nối liền mạch với những thiết bị khác thuộc hệ sinh thái của Apple như MacBook, iPad, Apple Watch hay AirPods.

Reno15 Pro 5G cũng cho phép kết nối với các thiết bị thuộc hệ sinh thái Apple, nhưng chưa thể mang lại trải nghiệm liền mạch giống như “gà nhà” iPhone 17. Tuy nhiên, khi xét về trải nghiệm sử dụng AI, Reno15 Pro 5G có phần vượt trội hơn với nhiều tính năng hữu ích, hỗ trợ người dùng chụp ảnh hoặc xử lý công việc.

Tổng kết

Bộ đôi OPPO Reno15 Pro 5G và iPhone 17 đều là những ứng cử viên mới trong cuộc đua smartphone ở phân khúc cận cao cấp. Hai thiết bị đại diện cho hai hướng tiếp cận người dùng khác nhau, một bên nhấn mạnh AI và camera, trong khi bên còn lại thiên về khả năng kết nối liền mạch trong hệ sinh thái.

