Apple phát triển iPhone Flip, cạnh tranh Galaxy Z Flip7 và Motorola Razr

iPhone Flip hướng tới thiết kế nhỏ gọn, di động (Ảnh: MacRumors).

Trong một bài đăng trên mạng xã hội Weibo, tài khoản rò rỉ Fixed Focus Digital cho biết Apple đang thử nghiệm một mẫu iPhone màn hình gập dạng vỏ sò, tạm gọi là iPhone Flip.

Thiết bị này được cho là sẽ cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ cùng phân khúc như Samsung Galaxy Z Flip7 và Motorola Razr.

Theo các nguồn tin rò rỉ, iPhone gập dạng vỏ sò sẽ tập trung vào tính di động và thiết kế nhỏ gọn, dễ dàng bỏ túi. Sản phẩm có thể được giới thiệu sau khi Apple ra mắt mẫu iPhone gập ngang, tạm gọi là iPhone Fold.

Hiện tại, thông tin về thiết kế chi tiết, cấu hình phần cứng và hệ thống camera của thiết bị vẫn chưa được tiết lộ.

Theo kế hoạch rò rỉ trước đó, chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên của Apple nhiều khả năng sẽ là phiên bản gập ngang, tương tự Samsung Galaxy Z Fold7. Tuy nhiên, thiết bị được cho là sẽ có tỷ lệ màn hình khác biệt so với phần lớn smartphone hiện nay.

Cụ thể, máy có thể được thiết kế với chiều dài ngắn hơn nhưng bề ngang rộng hơn. Khi mở ra, màn hình sẽ có tỷ lệ gần giống iPad, mang lại không gian hiển thị tối ưu cho các tác vụ đa nhiệm.

Thiết kế này được cho là có thể cho phép thiết bị chạy các ứng dụng iPadOS một cách phù hợp hơn. Dù vậy, việc mở rộng bề ngang cũng có thể khiến máy trở nên cồng kềnh hơn khi gập lại, ảnh hưởng đến khả năng cầm nắm bằng một tay.