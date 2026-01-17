vivo Y31d: Độ bền cao, pin khỏe, không dành cho người thích chụp hình

+ Ưu điểm:

- Độ bền cao.

- Pin khỏe, sạc nhanh.

- Hỗ trợ nhiều tính năng AI.

+ Hạn chế:

- Chất lượng hiển thị trung bình.

- Thiếu kết nối 5G.

+ Lời khuyên từ Biên tập viên Sức mạnh số:

Vivo Y31d sẽ phù hợp với nhóm người dùng sinh viên cần một chiếc điện thoại có hiệu suất ổn định và độ bền cao, những người thường xuyên làm việc trong môi trường nhiều rủi ro như công trường, hoặc tài xế cần một chiếc điện thoại bền bỉ để sử dụng trong thời gian dài.

Với nhóm người dùng có nhu cầu chụp ảnh và quay video chất lượng cao, sản phẩm này không phải là một lựa chọn phù hợp.

Thiết kế và màn hình

Phân khúc di động trung cấp được xem là “mảnh đất” màu mỡ nhưng cũng là nơi cạnh tranh khốc liệt nhất giữa các nhà sản xuất smartphone. Trong khoảng một năm trở lại đây, cuộc đua không còn nằm ở khía cạnh màn hình, hiệu suất hay camera.

Thay vào đó, xu hướng được nhiều hãng di động thúc đẩy là gia tăng độ bền, không chỉ về thiết kế mà còn bền bỉ ở thời lượng sử dụng pin. Phân khúc này tập trung vào nhóm người dùng “ăn chắc mặc bền”, cần một chiếc điện thoại có thể sử dụng ổn định trong nhiều năm.

Để đáp ứng yêu cầu trên, vivo Y31d không đi theo xu hướng thiết kế mỏng nhẹ như nhiều smartphone trên thị trường. Nhà sản xuất tập trung gia cố vật liệu cấu thành thiết bị. Máy có kích thước 8,39mm cùng trọng lượng 219g, mang đến cảm giác cầm nắm chắc chắn và ôm tay.

Mẫu máy này thuộc nhóm smartphone có độ bền cao nhất trong phân khúc di động phổ thông. Thiết bị đạt chứng nhận chống rơi vỡ 5 sao từ SGS và độ bền chuẩn quân đội, có khả năng chống chịu trước các va chạm ngoài ý muốn như rơi khỏi bàn, va đập trong balo hay trượt tay khi di chuyển.

vivo Y31d cũng trải qua hàng loạt bài kiểm tra độ bền vật lý, bao gồm thử nghiệm rơi lặp lại nhiều lần, chịu lực tác động lớn và va đập trong điều kiện không sử dụng ốp lưng, nhằm mô phỏng những rủi ro thường gặp trong quá trình sử dụng hàng ngày.

Thiết bị còn có khả năng chống cong khi chịu lực tác động lên đến 50kg hay có thể chịu được xe tải cán qua với trọng lượng hơn 2.000kg.

Máy đạt đồng thời các chuẩn kháng nước và kháng bụi IP68, IP69 và IP69+. Điều này cho phép thiết bị có thể chịu được việc ngâm nước ở độ sâu 1,5 mét trong 30 phút, tia nước áp lực cao cũng như tiếp xúc với nước nóng ở nhiệt độ cao.

Những tiêu chuẩn này giúp người dùng an tâm hơn khi sử dụng thiết bị trong thời gian dài, đặc biệt với nhóm người dùng thường xuyên di chuyển hoặc làm việc ngoài trời.

Cũng cần lưu ý rằng những công nghệ trên được tích hợp để gia tăng trải nghiệm và độ bền cho thiết bị. Người dùng không nên quá phụ thuộc hay thử nghiệm thiết bị trong những điều kiện nguy hiểm để tránh rủi ro.

Vivo Y31d được trang bị màn hình LCD kích thước 6,75 inch với thiết kế đục lỗ chứa camera selfie. Điểm nổi bật trên màn hình này là hỗ trợ tần số quét 120Hz, cao hơn so với mức 60-90Hz của đa số đối thủ trong cùng phân khúc. Trang bị trên giúp thao tác vuốt chạm trở nên mượt mà hơn, đặc biệt khi chơi game hay lướt web.

Tuy vậy, màn hình này chỉ có độ phân giải HD+ (1.570 × 720 pixel), trong khi nhiều đối thủ cùng phân khúc đã được trang bị màn hình Full HD+. Với khoảng cách sử dụng thông thường, người dùng cũng có thể nhận thấy rõ chất lượng hiển thị chưa sắc nét, đặc biệt là khi đọc văn bản trên màn hình.

Thêm vào đó, phần viền màn hình ở cạnh dưới dày hơn đáng kể so với các cạnh còn lại. Điều này khiến cho tổng thể thiết kế mặt trước trở nên kém cân đối.

Hiệu suất và pin

vivo Y31d được trang bị bộ xử lý Snapdragon 6s Gen 2 4G, dung lượng RAM 6/8GB cùng bộ nhớ 128GB. Đánh giá thông qua phần mềm chấm điểm hiệu suất Geekbench 6, máy đạt 407 điểm đơn nhân và 1.527 điểm đa nhân. Với phần mềm đánh giá hiệu năng AnTuTu BenchMark, thiết bị đạt hơn 500.000 điểm.

So sánh nhanh thông qua bài kiểm tra AnTuTu BenchMark với một số đối thủ, Samsung Galaxy A36 dùng chip Snapdragon 6 Gen 3 đạt 600.000 điểm, realme C85 chạy chip Dimensity 6300 đạt 510.000 điểm, OPPO A6 Pro sử dụng chip MediaTek Helio G100 đạt hơn 567.000 điểm, trong khi Honor X9c Smart chạy chip MediaTek Dimensity 7025-Ultra đạt hơn 460.000 điểm.

Có thể thấy, con chip Snapdragon 6s Gen 2 4G trên vivo Y31d mang lại hiệu suất khá tương đồng với các sản phẩm trong cùng phân khúc. Tuy vậy, điểm hạn chế là con chip này không hỗ trợ kết nối 5G nên người dùng sẽ không thể trải nghiệm kết nối di động mới nhất trên dòng sản phẩm này.

Trải nghiệm với một số tựa game phổ biến như PUBG Mobile hay Liên Quân Mobile, máy có thể đạt được 60fps với mức thiết lập đồ họa trung bình. Trong suốt quá trình chơi game liên tục hơn 2 giờ, máy mang lại trải nghiệm sử dụng ổn định, nhiệt lượng tỏa ra vừa phải và không gây cảm giác khó chịu.

Thiết bị này sẽ không phù hợp với nhu cầu xử lý đa nhiệm nhiều ứng dụng, chạy các tác vụ nặng như chơi game đồ họa khủng hoặc chỉnh sửa video.

Điểm nổi bật trên vivo Y31d nằm ở viên pin dung lượng lớn 7.200mAh, hỗ trợ sạc nhanh 44W. Với tính năng sạc ngược, sản phẩm còn có thể hoạt động như một cục pin dự phòng, cung cấp năng lượng cho các thiết bị khác. Tính năng này tương đối hữu ích khi đi du lịch hoặc trong một số tình huống khẩn cấp.

Camera và AI

Vivo Y31d được trang bị hệ thống camera kép, bao gồm ống kính chính 50MP và ống kính phụ 2MP hỗ trợ chụp ảnh chân dung. Hệ thống camera này cũng được tích hợp AI, hỗ trợ tự động điều chỉnh ánh sáng và màu sắc.

Hệ thống camera của máy cho khả năng hoạt động tương đối ổn định. Ở điều kiện môi trường đủ sáng, chất lượng hình ảnh chụp từ hệ thống camera này có chi tiết tốt, màu sắc tự nhiên, phù hợp để sử dụng cho các nhu cầu thường ngày.

Tuy nhiên, khi sử dụng trong điều kiện môi trường ánh sáng yếu, chất lượng ảnh sụt giảm đáng kể, dễ bị nhiễu và giảm chi tiết. Một điểm hạn chế khác là máy không hỗ trợ ống kính góc siêu rộng và ống kính telephoto. Điều này làm cho khả năng sáng tạo trong nhiếp ảnh bị giới hạn hơn so với các đối thủ có cụm camera đa dụng hơn.

Trên thực tế, camera vốn là không phải là điểm mạnh của hầu hết smartphone phổ thông trên thị trường. Đây luôn là yếu tố được các nhà sản xuất cắt giảm nhằm tối ưu chi phí và có thể tập trung cho những tính năng khác.

vivo Y31d được cài sẵn hệ điều hành OriginOS 6 dựa trên Android 16. Đây là nền tảng mới được vivo trang bị trên các dòng sản phẩm của hãng, có giao diện trực quan và tích hợp nhiều tính năng AI phục vụ công việc hàng ngày.

Khu vực đảo Origin cho phép hiển thị nhanh các tiến trình đang hoạt động như nghe nhạc, cuộc gọi, ghi âm hoặc định vị ngay trên màn hình chính, giúp người dùng theo dõi và thao tác nhanh mà không cần chuyển đổi giữa nhiều ứng dụng.

Thiết bị tích hợp hàng loạt tính năng AI cho phép người dùng có thể chỉnh sửa hình ảnh nhanh chóng hoặc sử dụng hệ thống camera một cách hiệu quả hơn. Ngoài ra, máy cũng hỗ trợ tính năng AI phiên dịch giúp người dùng dịch các thông tin trên màn hình.

Xét riêng trong phân khúc trung cấp, vivo Y31d là một trong số ít smartphone được trang bị tương đối đa dạng các tính năng AI. Dĩ nhiên, những tính năng này vẫn chưa thể đa dạng khi so với các sản phẩm thuộc phân khúc cao hơn, nhưng vừa đủ để người dùng trải nghiệm.

Tổng kết

vivo Y31d được bán ra tại thị trường Việt Nam với mức giá từ 8 triệu đồng. Máy cạnh tranh trực tiếp với một số sản phẩm trong cùng phân khúc như Samsung Galaxy A36, Xiaomi Redmi Note 15, realme C85, OPPO A6 Pro và Honor X9c Smart.

Sản phẩm sẽ phù hợp với nhóm người dùng sinh viên cần một chiếc điện thoại có hiệu suất ổn định và độ bền cao, những người thường xuyên làm việc trong môi trường nhiều rủi ro như công trường, hoặc tài xế cần một chiếc điện thoại bền bỉ để sử dụng trong thời gian dài.

Dĩ nhiên, với một sản phẩm thuộc phân khúc trung cấp, nhà sản xuất cũng sẽ cắt giảm một số yếu tố để có thể cân bằng giá bán. Thiết bị sẽ không được trang bị khả năng kết nối 5G. Đồng thời, hệ thống camera trên vivo Y31d chỉ có thể đáp ứng nhu cầu sử dụng cơ bản, không phù hợp với những người yêu thích chụp hình, quay video chất lượng cao.