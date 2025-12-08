Nam châm có làm hỏng thiết bị điện tử?

Sạc không dây sử dụng cảm ứng điện từ để truyền năng lượng giữa đế sạc và thiết bị. Công nghệ này giúp giảm thiểu hao mòn cổng sạc của thiết bị và loại bỏ sự vướng víu của dây cáp (ảnh: Lee Charlie/Shutterstock).

Mối lo ngại

Những lời cảnh báo về việc không đặt nam châm gần tivi hay máy tính đã trở thành ký ức quen thuộc với nhiều người lớn lên cùng các thiết bị điện tử đời đầu.

Quan niệm này vẫn tồn tại đến ngày nay, cho rằng nam châm có thể gây hư hại cho thiết bị. Tuy nhiên, trên thực tế, phần lớn mối lo ngại này bắt nguồn từ công nghệ lỗi thời, và nam châm chỉ có thể gây hại nhỏ cho một số thiết bị nhất định.

Mối lo ngại chính xoay quanh việc nam châm có thể làm dịch chuyển linh kiện hoặc xóa dữ liệu quan trọng. Điều này từng đúng khi các thiết bị như TV và ổ cứng sử dụng linh kiện từ hóa.

Nhưng ngày nay, những linh kiện này hiếm khi được sử dụng. Công nghệ hiện đại có khả năng chống lại từ trường yếu tốt hơn nhiều, do đó mối lo ngại này không còn đáng kể.

Tuy nhiên, một nam châm cực mạnh vẫn có thể làm hỏng thiết bị điện tử hiện đại, nhưng khả năng một người bình thường sở hữu hoặc gặp phải nam châm như vậy là rất thấp.

Nam châm từng là mối đe dọa lớn đối với TV CRT và ổ cứng

Đĩa mềm, phương tiện lưu trữ dữ liệu từ tính phổ biến từ những năm 1970 đến cuối những năm 1990 (Ảnh: Pressmaster/Shutterstock).

Trong kỷ nguyên của TV ống tia âm cực (CRT) và ổ cứng đĩa truyền thống, nam châm thực sự là một vấn đề đáng quan tâm.

Các thiết bị này sử dụng linh kiện từ hóa để lưu trữ dữ liệu và hiển thị hình ảnh. TV CRT dùng tia âm cực để chiếu electron lên bề mặt kính phủ phốt pho, tạo ra hình ảnh thông qua độ lệch điện từ sử dụng nam châm bên trong.

Tương tự, ổ cứng cũng dùng nam châm để ghi và ghi đè dữ liệu lên đĩa kim loại.

Về lý thuyết, việc đặt nam châm gần các thiết bị này có thể làm biến dạng màn hình hoặc hỏng dữ liệu do nhiễu từ trường. Tuy nhiên, cần một nam châm đặc biệt mạnh, đặt trực tiếp vào điểm dễ bị tổn thương nhất mới có thể gây hư hỏng vĩnh viễn.

Một nam châm tủ lạnh thông thường sẽ không ảnh hưởng đáng kể đến TV hoặc máy tính hiện đại vì từ trường cấp thấp không đủ mạnh để thay đổi dòng điện điện từ đã thiết lập.

Nam châm còn nguy hiểm với thiết bị điện tử hiện đại hay không?

Biển cảnh báo về rủi ro từ trường mạnh, có thể gây nhiễu thiết bị điện tử hoặc nguy hiểm cho người mang thiết bị y tế cấy ghép (Ảnh: Sundry Photography/Shutterstock).

Ngày nay, TV và máy tính hiện đại, cùng với các thiết bị điện tử như điện thoại, ít sử dụng các linh kiện nhiễm từ tính mạnh.

TV màn hình phẳng dùng màn hình tinh thể lỏng (LCD) và đèn LED, không có nam châm hay tia âm cực. Máy tính mới nhất đã chuyển sang ổ đĩa thể rắn (SSD) đáng tin cậy hơn, không dùng đĩa từ để ghi dữ liệu.

Không có các linh kiện từ tính này, nguy cơ nam châm vô tình làm hỏng thiết bị điện tử của bạn càng thấp hơn nữa.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng một số loại nam châm vẫn có thể gây nguy hiểm cho các thiết bị điện tử hiện đại. Cụ thể là nam châm neodymium cấp khoa học với lực kéo ít nhất 450 pound (khoảng 200kg).

Loại nam châm này có thể làm hỏng bất kỳ thiết bị điện tử nào, kể cả chip flash trong ổ đĩa thể rắn.

Nhưng đừng quá lo lắng, vì khả năng nam châm neodymium tiếp cận thiết bị điện tử của bạn là cực kỳ thấp. Chúng thường chỉ được tìm thấy trong các thiết bị chuyên nghiệp như máy chụp cộng hưởng từ (MRI), cần trục từ tính hoặc nam châm siêu dẫn khổng lồ trong lò phản ứng nhiệt hạch.

Trừ khi bạn tình cờ bước vào phòng chụp MRI của bệnh viện, thì có lẽ bạn không cần phải lo lắng về điều này.