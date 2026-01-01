iPhone màn hình gập lộ thiết kế và cấu hình chi tiết

YouTuber công nghệ Jon Prosser - chủ kênh Front Page Tech và nổi tiếng với việc thường xuyên chia sẻ những hình ảnh, thông tin về các sản phẩm công nghệ sắp ra mắt - vừa đăng tải một đoạn video cho thấy thiết kế hoàn chỉnh của chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên của Apple.

Tuy nhiên, theo Jon Prosser, sản phẩm sẽ không mang tên gọi iPhone Fold như những thông tin bị rò rỉ gần đây, mà sẽ mang tên gọi iPhone Ultra.

Chiếc điện thoại màn hình gập của Apple sẽ có tên gọi iPhone Ultra, thay vì iPhone Fold như đồn đoán lâu nay (Ảnh: Jon Prosser).

Theo Jon Prosser, iPhone Ultra sẽ có kiểu thiết kế gập dạng cánh bướm, với màn hình phụ 5,5 inch ở bên ngoài để sử dụng như một chiếc điện thoại dạng thanh truyền thống. Khi mở rộng, iPhone Ultra sẽ có màn hình rộng 7,8 inch, tương đương chiếc iPad Mini của Apple.

Khi mở rộng, iPhone Ultra có độ mỏng 4,5mm và dày 9mm khi gập lại. Như vậy iPhone Ultra dày hơn đôi chút so với kích thước 4,2mm khi mở và 8,9mm khi gập của Samsung Galaxy Z Fold7.

iPhone Ultra được cho là sẽ sử dụng chip A20 Pro hoàn toàn mới do Apple phát triển, sản xuất trên tiến trình 2nm. Đây sẽ là con chip di động mạnh mẽ nhất thị trường vào thời điểm sản phẩm được ra mắt.

iPhone Ultra có camera kép ở mặt lưng, màn hình phụ 5,5 inch ở bên ngoài (Ảnh: Jon Prosser).

Mặt sau của sản phẩm là cụm camera kép, mỗi màn hình của iPhone Ultra cũng sẽ có một camera selfie dạng “nốt ruồi” được đặt ngay bên trong màn hình. Sản phẩm cũng sẽ sử dụng modem kết nối C2 thế hệ mới do Apple phát triển.

Dù không tiết lộ về dung lượng pin, Jon Prosser cho biết chip A20 Pro thế hệ mới và modem C2 sẽ được tối ưu để giúp tăng đáng kể thời lượng pin của iPhone Ultra.

Jon Prosser cho biết điểm thay đổi đáng chú ý nhất trên iPhone Ultra là sử dụng cảm biến vân tay Touch ID, thay vì sử dụng cảm biến mở khóa bằng gương mặt Face ID như các phiên bản iPhone gần đây. Điều này sẽ cho phép Apple chỉ cần trang bị một cảm biến để mở khóa thiết bị, thay vì phải trang bị cảm biến Face ID cho cả màn hình trong lẫn ngoài của iPhone Ultra.

Nhìn chung, các thông tin bị rò rỉ cho thấy iPhone Ultra không thực sự khác biệt và tạo nên điểm nhấn so với các mẫu smartphone màn hình gập hiện có trên thị trường. Tuy nhiên, Jon Prosser cho biết Apple đã khắc phục được nhược điểm cố hữu trên các mẫu điện thoại gập: nếp gấp trên màn hình.

Theo đó, Apple được cho là sẽ sử dụng một tấm kim loại phân tán áp lực và bản lề thông minh bằng chất liệu kim loại lỏng, giúp loại bỏ hoàn toàn nếp gấp trên màn hình gập. Đây được cho là điểm nhấn trong thiết kế để giúp iPhone Ultra cạnh tranh với các đối thủ.

Jon Prosser tiết lộ Apple sẽ định giá chiếc điện thoại gập của mình ở mức từ 2.000 đến 2.500 USD, tạo nên một phân khúc siêu cao cấp, đắt hơn cả iPhone Pro Max.

Cận cảnh thiết kế iPhone Ultra, điện thoại màn hình gập đầu tiên của Apple (Video: Front Page Tech).

Mọi thông tin do Jon Prosser chia sẻ vẫn chỉ ở mức độ đồn đoán và chưa xác thực.

Jon Prosser chia sẻ thông tin bị rò rỉ về iPhone màn hình gập trong bối cảnh YouTuber này đã bị Apple khởi kiện vào hồi tháng 7 vừa qua với cáo buộc “làm lộ bí mật thương mại” liên quan đến nền tảng iOS 26 và giao diện Liquid Glass hoàn toàn mới.

Trong đơn kiện của mình, Apple đã cáo buộc Jon Prosser tiếp cận kỹ sư phần mềm làm việc tại Apple để lấy các thông tin và bí mật về iOS 26, sau đó chia sẻ công khai thông tin này trước khi Apple chính thức công bố nền tảng iOS 26.

Tuy nhiên, chính vụ kiện của Apple đã làm tăng uy tín của Jon Prosser, khi cho thấy các thông tin bị rò rỉ do YouTuber này chia sẻ có mức độ chính xác cao. Do vậy, không loại trừ khả năng những thông tin liên quan đến iPhone màn hình gập do Prosser mới chia sẻ là sự thật.