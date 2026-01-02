Đội bóng Anh lập kỷ lục không thể tệ hơn ngày đầu năm mới

Các cầu thủ của Birmingham City hy vọng sẽ chấm dứt chuỗi trận không thắng trong ngày đầu tiên của năm dương lịch, nhưng điều đó đã không xảy ra tại sân Vicarage Road của Watford.

Birmingham City (áo trắng) nhận 3 bàn thua trước Watford trong ngày đầu năm mới 2026 (Ảnh: Getty).

Cú hat-trick của tiền đạo Thomas Ince đã khiến Birmingham City phải nhận thất bại 0-3, và điều đó càng làm tăng thêm nỗi đau quen thuộc của họ vào ngày 1/1 hàng năm.

Theo thống kê, Birmingham chưa từng thắng một trận đấu nào ở giải vô địch quốc gia vào ngày đầu năm mới, kể từ chiến thắng 2-1 trên sân khách trước Mansfield Town năm 1991.

Kể từ thời điểm đó cách đây 35 năm, họ đã không thắng trong 16 trận đấu tương tự, hòa 5 và thua 11 trận. Hiện tại, không có đội bóng nào khác ở Anh có thời gian dài hơn mà chưa giành được chiến thắng nào trong dịp năm mới.

Trận thua này khiến đoàn quân của HLV Chris Davies nối dài chuỗi phong độ tệ hại ở Championship (Hạng Nhất Anh) mùa này. Họ đã không thắng trận nào trong 7 trận gần đây nhất, thua 4 và hòa 3. Đây là chuỗi trận dài nhất họ không giành được 3 điểm kể từ đầu năm 2024, khiến HLV Chris Davies chịu áp lực rất lớn.

HLV Chris Davies đang chịu nhiều áp lực trước chuỗi 7 trận không thắng của Birmingham (Ảnh: Getty).

Birmingham City đang đứng thứ 17 ở Championship, chỉ hơn nhóm nằm trong khu vực xuống hạng 7 điểm và cách vị trí dự play-off cạnh tranh suất thăng hạng Premier League 9 điểm.

Lần gần nhất Birmingham có mặt ở Premier League đã diễn ra cách đây 16 năm (mùa giải 2010-2011) và xuống hạng ngay sau đó. Trong khi đó, Coventry đang có phong độ cao ở Championship mùa này khi dẫn đầu với 52 điểm sau 25 vòng đấu, hơn đội xếp thứ 2 là Ipswich Town 8 điểm.