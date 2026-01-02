Hơn 7.300 trụ sở công dôi dư cần được xử lý

Gửi báo cáo đến Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính cho biết, đơn vị đã xây dựng, trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công sau khi sắp xếp bộ máy.

Liên quan đến việc xử lý các trụ sở, cơ sở nhà đất dôi dư trong quá trình sắp xếp, tinh gọn bộ máy, Bộ Tài chính đã triển khai nhiều giải pháp để phục vụ cho việc sắp xếp, bố trí, xử lý trụ sở nhà, đất công khi sắp xếp đơn vị hành chính theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Cụ thể Bộ này đã trình Thủ tướng Chính phủ ban hành 23 công điện, văn bản hướng dẫn, đôn đốc thực hiện việc này.

Trên cơ sở đó, các địa phương đã tích cực thực hiện việc sắp xếp, bố trí, xử lý trụ sở, nhà, đất công trước, trong và sau khi thực hiện sắp xếp. Việc này bảo đảm trụ sở cho bộ máy theo mô hình mới và hoạt động của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được tiến hành bình thường, không gián đoạn, không làm ảnh hưởng tới cung cấp dịch vụ công, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp.

Trụ sở UBND tỉnh Quảng Nam cũ, nay là trụ sở Ban Quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai, thành phố Đà Nẵng (Ảnh: Công Bính).

Các cơ sở nhà, đất dôi dư cũng đã từng bước được các địa phương quyết định và tổ chức xử lý để tránh thất thoát, lãng phí tài sản.

Đến ngày 19/12/2025, đã hoàn thành xử lý 18.097 cơ sở nhà, đất; trong đó bố trí 509 cơ sở cho y tế; 2.547 cơ sở cho giáo dục đào tạo...

Đặc biệt, vẫn còn 7.387 cơ sở nhà đất dôi dư, cần tiếp tục xử lý trong thời gian tới.

Đối với xe ô tô, tính đến nay đã có 3.232 xã đã được trang bị xe ô tô phục vụ công tác. Bộ Tài chính cho biết chỉ còn 89 cấp xã chưa được trang bị xe ô tô phục vụ công tác. Hiện, các địa phương đều đã bố trí kinh phí để thực hiện việc mua sắm xe ô tô cho các xã còn thiếu.

Bên cạnh đó, 100% cấp xã báo cáo đã được trang bị đầy đủ máy móc, thiết bị phục vụ công tác.

Liên quan đến hỗ trợ kinh phí sắp xếp cấp tỉnh, xã và đảm bảo cơ sở, vật chất triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Bộ Tài chính đã trình và Thủ tướng Chính phủ đã quyết định bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương là 10.321,5 tỷ đồng cho các địa phương để hỗ trợ và đảm bảo cơ sở, vật chất phục vụ sắp xếp, tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính và xây dựng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Ngoài ra, Bộ Tài chính đã trình và Thủ tướng Chính phủ đã bổ sung cho các địa phương 1.282 tỷ đồng để thực hiện các dự án khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số và 22,2 tỷ đồng để số hóa tài liệu lưu trữ.

Về kinh phí thực hiện Nghị định số 178/2024/NĐ-CP và Nghị định số 67/2025/NĐ-CP, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ bổ sung từ nguồn ngân sách Trung ương 118.234,2 tỷ đồng cho 34 Bộ, cơ quan trung ương (74.060,8 tỷ đồng) và 23 địa phương sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh (44.173,4 tỷ đồng).

Tổng số kinh phí đã chi trả đến hết ngày 14/10/2025 là 171.600 tỷ đồng cho 145.956 đối tượng.