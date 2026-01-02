Vụ “xé rào” trên cao tốc Đà Nẵng để múc đất: Hoạt động rất tinh vi

Ngày 2/1, lực lượng chức năng phường Liên Chiểu (Đà Nẵng) tiếp tục vào cuộc xử lý thông tin phản ánh của báo Dân trí về tình trạng khai thác đất trái phép tại khu vực giáp tuyến cao tốc La Sơn - Hòa Liên, một hoạt động tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông nghiêm trọng.

Theo ghi nhận của phóng viên, điểm khai thác đất nằm sâu trong khu đồi keo, giữa tuyến cao tốc La Sơn - Hòa Liên và đường ĐT601. Địa hình phức tạp, vị trí múc đất nằm khuất dưới hốc đồi, tạo thành một “lòng chảo” kín đáo, khó bị phát hiện từ cả hai phía cao tốc và đường ĐT601.

Khu vực khai thác đất có địa hình phức tạp, vị trí nằm sâu dưới hốc đồi, tạo thành một “lòng chảo” kín đáo (Ảnh: Hoài Sơn).

Tại hiện trường, nhiều cây keo bật gốc, đất đá bị đào khoét sâu, hình thành vực đất ước tính sâu khoảng 10m. Các đối tượng còn ngang nhiên mở đường công vụ nối trực tiếp từ tuyến cao tốc đang thi công mở rộng vào khu vực khai thác, phá rào chắn dự án để đưa xe cơ giới tiếp cận điểm múc đất.

Đáng chú ý, các xe ben ra vào khu vực này sử dụng chính đường công vụ của dự án cao tốc, khiến hoạt động vận chuyển đất trái phép dễ bị “ngụy trang” thành xe phục vụ thi công.

Trong hai ngày 29-30/12/2025, phóng viên đã ghi nhận hàng chục lượt xe ben liên tục ra vào khu vực múc đất.

Một số xe ben ra vào khu vực múc đất trong ngày 29-30/12/2025 (Ảnh: Hoài Sơn).

Không chỉ vậy, một số xe dán nhãn “xe thi công quốc lộ 14B”, “xe vận chuyển đất tầng mặt dự án tuyến thoát nước chính Hòa Liên” cũng xuất hiện tại cả vị trí múc đất và nơi đổ đất, càng khiến hiện trường trở nên khó phân biệt giữa hoạt động hợp pháp và trái phép.

Ông Trần Đức Hiệp, Giám đốc Quản lý dự án mở rộng cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên (Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh), khẳng định vị trí khai thác đất nêu trên nằm ngoài phạm vi dự án và ban quản lý dự án không liên quan đến hoạt động đào xúc này, dù việc sử dụng đường công vụ dễ gây nhầm lẫn.

Ông Trần Công Nguyên, Chủ tịch UBND phường Liên Chiểu, cho biết ngay khi tiếp nhận phản ánh, chính quyền địa phương đã trực tiếp kiểm tra hiện trường.

Tuy nhiên, thời điểm kiểm tra, các đối tượng và phương tiện đã rời khỏi khu vực khai thác đất. Ông Nguyên nhấn mạnh, từ ngày 1/7/2025 đến nay, địa phương chưa ban hành bất kỳ văn bản nào cho phép khai thác đất tại vị trí báo chí phản ánh.

Xe dán nhãn “xe thi công quốc lộ 14B” cũng xuất hiện tại vị trí múc đất ngày 29/12/2025 (Ảnh: Hoài Sơn).

Lãnh đạo UBND phường Liên Chiểu nhận định, hoạt động khai thác đất này rất tinh vi khi các đối tượng đã lợi dụng vị trí nằm giữa cao tốc và đường ĐT601, khó bị phát hiện. Chính quyền phường đang phối hợp Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng để làm rõ các đối tượng vi phạm.

Trước đó, cuối tháng 12/2025, phóng viên đã ghi nhận thực tế mỗi ngày có hàng chục xe ben liên tục ra vào khu đồi keo tại taluy âm km63, tuyến cao tốc La Sơn - Hòa Liên, vận chuyển đất. Khu vực bị khai thác là đồi keo nằm giữa tuyến cao tốc và đường ĐT601.

Tại hiện trường, xe múc liên tục đào xới đồi keo, mở lối đi từ phạm vi mặt đường cao tốc cũ, phá rào chắn và xâm nhập khu vực đang thi công mở rộng để tiếp cận điểm khai thác đất.

Mỗi lượt xe ra vào đều cắt ngang dòng phương tiện đang lưu thông trên tuyến cao tốc thi công mở rộng 2-4 làn xe, khiến khu vực đỉnh dốc tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông nghiêm trọng.