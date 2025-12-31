Hướng dẫn tạo ảnh chúc Tết cùng người thân ở xa bằng ChatGPT

Dưới đây là hướng dẫn bạn cách để tạo ra hình ảnh một tấm thiệp chúc mừng năm mới bằng ứng dụng ChatGPT.

Bước 1: Truy cập ChatGPT

Bạn truy cập vào trang https://chatgpt.com/.

Nếu chưa đăng nhập, hãy nhấn nút “Đăng nhập”. Sau đó chọn một trong các hình thức đăng nhập nhanh như: "Tiếp tục với Google", "Tiếp tục với Apple" hoặc "Tiếp tục với tài khoản Microsoft".

Cách này giúp bạn sử dụng ChatGPT ngay mà không cần tạo tài khoản mới.

Bước 2: Tải ảnh lên ChatGPT

Sau khi đăng nhập thành công, tại giao diện chính của ChatGPT, bạn nhấn vào biểu tượng dấu “+” ở khung nhập nội dung, chọn “Thêm ảnh và tệp”.

Tại đây, hãy tải lên những bức ảnh của bạn và người thân mà bạn muốn sử dụng để tạo thiệp chúc mừng. Bạn hãy ưu tiên chọn những bức ảnh cận, rõ nét thay vì những bức ảnh toàn.

Bước 3: Nhập câu lệnh tạo thiệp

Ở khung chat phía dưới, bạn dán đoạn câu lệnh bằng tiếng Việt sau:

“Tạo thiệp chúc mừng năm mới kết hợp 2 người thật từ ảnh tham chiếu vào cùng một khung hình, layout ngang: ảnh bên trái, chữ bên phải, tách bạch rõ ràng, không chèn chữ lên ảnh.

Ảnh bên trái: Hai người đứng gần nhau với cử chỉ thân mật tự nhiên như tựa vai, chạm tay nhẹ, mỉm cười ấm áp. Trang phục lịch sự, hiện đại, phù hợp không khí năm mới, tông đỏ, vàng, kem hoặc trung tính, có điểm nhấn lễ hội nhưng không hóa trang.

Phong cách photorealistic, giữ đúng khuôn mặt và danh tính, ánh sáng studio, bóng đổ tự nhiên, màu sắc chân thực, cảm giác ảnh chụp DSLR. Không khí Tết rõ rệt với bảng màu đỏ, vàng, ánh sáng vàng ấm, background có pháo hoa mờ, fairy lights, sparkles, ánh lồng đèn hoặc bokeh nhẹ, cảm xúc vui vẻ và ấm áp.

Phần chữ bên phải: Nền riêng sạch sẽ, tông đỏ đậm, đỏ rượu vang hoặc vàng nhạt, texture giấy mờ, ánh sáng tự nhiên, phong cách thiệp cao cấp. Trang trí tinh tế bằng viền vàng mảnh, nét pháo hoa vẽ tay, họa tiết lễ hội nhẹ, điểm nhấn gold foil tối giản.

Font viết tay mềm hoặc serif thanh lịch, màu gold foil hoặc trắng ấm, dễ đọc, nội dung: “Happy New Year 2026”.

Tổng thể ấm áp, sang trọng, cao cấp, phù hợp in ấn và chia sẻ trên mạng xã hội".

Bạn có thể chọn chế độ "Tạo hình ảnh" để có được kết quả phù hợp hơn.

Sau vài giây, ChatGPT sẽ dựa trên hình ảnh bạn cung cấp và nội dung câu lệnh để tạo ra một tấm thiệp chúc mừng năm mới có hình ảnh chung của bạn và người thân.

Bạn có thể thay đổi nội dung lời chúc trong câu lệnh để phù hợp với bố mẹ, bạn bè, người yêu hoặc đồng nghiệp.

Bước 4: Chỉnh sửa nếu chưa ưng ý

Nếu hình ảnh tạo ra chưa giống người trong ảnh gốc, bạn có thể yêu cầu ChatGPT chỉnh sửa bằng cách nhập thêm câu lệnh như:

“Hình ảnh tạo ra vẫn chưa giống người trong ảnh. Hãy chỉnh lại để gương mặt giống hơn và giữ đúng các đặc điểm khuôn mặt".

Ngoài ra, bạn cũng có thể yêu cầu thay đổi font chữ, màu nền, trang phục, không khí lễ hội hoặc bố cục cho đến khi cảm thấy hài lòng.

Bước 5: Tải ảnh về thiết bị

Khi đã ưng ý với kết quả, bạn nhấn vào biểu tượng mũi tên tải xuống trên ảnh để lưu về máy và chia sẻ với người thân.

Ngoài ra, bạn cũng có thể sáng tạo với bức ảnh nhiều người, hay chỉ dùng 1 nửa câu lệnh để tạo mỗi ảnh mà không có phần lời chúc.

Khi sử dụng ảnh cá nhân để yêu cầu AI tạo hình ảnh mới, gương mặt của bạn có thể được dùng làm dữ liệu huấn luyện cho các hệ thống trí tuệ nhân tạo. Vì vậy, nếu không muốn điều này xảy ra, bạn nên cân nhắc kỹ trước khi chia sẻ hình ảnh cá nhân với các công cụ AI.

Một tấm thiệp nhỏ có thể mang lại cảm giác gần nhau hơn trong những ngày đầu năm mới. Chỉ cần một chút sáng tạo, khoảng cách địa lý cũng không còn là rào cản của sự quan tâm và yêu thương.