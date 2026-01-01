CEO FPT: Tập đoàn thay đổi ưu tiên lợi nhuận sang phụng sự quốc gia

Tổng giám đốc Tập đoàn FPT Nguyễn Văn Khoa trình bày tham luận tại sự kiện (Ảnh: CTV).

Tại Diễn đàn Quốc gia phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam 2025 Tổng giám đốc Tập đoàn FPT Nguyễn Văn Khoa khẳng định: FPT đã chính thức đưa chiến lược quốc gia vào chiến lược doanh nghiệp, sẵn sàng chấp nhận rủi ro để tiên phong trong những lĩnh vực công nghệ khó nhất.

Từ "làm thuê" đến khát vọng làm chủ sản phẩm

Chia sẻ về hành trình thay đổi tư duy của tập đoàn, ông Nguyễn Văn Khoa kể câu chuyện cách đây 5 năm, trong một cuộc gặp, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng đã đặt một câu hỏi cho ban lãnh đạo FPT: "Tỉ lệ gia công của các em là bao nhiêu?".

Câu hỏi đó đã lặp đi lặp lại trong suốt 5 năm, trở thành động lực và thách thức để FPT phải bước vào con đường làm sản phẩm: “Make in Vietnam đối với cá nhân tôi và FPT giống như một ngọn cờ đầu. Trong 5 năm qua, chúng tôi đã kiên trì biến tỉ lệ “làm thuê” từ 90% xuống dưới 30%”, ông Khoa nhấn mạnh.

Theo CEO FPT, năm 2025 đánh dấu một "ngã rẽ" đặc biệt khi tập đoàn quyết định thay đổi chiến lược: Từ ưu tiên lợi nhuận sang phụng sự quốc gia. Lần đầu tiên trong lịch sử 38 năm, chiến lược phát triển của doanh nghiệp hoàn toàn đồng nhất với chiến lược công nghệ của đất nước.

5 "mũi nhọn" chiến lược mới của FPT

Để cụ thể hóa cam kết này, ông Nguyễn Văn Khoa cho biết vào ngày 13/12 vừa qua, FPT đã chính thức công bố thành lập 5 đơn vị chiến lược, tập trung vào các lĩnh vực công nghệ cốt lõi và hạ tầng trọng điểm của quốc gia bao gồm các công nghệ tương lai và bảo mật cấp cao; liên minh các thiết bị bay tầm thấp với trọng tâm là phát triển drone (thiết bị bay không người lái) phục vụ các ứng dụng thực tiễn.

Tận dụng kinh nghiệm hơn 10 năm làm việc với các đối tác lớn tại Hàn Quốc, Nhật Bản, Pháp để nội địa hóa công nghệ cho Việt Nam; tích hợp các giải pháp toàn cầu để bảo vệ hệ thống số và đầu tư bài bản vào việc khai thác "dầu mỏ" (dữ liệu) của kỷ nguyên số mà FPT đã chuẩn bị nguồn lực từ nhiều năm qua.

"Chúng tôi không làm công nghệ theo phong trào. Chúng tôi làm công nghệ đi ra từ chiến lược và thực tế của mình", ông Khoa khẳng định.

Cam kết dẫn dắt

Để giải quyết bài toán nguồn lực, CEO FPT tiết lộ tập đoàn đang chuyển đổi mô hình Đại học FPT từ một đơn vị thuần dịch vụ giáo dục sang tổ chức tập trung vào nghiên cứu.

Các em học sinh trường FPT tham gia sáng kiến Khoa học Kỹ thuật (Ảnh: Trường Phổ thông FPT Cần Thơ).

Tại đây, hơn 300 giáo sư, tiến sĩ và các chuyên gia toàn cầu của FPT sẽ cùng tham gia vào công tác R&D (nghiên cứu và phát triển).

Tuy nhiên, ông Khoa cũng thẳng thắn chia sẻ về áp lực của người đứng đầu một tập đoàn 90.000 nhân sự khi dấn thân vào "vùng khó". Để làm công nghệ lõi, doanh nghiệp cần sự thấu hiểu từ cổ đông và đặc biệt là sự đồng hành từ Chính phủ thông qua các cơ chế thử nghiệm (Sandbox).

“Sản phẩm công nghệ lõi đôi khi không thể sờ nắm hay thấy nó bay được ngay, nhưng nó nằm trong bộ não của các hệ thống lớn. Chúng tôi rất cần sự dũng cảm từ các cơ quan quản lý nhà nước để chấp nhận cho chúng tôi thử nghiệm các đề án mới”, ông Khoa bày tỏ.

Đồng thời ông Khoa đưa ra 3 cam kết mạnh mẽ: Đầu tiên, nghiêm túc đầu tư cho giáo dục và cung cấp giải pháp công nghệ lõi cho Việt Nam và thế giới; thứ hai là đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp Việt để tạo ra các liên minh công nghệ, cùng nhau vươn ra toàn cầu.

Và cuối cùng là sẵn sàng chấp nhận rủi ro, tiên phong dấn thân vào những mảng việc khó, thậm chí chấp nhận thất bại để đóng góp cho kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Tại Diễn đàn Quốc gia phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam (Make in Viet Nam 2025), các tập đoàn công nghệ lớn đã công bố những cam kết then chốt cho năm 2026 theo định hướng của Chính phủ.

Viettel đặt mục tiêu làm chủ thiết kế, sản xuất hàng loạt hơn 5.000 chip chuyên dụng thu phát, đồng thời phát triển dòng UAV đa năng tầm xa với thời gian bay trên 12 giờ, cự ly 300km, trần bay 7km và tải trọng tối đa 400kg, đánh dấu bước tiến quan trọng trong tự chủ công nghệ cao.

VNPT tập trung vào AI, hướng tới làm chủ các công nghệ lõi tại biên và hoàn thiện quy trình sản xuất 1.000 AI laptop mang thương hiệu Việt.

FPT cam kết triển khai trợ lý ảo y tế phục vụ 10 triệu lượt người dân, xây dựng mô hình ngôn ngữ lớn tiếng Việt cho 100.000 công chức và phát triển trợ lý ảo chuyên biệt cho khu vực công.

Trong khi đó, CMC định hướng phát triển nền tảng y tế số dùng chung dựa trên AI, phục vụ quản lý sức khỏe cộng đồng và quản trị hệ thống y tế...

Tập đoàn Misa hứa hẹn cung cấp "AI Agent" (nhân sự AI) - hỗ trợ cho 30.000 doanh nghiệp, vận hành liên tục 24/7.

Tập đoàn Sovico sẽ đưa ứng dụng công nghệ Digital Twin (bản sao số) và AI để tối ưu hoá vận hành, bảo trì bảo dưỡng và khai thác hệ thống metro; giúp giảm chi phí vận hành, giảm sự cố thiết bị và tăng doanh thu khai thác...