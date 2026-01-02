Người mua vàng lỗ gần 9 triệu đồng/lượng nếu lỡ "đu đỉnh"

Mở cửa phiên giao dịch cuối cùng của năm 2025, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp niêm yết tại 150,8-152,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Chênh lệch giữa 2 chiều mua và bán được duy trì ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Thị trường vàng Việt Nam sẽ dừng điều chỉnh giá do bước vào kỳ nghỉ lễ Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày. Đến phiên giao dịch ngày 4/1, giá vàng sẽ được các doanh nghiệp tiếp tục điều chỉnh.

Năm qua, mức giá cao nhất kim loại này từng ghi nhận là 157,7-159,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Nếu khách hàng mua vàng ở vùng giá này thì hiện đã lỗ 8,9 triệu đồng/lượng.

Theo khảo sát của phóng viên Dân trí, tại Hà Nội, những ngày giao dịch cuối cùng của năm không ít người xếp hàng bên trong các cửa tiệm trên đường Cầu Giấy và Trần Nhân Tông để giao dịch. Tuy nhiên, vàng miếng “cháy hàng”, khách được mua tối đa 5 chỉ vàng nhẫn trơn. Nhân viên tại các cửa hàng cho biết số lượng người đến mua đông nhưng nguồn cung giới hạn.

Tính chung năm qua, kim loại quý vẫn tăng gần 80% và trở thành kênh đầu tư có mức sinh lời vượt trội, đặc biệt khi đặt cạnh các kênh tiền gửi, chứng khoán, trái phiếu…

Mặt hàng trang sức được doanh nghiệp bày bán (Ảnh: Thành Đông).

Vàng trong nước năm qua biến động cùng diễn biến thị trường quốc tế. Năm ngoái, có thời điểm giá vàng thế giới chạm đỉnh 4.500 USD/ounce trước khi quay về mức giao dịch 4.345 USD/ounce hiện tại.

Theo Hội đồng Vàng thế giới (WGC), các ngân hàng Trung ương trên toàn cầu đã mua hơn 1.000 tấn vàng mỗi năm trong 3 năm qua. Con số này cao hơn nhiều so với mức trung bình 400-500 tấn mỗi năm trong thập kỷ trước đó.

Song song đó, giá vàng còn được hỗ trợ bởi các yếu tố khác.

Kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sớm đảo chiều chính sách tiền tệ, tiến tới cắt giảm lãi suất sau giai đoạn thắt chặt kéo dài, đã làm giảm sức hấp dẫn của đồng USD và lợi suất trái phiếu, qua đó nâng vị thế của vàng - tài sản không sinh lãi. Bên cạnh đó, lạm phát dai dẳng tại nhiều nền kinh tế lớn khiến vàng tiếp tục được coi là kênh phòng ngừa rủi ro mất giá tiền tệ.

Đặc biệt, bất ổn địa chính trị gia tăng từ các xung đột khu vực, căng thẳng chiến lược giữa các cường quốc đến rủi ro suy thoái kinh tế toàn cầu đã thúc đẩy nhu cầu trú ẩn an toàn.

Tỷ phú đầu tư Ray Dalio, nhà sáng lập quỹ Bridgewater Associates cho rằng nhà đầu tư chỉ nên dành tối đa 15% danh mục cho vàng. "Vàng là công cụ đa dạng hóa cho danh mục, nhưng kênh này chỉ diễn biến tốt khi các tài sản khác đi xuống", ông cho biết tại một diễn đàn kinh tế ở Connecticut hồi tháng 10.

Goldman Sachs thì lưu ý rằng các quỹ ETF vàng hiện chỉ chiếm 0,17% danh mục tài chính của nhà đầu tư cá nhân tại Mỹ, thấp hơn 0,06% so với đỉnh năm 2012. Theo ước tính, mỗi khi tỷ trọng vàng trong danh mục tài chính của nhà đầu tư Mỹ tăng thêm 0,01% do mua thêm chứ không phải giá, vàng sẽ tăng khoảng 1,4%.

Ông Coatsworth, trưởng bộ phận thị trường của nền tảng đầu tư AJ Bell, cảnh báo rằng mức tăng mạnh của các tài sản này trong năm 2025 khiến chúng dễ đối mặt với một đợt điều chỉnh mạnh trong năm tới.

“Nếu thị trường tài chính trải qua một giai đoạn khó khăn, các nhà đầu tư muốn thanh lý danh mục có thể sẽ bán trước những tài sản đã mang lại mức tăng lớn trong năm qua, hoặc những tài sản dễ bán. Vàng đáp ứng cả hai điều kiện đó”, ông nói.