Cảnh báo giá đất tăng "chóng mặt" sau tin quy hoạch trung tâm hành chính

Thị trường bất động sản xã Nghi Phong cũ, nay là phường Vinh Lộc, Nghệ An "bùng nổ" sau khi thông tin Trung tâm hành chính tỉnh này được quy hoạch trên trục đại lộ Vinh - Cửa Lò.

Trong khi giá đất tại các phường cũ như Đông Vĩnh, Quán Bàu, Hưng Đông dao động quanh mức 30-40 triệu đồng/m2, thì một số lô mặt đường 72m ở Nghi Phong được rao bán với giá 70-80 triệu đồng/m2. Ngay cả đất trong ngõ cũng tăng từ 10-12 triệu đồng/m2 lên 17-25 triệu đồng/m2 chỉ sau một năm.

Trung tâm hành chính tỉnh Nghệ An dự kiến quy hoạch dọc theo Đại lộ Vinh - Cửa Lò (Ảnh: Nguyễn Phê).

Anh Trường Văn Ngọc (trú xã Hưng Nguyên) cho biết mua lô đất tại xóm 5 Nghi Phong với giá 12 triệu đồng/m2 vào tháng 11/2024. Đến tháng 11/2025, nhiều môi giới liên tục hỏi mua lại 25-26 triệu đồng/m2.

"Tôi mua để ở, nhưng ngày nào cũng có người gọi trả giá, không hiểu sao đất ở Nghi Phong lại tăng đến chóng mặt như vậy", anh Ngọc nói.

Theo nhận định của người dân và giới chuyên gia, mức tăng này không xuất phát từ nhu cầu thực hay giá trị hạ tầng. Khu vực này chưa có sự phát triển tương xứng, dân cư còn thưa thớt, nhiều dự án mới chỉ nằm trên giấy tờ.

"Địa tô bị đẩy lên quá mức, tăng kiểu này là bất thường", một cán bộ Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An chia sẻ với phóng viên Dân trí.

Qua tìm hiểu, nhiều dấu hiệu cho thấy Nghi Phong đang rơi vào kịch bản "thổi giá". Giai đoạn đầu, một số nhóm gom đất trước khi thông tin quy hoạch lan rộng. Sau đó, họ tạo chuỗi giao dịch nội bộ để "làm giá", đẩy giá từng ngày. Khi giá đạt đỉnh ảo, các nhóm này rao bán để "thoát hàng", đẩy rủi ro cho người mua sau cùng.

Nhiều nhóm môi giới xuất hiện tại các ngõ xóm, đường làng ở Nghi Phong để thực hiện giao dịch đất (Ảnh: Nguyễn Phê).

Một số người dân cho biết, phần lớn giao dịch gần đây thực chất là môi giới tự "đẩy giá" cho nhau nhằm tạo hiệu ứng sốt. "Người mua thật gần như không có. Đất vẫn vậy mà giá tăng gấp đôi, gấp ba…", một người dân địa phương cho hay.

Một cán bộ tỉnh Nghệ An (xin giấu tên) cảnh báo: "Ngay cả khi Trung tâm hành chính được triển khai, giá đất vẫn phải dựa trên hạ tầng thật. Mức 70-80 triệu đồng/m2 hiện tại là không hợp lý. Ai "nhảy vào" lúc này rất dễ trở thành nạn nhân của giao dịch ảo".

Giới chuyên gia cũng nhận định, việc giá tăng vượt xa giá trị địa tô và hạ tầng là dấu hiệu điển hình của bong bóng bất động sản. Tại các thị trường chưa có động lực phát triển mạnh, các cơn sốt thường xuất hiện khi thông tin quy hoạch bị thổi phồng.

"Nếu 1m2 đất chưa tạo ra giá trị tương xứng, việc tăng lên 70-80 triệu là vô lý", vị cán bộ này nhấn mạnh.

Một văn phòng công chứng bên trục đại lộ Vinh - Cửa Lò luôn đông người và ô tô đến làm thủ tục (Ảnh: Nguyễn Phê).

Nếu không sớm kiểm soát tình trạng tung tin đồn, rao bán sai sự thật, giao dịch ảo và tự tạo sóng, thị trường có thể đối mặt nhiều hệ lụy như nhà đầu tư cuối bị thiệt hại, công tác quy hoạch bị méo mó, gây bất ổn kinh tế, xã hội.

Luật sư Nguyễn Quốc Khánh, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Nghệ An, cho biết lượng giao dịch tại Nghi Phong đã giảm do nguồn cung khan hiếm và giá bị đẩy lên quá cao.

"Người dân nên thận trọng khi giao dịch vì có thể vướng quy hoạch. Khi mua bán cần tìm đến các đơn vị pháp lý, công ty bất động sản uy tín để được tư vấn rõ ràng, cơ quan chức năng cần tăng cường tuyên truyền để người dân hiểu đúng, tránh rủi ro…", ông Khánh khuyến cáo.

Như Dân trí đã thông tin, kể từ khi quy hoạch Trung tâm hành chính tỉnh xuất hiện, đất dọc đại lộ Vinh - Cửa Lò, đặc biệt tại Nghi Phong, đã tăng chóng mặt. Nhiều vị trí bị đẩy giá gấp đôi chỉ trong thời gian ngắn; hoạt động rao bán, livestream (phát trực tiếp) chốt đơn diễn ra dày đặc, tiềm ẩn nguy cơ "sốt ảo" và rủi ro lớn cho nhà đầu tư.