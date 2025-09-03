Google Maps sắp triển khai tính năng mới

Tính năng mới sẽ giúp người tham gia giao thông an toàn hơn khi xem chỉ đường (Ảnh minh hoạ: AV).

Google đang tích hợp tính năng cập nhật trực tiếp (Live Updates) vào Google Maps. Đây là một thay đổi nhỏ nhưng mang lại tác động lớn, giúp chúng ta theo dõi chỉ dẫn đường đi tiện lợi hơn.

Theo đó, thông báo điều hướng của Google Maps được thiết kế lại theo dạng một thanh tiến trình trực quan, cho bạn biết chính xác đã đi được bao xa trên hành trình.

Quan trọng hơn, thông tin này sẽ luôn hiển thị nổi bật ở những vị trí thuận tiện ở màn hình khoá.

Tính năng sẽ được ưu tiên các thông báo khác nhau, giúp bạn liếc nhanh thông tin mà không cần mở ứng dụng. Dù đang đi bộ hay lái xe, việc theo dõi lộ trình sẽ trở nên dễ dàng và an toàn hơn.

Hiện tại, một số người dùng điện thoại Pixel và Samsung trong chương trình Android 16 QPR2 beta (thử nghiệm) đã bắt đầu thấy những thử nghiệm đầu tiên của tính năng này.

Tuy nhiên, chúng ta sẽ không phải chờ đợi lâu. Google dự kiến sẽ tung ra rộng rãi cải tiến này cùng với bản phát hành ổn định Android 16 QPR1, dự kiến ra mắt ngay trong tuần này hoặc đầu tuần sau.

Nếu muốn có cơ hội trải nghiệm sớm, bạn có thể thử tham gia chương trình beta của Google Maps.

Việc tích hợp vào Google Maps chỉ là bước khởi đầu cho tính năng cập nhật trực tiếp - một trong những tính năng nổi bật nhất của Android 16.

Trong tương lai gần, ngày càng nhiều ứng dụng của bên thứ ba sẽ hỗ trợ tính năng này, giúp bạn dễ dàng theo dõi các thông báo quan trọng theo thời gian thực như giao đồ ăn (xem shipper đang ở đâu), theo dõi vị trí của tài xế khi gọi xe hay theo dõi đơn hàng và biết chính xác khi nào kiện hàng của bạn sẽ đến.