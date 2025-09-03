Cách xem lại trọn vẹn Lễ diễu binh ngày 2/9 trên điện thoại và máy tính

Sáng 2/9, Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2025) đã diễn ra thành công, để lại nhiều dấu ấn sâu đậm.

Trong tiếng reo hò, cổ vũ nồng nhiệt của đông đảo nhân dân, các khối diễu binh, diễu hành bước đi trang nghiêm, hùng dũng.

Những khí tài hiện đại, xe tăng, tên lửa, cùng màn trình diễn trên không của lực lượng Phòng không - Không quân và diễu binh trên biển của Hải quân đã tạo nên bức tranh hoành tráng, khắc họa sức mạnh và niềm tự hào về năng lực quốc phòng Việt Nam.

Các khối diễu binh tiến qua Quảng trường Ba Đình lịch sử.

Ngay sau khi Lễ diễu binh, diễu hành khép lại, mạng xã hội Việt Nam tràn ngập hình ảnh và video ghi lại những khoảnh khắc ấn tượng, giàu cảm xúc của sự kiện trọng đại.

Trước đó, toàn bộ chương trình đã được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 của Đài Truyền hình Việt Nam, đồng thời phát trên các nền tảng xem trực tuyến và mạng xã hội, giúp người dân cả nước có thể theo dõi trọn vẹn.

Đáng chú ý, buổi tường thuật trên truyền hình mang đến nhiều góc nhìn đặc biệt như cảnh quay từ trên máy bay hay màn diễu binh trên biển của lực lượng hải quân, những thước phim mà khán giả có mặt tại lễ đài không thể chứng kiến trực tiếp.

Nếu bỏ lỡ buổi lễ hoặc muốn xem lại, bạn vẫn có thể dễ dàng theo dõi toàn bộ chương trình trên điện thoại hoặc máy tính qua các nền tảng trực tuyến.

Xem lại toàn bộ hoặc từng khoảnh khắc ấn tượng tại buổi Lễ diễu binh, diễu hành trên smartphone

Nếu muốn xem toàn bộ Lễ diễu binh, diễu hành trên smartphone, bạn có thể cài đặt VTVGo, ứng dụng chính thức của Đài Truyền hình Việt Nam, cho phép người dùng xem trực tuyến các kênh truyền hình do VTV phát sóng.

Người dùng Android có thể download ứng dụng tại đây và người dùng iOS download ứng dụng tại đây.

Sau khi cài đặt và kích hoạt ứng dụng, ngay từ giao diện chính của VTVGo, bạn nhấn chọn mục "Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9" để xem lại toàn bộ sự kiện qua góc quay của Đài Truyền hình Việt Nam.

Ngoài ra, bạn cũng có thể nhấn chọn mục "Lễ diễu binh, diễu hành cấp quốc gia" ở phía dưới để xem lại tóm tắt những khoảnh khắc ấn tượng nhất tại sự kiện.

Bạn cũng có thể nhấn vào mục “Diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9” ở phía dưới, ứng dụng VTVGo đã cắt ra những khoảnh khắc ấn tượng nhất tại sự kiện, chẳng hạn Lễ chào cờ; bài diễn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm; màn trình diễn của không quân, hải quân nhân dân Việt Nam; màn diễu hành riêng biệt của từng khối…

Mục “Diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9" trên ứng dụng VTVGo sẽ được phân chia ra những khoảnh khắc ấn tượng và nổi bật tại Lễ diễu binh, diễu hành (Ảnh chụp màn hình).

Người dùng có thể truy cập vào mục này để xem từng trích đoạn của buổi lễ, thay vì xem toàn bộ sự kiện.

Xem lại toàn bộ buổi lễ diễu binh, diễu hành trên máy tính

Trong trường hợp đang sử dụng máy tính, bạn có thể xem lại toàn bộ buổi lễ diễu binh, diễu hành diễn ra vào sáng 2/9 trên trang web chính thức của VTVGo, nền tảng xem truyền hình trực tuyến của VTV.

Bạn đọc có thể truy cập vào đây để xem lại toàn bộ buổi lễ đặc biệt này.

Ngoài ra, người dùng cũng có thể truy cập vào trang web xem truyền hình trực tuyến TV360 tại đây để xem lại toàn bộ Lễ diễu binh, diễu hành vào sáng 2/9.

Xem lại toàn bộ Lễ diễu binh, diễu hành trên YouTube

Sau khi Lễ diễu binh, diễu hành kết thúc, video tường thuật toàn bộ sự kiện này cũng đã được đăng tải lên kênh YouTube chính thức của VTV24.

Để xem lại toàn bộ Lễ diễu binh, diễu hành trên kênh YouTube của VTV24, bạn có thể truy cập vào đây. Người dùng nên chọn chất lượng video chuẩn Full HD trên Youtube để xem nội dung video với chất lượng tốt và sắc nét nhất.

Trên đây là những cách giúp người dùng có thể xem lại toàn bộ buổi Lễ diễu binh, diễu hành chào mừng 80 năm ngày Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, giúp bạn không bỏ lỡ những chi tiết, hình ảnh đáng nhớ tại sự kiện và có thể tiếp tục sống trong bầu không khí tự hào, thiêng liêng của Tổ quốc.