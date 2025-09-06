Hướng dẫn sử dụng công cụ chỉnh sửa và tạo ảnh AI thông minh nhất hiện nay

Nano Banana - Công cụ tạo và xử lý ảnh AI thông minh nhất hiện nay

Nano Banana, tên gọi chính thức là Gemini 2.5 Flash Image, là mô hình trí tuệ nhân tạo mới được Google giới thiệu vào cuối tháng 8 vừa qua. Đây là công cụ AI chuyên về nhận diện, xử lý, chỉnh sửa hình ảnh hoặc tạo hình ảnh từ văn bản mô tả của người dùng.

Quá trình xử lý của Nano Banana diễn ra nhanh chóng, có thể hiểu được yêu cầu của người dùng bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau, kết quả tạo ra chân thực và không mang phong cách hoạt hình hoặc AI như các công cụ khác.

Nano Banana được giới công nghệ đánh giá là công cụ chỉnh sửa và tạo ảnh AI thông minh nhất hiện nay.

Các tính năng nổi bật của Nano Banana

Người dùng có thể sử dụng Nano Banana cho nhiều chức năng khác nhau, chỉ với cách yêu cầu bằng câu lệnh văn bản (hỗ trợ tiếng Việt). Các tính năng chính của công cụ AI này có thể kể đến:

- Tạo hình ảnh chất lượng cao từ văn bản mô tả: Người dùng mô tả càng chi tiết, hình ảnh được tạo ra càng chính xác. Người dùng cũng có thể đính kèm hình ảnh chân dung của mình để yêu cầu Nano Banana tạo ra hình ảnh mới từ gương mặt có trong ảnh đính kèm.

Nano Banana tạo ảnh mới từ hình ảnh được đính kèm.

- Chỉnh sửa ảnh sẵn có: Người dùng cũng có thể đính kèm hình ảnh, sau đó yêu cầu Nano Banana chỉnh sửa lại nội dung hình ảnh, chẳng hạn thay đổi biểu cảm gương mặt của người trong ảnh, chỉnh lại nếu người bị nhắm mắt, xóa các chi tiết hoặc những người xuất hiện trong ảnh…

Sử dụng Nano Banana để tối ưu chất lượng hình ảnh.

Bạn cũng có thể sử dụng Nano Banana để tạo bức ảnh ghép chụp chung với người nổi tiếng hoặc thay đổi phông nền của hình ảnh một cách nhanh chóng.

Ngoài ra, người dùng cũng nhờ Nano Banana để tối ưu màu sắc và tăng cường chất lượng của những hình ảnh cũ, chụp bị nhòe hoặc thừa sáng…

- Ghép nhiều hình ảnh lại với nhau: Người dùng có thể đính kèm nhiều hình ảnh và yêu cầu Nano Banana ghép các hình ảnh lại với nhau trên một phông nền nào đó, hoặc yêu cầu ghép nhân vật có trong hình ảnh thứ nhất vào hình ảnh thứ hai…

Sử dụng Nano Banana để ghép đối tượng vào hình ảnh một cách nhanh chóng, phù hợp để tạo ra những bức ảnh quảng cáo sản phẩm.

Bạn cũng có thể yêu cầu Nano Banana ghép một chi tiết nào đó có trên ảnh này vào bức ảnh kia, chẳng hạn yêu cầu ghép nhân vật có trong ảnh đầu tiên mặc chiếc áo ở bức ảnh thứ 2. Tính năng này thực sự hữu dụng trong trường hợp bạn cần làm hình ảnh để quảng cáo cho sản phẩm.

- Giữ nhất quán nhân vật: Đảm bảo nhân vật hoặc vật thể được tạo ra trong ảnh giữ nguyên đặc điểm qua nhiều lần chỉnh sửa. Tính năng này phù hợp để sử dụng cho các dự án như truyện tranh hoặc chiến dịch marketing.

Ngoài ra, Nano Banana còn có thể tạo chữ tiếng Việt khá chính xác, không gặp lỗi bị sai hoặc thiếu dấu như các công cụ tạo ảnh AI khác. Điều này phù hợp cho những ai muốn tạo ra những bảng hiệu hoặc các logo có chữ tiếng Việt.

Yêu cầu Nano Banana thêm nội thất vào phòng trống trước khi quyết định đặt mua (Video: Google).

Hướng dẫn sử dụng Nano Banana

Hiện tại công cụ Nano Banana chưa được cung cấp đến toàn bộ người dùng. Do vậy, để sử dụng công cụ AI này, bạn có thể thực hiện theo các bước sau:

- Đầu tiên, truy cập vào trang web của Google AI Studio tại đây.

Google AI Studio là một nền tảng phát triển AI dựa trên trình duyệt web, cho phép các lập trình viên phát triển và kiểm thử các tính năng AI từ những công cụ của Google. Sau khi truy cập vào trang web, bạn đăng nhập tài khoản Google của mình.

- Sau khi đăng nhập vào tài khoản, nhấn chọn “Try Nano Banana” ở giao diện hiện ra để sử dụng công cụ tạo ảnh AI này.

Bây giờ, bạn điền câu lệnh vào khung chat để yêu cầu Nano Banana tạo ảnh theo ý của mình, hoặc nhấn vào biểu tượng dấu “+”, chọn “Upload File” để đính kèm file ảnh và yêu cầu Nano Banana dựa vào nội dung file ảnh để tạo ra hình ảnh mới hoặc chỉnh sửa lại các chi tiết có trong bức ảnh đã đính kèm.

Nano Banana tạo ảnh theo nội dung yêu cầu của người dùng (Ảnh chụp màn hình).

Nếu hình ảnh được tạo ra vẫn chưa ưng ý, người dùng có thể yêu cầu Nano Banana tạo ra hình ảnh khác cho đến khi có được bức ảnh cảm thấy ưng ý nhất.

Ưu điểm lớn nhất của Nano Banana là cho phép sử dụng miễn phí và người dùng có thể tạo hoặc xử lý 100 hình ảnh mỗi ngày bằng công cụ này.

***

Nano Banana là công cụ tạo và xử lý ảnh đa năng, có tốc độ xử lý nhanh và sử dụng dễ dàng chỉ bằng câu lệnh. Người dùng có thể sử dụng Nano Banana để tạo ảnh hoặc chỉnh sửa ảnh một cách nhanh chóng mà không cần phải nhờ đến các phần mềm chỉnh sửa, xử lý ảnh phức tạp.

Dĩ nhiên, Nano Banana chỉ đáp ứng nhu cầu cho người dùng phổ thông, trong khi người dùng chuyên nghiệp vẫn cần phải nhờ đến các phần mềm đồ họa cao cấp để có thể chỉnh sửa hoặc tạo ra những hình ảnh ưng ý nhất.