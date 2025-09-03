Thiết bị gì đã giúp tạo ra những cảnh quay mượt mà tại lễ diễu binh 2/9?

Để có được những cảnh quay với góc máy thay đổi liên tục nhưng hình ảnh vẫn ổn định, không bị rung hay nhòe, các nhà quay phim đã nhờ đến một loại thiết bị đặc biệt mang tên gọi Steadicam.

Steadicam được xem là một trong những phát minh quan trọng nhất trong lịch sử ngành quay phim và điện ảnh. Đây là bộ ổn định hình ảnh, cho phép máy quay di chuyển liên tục nhưng nội dung vẫn ổn định và không bị rung lắc, ngay cả khi người quay phim vận động, chạy, nhảy hoặc leo cầu thang…

Một nhà quay phim sử dụng hệ thống Steadicam để quay sự kiện thể thao (Ảnh: JCO).

Steadicam được phát minh bởi Garrett Brown, một nhà quay phim người Mỹ, và được ra mắt lần đầu tiên vào năm 1975. Mục tiêu của Garrett Brown khi tạo ra Steadicam là có một thiết bị có thể hỗ trợ tốt hơn cho những nhà quay phim.

Về cơ bản, Steadicam hoạt động dựa trên nguyên lý cân bằng trọng lượng và triệt tiêu dao động cơ học.

Steadicam có các thành phần chính bao gồm áo giáp và khung đỡ để đeo lên cơ thể của người quay phim, giúp phân tán sức nặng của máy quay ra toàn thân thay vì dồn vào đôi tay; cánh tay cơ học giảm chấn để giúp triệt tiêu các dao động và giúp ổn định hình ảnh khi quay; cột chống và khung gimbal giúp giữ máy quay ở trạng thái “treo lơ lửng” và ổn định hình ảnh.

Toàn bộ trọng lượng của máy quay, cánh tay và cột chống sẽ được cân bằng với bộ đối trọng ở phía dưới, bao gồm pin và màn hình

Cấu tạo của steadicam giúp máy quay được treo lơ lửng, tách biệt khỏi chuyển động của cơ thể người quay, qua đó giúp ổn định hình ảnh thu được từ máy quay.

Với những hệ thống Steadicam chuyên nghiệp, khối lượng của toàn bộ hệ thống có thể lên đến 30kg, điều này đòi hỏi các nhà làm phim cần phải có một nền tảng sức khỏe và kỹ năng tốt để có thể vận hành.

Ngày nay, Steadicam được ứng dụng rộng rãi trong cả truyền hình lẫn điện ảnh. Các nhà quay phim sử dụng Steadicam để quay trực tiếp các sự kiện như lễ diễu binh, thi đấu thể thao, chương trình ca nhạc… với mức độ ổn định cao nhất nhưng vẫn có thể tạo ra những cảnh quay mượt mà dù liên tục thay đổi góc quay.

Tại chương trình truyền hình trực tiếp Lễ diễu binh, diễu hành chào mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và ngày Quốc khánh 2/9 trên sóng của Đài truyền hình Việt Nam vừa qua, nhà quay phim cũng đã sử dụng Steadicam để giúp tạo ra những khung hình với góc quay thay đổi liên tục nhưng vẫn ổn định và mượt mà, đem lại trải nghiệm mới mẻ cho người xem.