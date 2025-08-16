Cách đổi thẻ Căn cước theo quê quán, địa chỉ mới thông qua ứng dụng VNeID

Vì sao cần đổi thẻ Căn cước mới

Ngày 12/6, Quốc hội ban hành Nghị quyết 202/2025/QH15 về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh. Sau khi sáp nhập, cả nước sẽ còn 34 tỉnh, thành với nhiều sự thay đổi về địa giới hành chính theo hướng mở rộng không gian phát triển; nhiều tỉnh miền núi đã có biển và nhiều tỉnh miền biển có thêm núi…

Cùng với đó, kể từ ngày 1/7, cả nước sẽ chuyển sang mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (chỉ còn tỉnh/thành phố và xã, bỏ đi cấp quận và huyện). Điều này đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong cải cách tổ chức bộ máy hành chính, hướng tới tinh gọn, hiệu lực và hiệu quả quản lý nhà nước.

Những sự thay đổi về đơn vị hành chính sẽ dẫn đến sự thay đổi về thông tin quê quán cũng như địa chỉ thường trú in trên thẻ CCCD của người dân.

Theo Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an, kể từ ngày 12/8, người dân có thể đề nghị cấp đổi thẻ Căn cước thông qua ứng dụng VNeID để thông tin trên thẻ chuẩn xác với quê quán và địa chỉ mới sau khi đã sắp xếp các đơn vị hành chính.

Thực hiện theo các bước sau để đăng ký đổi thẻ Căn cước theo địa chỉ mới thông qua ứng dụng VNeID

- Đầu tiên, kích hoạt ứng dụng VNeID trên smartphone và đăng nhập vào tài khoản.

- Từ giao diện chính của ứng dụng, bạn chọn “Thủ tục hành chính”, sau đó chọn tiếp “Cấp đổi thẻ căn cước” từ danh sách hiện ra.

- Nhấn nút “Tạo mới yêu cầu” tại giao diện tiếp theo, sau đó chọn “Bản thân” nếu muốn yêu cầu cấp mới thẻ Căn cước cho chính mình, hoặc “Khai hộ” nếu muốn yêu cầu cấp thẻ Căn cước cho người khác.

- Bước tiếp theo, VNeID sẽ hiển thị thông tin cá nhân của bạn (hoặc của người cần khai hộ) để kiểm tra. Nếu thông tin chính xác, nhấn nút “Kiểm tra thông tin” để tiếp tục.

- Tại đây, bạn chọn “Lý do cấp đổi thẻ căn cước” là “Do sắp xếp/điều chỉnh ĐVHC”. Ngoài ra, nếu đang sử dụng thẻ CCCD cũ, bạn có thể chọn lý do “Cấp thẻ Căn cước chuyển từ CCCD gắn chip” để chuyển sang mẫu thẻ Căn cước mới. Lúc này, thông tin trên thẻ cũng sẽ được thay đổi.

Bạn tiếp tục khai báo các thông tin ở mục phía dưới cho phù hợp với bản thân, sau đó nhấn nút “Tiếp tục”.

- Cuối cùng, VNeID sẽ cho người dùng kiểm tra lại thông tin đã khai báo, mẫu đơn sẽ được gửi đến cơ quan công an để yêu cầu cấp đổi thẻ Căn cước. Nếu những thông tin là chính xác, đánh dấu vào tùy chọn “Tôi xin cam đoan những thông tin kê khai trên là đúng sự thật”, sau đó nhấn nút “Gửi hồ sơ”.

Thời hạn giải quyết hồ sơ sẽ là 7 ngày kể từ khi người dùng gửi hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.