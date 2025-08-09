Hướng dẫn dùng ChatGPT biến ảnh chụp thành tranh biếm họa hài hước

Sử dụng ChatGPT để biến ảnh chụp thành tranh biếm họa hài hước

Nếu thường xuyên đọc báo hoặc truy cập vào các trang web giải trí, chắc hẳn bạn sẽ không còn xa lạ với những bức tranh vẽ biếm họa theo phong cách hài hước về những nhân vật nổi tiếng.

Những bức tranh này thường có phong cách phóng đại, nhưng vẫn giữ nguyên được nét đặc trưng trên gương mặt, cơ thể… để người xem khi nhìn vào đó vẫn có thể nhận ra được nhân vật trong tranh.

Không cần phải là họa sĩ, bạn cũng có thể tự tạo cho mình một bức tranh biếm họa theo phong cách hài hước, nhờ sự giúp đỡ của ChatGPT.

Với nhiều người, ChatGPT chỉ là một chatbot (phần mềm chat tự động) được tích hợp trí tuệ nhân tạo, giúp trả lời các câu hỏi của người dùng. Tuy nhiên, trên thực tế, công cụ tạo ảnh theo yêu cầu của ChatGPT cũng được đánh giá rất cao và bạn có thể tận dụng công cụ này để nhanh chóng tạo cho mình một bức tranh biếm họa đầy hài hước.

Để thực hiện điều này, bạn tiến hành theo các bước sau.

- Đầu tiên, truy cập vào ChatGPT tại https://chatgpt.com/.

- Khi truy cập vào ChatGPT, bạn nhấn nút "Đăng nhập" (nếu chưa đăng nhập vào tài khoản), sau đó nhấn nút "Tiếp tục với Google", "Tiếp tục với Apple" hoặc "Tiếp tục với tài khoản Microsoft" để sử dụng một trong 3 loại tài khoản (Google, Apple, Microsoft) đăng nhập nhanh vào ChatGPT mà không cần phải đăng ký tài khoản mới.

- Sau khi hoàn tất quá trình đăng nhập vào tài khoản, tại giao diện ChatGPT hiện ra, bạn nhấn vào biểu tượng dấu "+", chọn "Thêm ảnh và tệp" tại menu xuất hiện. Tại đây, bạn chọn và tải lên hình ảnh mà mình muốn biến hóa thành tranh biếm họa.

- Tại phần khung chat bên dưới, bạn dán đoạn nội dung câu lệnh bằng tiếng Việt như sau:

"Chuyển đổi hình ảnh này thành một bức tranh biếm họa hài hước. Phóng đại một cách sáng tạo các đặc điểm khuôn mặt nổi bật nhất (như mắt, mũi, miệng hoặc tóc), đồng thời giữ được những đặc điểm giống với người thật và phong cách của họ. Sử dụng các đường nét sắc sảo, bóng nhẹ và bảng màu rực rỡ.

Giữ nguyên tư thế và trang phục ban đầu, nhưng thêm chút phóng đại cơ thể, chẳng hạn như đầu hơi lớn hơn và biểu cảm hài hước hơn. Phong cách cần sạch sẽ, biểu cảm và vui mắt, mang đặc trưng của các bức biếm họa chuyên nghiệp. Vẽ với nền trắng hoặc nền cách điệu, tùy theo bố cục.”.

- Chờ trong giây lát, ChatGPT sẽ dựa vào hình ảnh bạn đính kèm và đoạn câu lệnh yêu cầu để tạo ra một bức tranh biếm họa theo phong cách hài hước.

- Trong trường hợp ChatGPT tạo ra bức tranh biếm họa chưa đủ hài hước hoặc gương mặt không giống người trong ảnh, bạn có thể yêu cầu công cụ này tạo lại bằng cách gõ tiếp câu lệnh: “Tranh tạo ra vẫn chưa giống người trong ảnh lắm. Hãy tạo ra bức tranh sao cho gương mặt giống và có những đặc điểm của người trong ảnh”.

Lúc này, ChatGPT sẽ chỉnh sửa và tạo lại bức tranh mới. Nếu cảm thấy chưa ưng ý, bạn có thể yêu cầu công cụ này chỉnh sửa lại một số chi tiết, chẳng hạn yêu cầu tạo bức tranh theo phong cách hài hước hơn, thay đổi màu sắc phông nền…

Nếu cảm thấy đã ưng ý với bức tranh do ChatGPT tạo ra, bạn nhấn vào biểu tượng dấu mũi tên chỉ xuống ở bức ảnh kết quả để tải về thiết bị của mình.

Một điều khá thú vị với ChatGPT, là cho dù người dùng có sử dụng chung một câu lệnh, ChatGPT vẫn sẽ tạo ra nhiều bức tranh khác nhau theo đúng yêu cầu của bạn. Do vậy, bạn sẽ không thể biết trước được bức tranh do ChatGPT tạo ra sẽ trông như thế nào, cho dù sử dụng chung một câu lệnh.

Lưu ý

Khi bạn dùng ảnh cá nhân để yêu cầu AI tạo hình ảnh mới, gương mặt của bạn có thể bị sử dụng làm dữ liệu huấn luyện cho các hệ thống trí tuệ nhân tạo. Vì vậy, nếu không muốn điều này xảy ra, hãy cân nhắc kỹ trước khi chia sẻ hình ảnh với các công cụ AI.