Trí tuệ nhân tạo đang được áp dụng vào quá trình làm phim như thế nào?

Trí tuệ nhân tạo (AI) đang được ứng dụng vào nhiều lĩnh vực khác nhau trong cuộc sống, từ hỗ trợ công việc, học tập, sáng tạo nội dung, tra cứu thông tin…

Trong đó, ngành điện ảnh cũng đang áp dụng rất nhiều công cụ AI khác nhau trong quá trình sản xuất một bộ phim, từ giai đoạn tiền sản xuất đến khâu hậu kỳ trước khi bộ phim được ra mắt công chúng. Việc ứng dụng AI đã mang lại nhiều lợi ích, tính hiệu quả cao, tiết kiệm chi phí và tạo ra nhiều cơ hội sáng tạo hơn cho các nhà làm phim.

Dưới đây là những cách mà các nhà làm phim đang tận dụng AI để giúp quá trình hình thành một bộ phim được diễn ra nhanh hơn.

Các công cụ AI được ứng dụng trong quá trình tiền sản xuất

Để có được một bộ phim hay, chất lượng kịch bản và quá trình lên ý tưởng là yếu tố hết sức quan trọng. Cùng với sự phát triển của AI, nhiều bộ phim đã được viết kịch bản hoàn toàn hoặc hỗ trợ ý tưởng một phần bằng trí tuệ nhân tạo.

Các công cụ AI đã được sử dụng để viết kịch bản phim. Dù mới chỉ ở bước sơ khai, nhưng đây được xem là tiền đề cho sự ra đời của những bộ phim do AI sản xuất (Ảnh minh họa: Hollywood Reporter).

Chẳng hạn như vào năm 2023, các nhà làm phim của series hoạt hình nổi tiếng South Park đã sử dụng ChatGPT để viết kịch bản cho tập phim mới nhất. Dĩ nhiên, ChatGPT không hoàn thành kịch bản một mình, mà chỉ đóng vai trò đồng biên kịch cùng với Trey Parker, biên tập chính của series phim South Park.

Ngoài ra, một số bộ phim cũng được viết kịch bản bởi một công cụ AI mang tên gọi Benjamin. Đây là AI được huấn luyện dựa trên hàng trăm kịch bản phim khoa học viễn tưởng.

Các kịch bản phim do Benjamin viết có thể kể đến Sunspring (năm 2016), It’s No Game (2017), Zone Out (2020)… Tuy nhiên, những bộ phim này chỉ mang tính thử nghiệm và được trình chiếu trên YouTube, thay vì phim thương mại chiếu rạp.

Một công cụ AI được nhiều hãng phim lớn ngày nay sử dụng là ScriptBook. Đây là công cụ AI sử dụng ngôn ngữ tự nhiên để phân tích kịch bản, đánh giá cốt truyện, khả năng phát triển nhân vật và dự đoán khả năng thành công của bộ phim.

Ngoài ra, công cụ AI có tên gọi StoryFit cũng được nhiều đoàn làm phim lựa chọn để phân tích, đánh giá kịch bản và dự đoán mức độ yêu thích của khán giả đối với kịch bản đó. Nhà sản xuất của loạt phim truyền hình “Gambit Hậu” (The Queen’s Gambit) đã sử dụng StoryFit để đánh giá kịch bản trước khi bắt tay sản xuất bộ phim.

Các công cụ AI được ứng dụng trong quá trình sản xuất phim

So với quá trình tiền sản xuất, các công cụ AI được sử dụng nhiều hơn trong quá trình sản xuất bộ phim và xử lý hậu kỳ.

Một trong những công nghệ được sử dụng phổ biến nhất hiện nay trong điện ảnh là NeRF (Neural Radiance Fields). Đây là công nghệ dựa trên trí tuệ nhân tạo, sử dụng mạng nơ-ron sâu để tái tạo không gian 3D và hiệu ứng ánh sáng từ một loạt ảnh 2D thông thường.

Công nghệ này đang tạo nên một cuộc cách mạng trong dựng cảnh, quay phim và tạo hiệu ứng thị giác trong điện ảnh.

Công nghệ NeRF của Nvidia biến ảnh 2D thông thường thành không gian 3D một cách nhanh chóng (Video: Nvidia).

Các công cụ AI cũng hỗ trợ các nhà làm phim lựa chọn góc quay, phân tích cảnh quay tốt nhất… Các nhà làm phim cũng sử dụng các công cụ AI để tối ưu chất lượng cảnh quay, giúp tiết kiệm thời gian biên tập.

Một số công nghệ AI như Deepfake, de-aging cũng được ứng dụng để thay đổi gương mặt hoặc làm trẻ hóa diễn viên tham gia bộ phim. Chẳng hạn như 2 bộ phim The Irishman (2019) và Here (2024) đã sử dụng các kỹ thuật AI để làm trẻ hóa gương mặt các diễn viên tham gia trong phim.

Năm 2019, dự án phim có tên “Finding Jack”, dựa trên cuốn tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Gareth Crocker, đã dự định sử dụng công nghệ và AI để “hồi sinh” nam diễn viên James Dean, người đã qua đời vào năm 1955, để làm nhân vật chính. Tuy nhiên, dự án này sau đó đã bị hủy bỏ.

Mới đây, bộ phim “Chốt đơn” tại Việt Nam cũng đã sử dụng AI để thay đổi gương mặt của nữ diễn viên chính, trở thành bộ phim đầu tiên trên thế giới thực hiện điều này.

Ngoài xử lý hình ảnh, các công cụ AI còn được sử dụng để hỗ trợ lồng tiếng, tạo âm thanh hay thậm chí sáng tác nhạc phim. Một số bộ phim ngắn như Zone Out (2020), Sunspring (2016)… đã sử dụng nhạc nền trong phim do AI sáng tạo.

Các nhà làm phim còn sử dụng công cụ AI có tên gọi Respeecher để chỉnh sửa lại giọng nói hoặc giọng hát trong phim. Chẳng hạn bộ phim The Brutalist (2024) đã sử dụng công cụ AI này để tinh chỉnh lại giọng nói bằng tiếng Hungary trong phim.

Sử dụng AI trong quá trình hậu kỳ và phát hành phim

Sau khi hoàn tất quá trình sản xuất và quay phim, các nhà làm phim sẽ tiếp tục ứng dụng AI cho quá trình biên tập cuối cùng trước khi cho ra sản phẩm hoàn thiện.

Một số công cụ AI như Adobe Firefly, Adobe Premiere Pro… sẽ được sử dụng để chỉnh sửa, tối ưu màu sắc các cảnh quay, xóa bỏ những chi tiết không mong muốn trong khung hình… giúp tiết kiệm thời gian biên tập.

Các công cụ AI được nhiều đoàn làm phim sử dụng để tổng hợp phản ứng, nhận xét và đánh giá của khán giả, dư luận với bộ phim (Ảnh minh họa: Screencraft).

Các hãng phim cũng ứng dụng công nghệ AI để phân tích dữ liệu từ mạng xã hội, các nền tảng trực tuyến… để nắm bắt xu thế, những vấn đề được dư luận quan tâm… từ đó đưa ra các chiến lược quảng cáo, tiếp thị phù hợp.

Sau khi phim ra rạp, các công cụ AI cũng được sử dụng để thu thập phản hồi, đánh giá của người dùng trên mạng xã hội hoặc trên các trang web, giúp hãng phim có thể quyết định tiếp tục đầu tư cho phần tiếp theo của bộ phim hay không.

Tranh cãi khi sử dụng AI trong điện ảnh

Việc ứng dụng AI trong điện ảnh và sản xuất phim đã gây ra nhiều tranh cãi trong dư luận, cũng như trong chính cộng đồng các diễn viên.

Với nhiều người, việc ứng dụng AI là xu thế bắt buộc trong thời đại ngày nay, không chỉ trong điện ảnh mà với mọi lĩnh vực trong đời sống.

Trong tương lai, các diễn viên AI sẽ thay thế cho diễn xuất của con người? (Ảnh minh họa: Joel).

Tuy nhiên, không ít ý kiến cho rằng việc lạm dụng AI sẽ làm giảm đi tính sáng tạo của các nhà làm phim, thậm chí làm mất đi công sức diễn xuất của các diễn viên, khi gương mặt, biểu cảm của họ sẽ bị thay thế bởi AI, không còn là cảm xúc thực của người diễn.

Việc sử dụng AI để viết kịch bản, biên tập nội dung, hình ảnh… cũng sẽ làm ảnh hưởng đến công việc của con người.

Thậm chí, nhiều diễn viên còn lo ngại rằng những diễn xuất của họ sẽ bị lưu vào cơ sở dữ liệu của AI, từ đó các nhà làm phim có thể tạo ra những diễn viên AI với diễn xuất, giọng nói giống hệt người nổi tiếng nổi tiếng, thay thế các diễn viên là người thật.

Trong thời gian gần đây, nhiều diễn viên, nhân viên của đoàn làm phim đã biểu tình để phản đối việc ứng dụng AI vào ngành điện ảnh. Tuy nhiên, với xu thế hiện nay, việc ứng dụng AI vào mọi lĩnh vực trong đời sống, bao gồm cả điện ảnh, là điều không thể tránh khỏi.