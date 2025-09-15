Nhiều mặt bằng vị trí vàng đang dần được thuê lại

Sau làn sóng nhiều doanh nghiệp rút khỏi mặt bằng vàng, đóng cửa và cho thuê lại ồ ạt từ năm 2022, tín hiệu tốt đang dần trở lại khi không ít bên thuê mới vị trí kinh doanh tại trung tâm.

Nhiều mặt bằng vàng đang được thuê lại

Mới đây, khu đất số 2-4-6 Hai Bà Trưng, phường Sài Gòn, sau 10 năm bỏ không đã được hệ thống nhà hàng hải sản Rạn Biển thuê lại. Khu đất 2-4-6 Hai Bà Trưng có vị trí đắc địa với 4 mặt tiền đường gồm Hai Bà Trưng, Thi Sách, Công trường Mê Linh và Đông Du. Dù diện tích toàn khu lên đến 6.000m2 nhưng trong 10 năm qua khu đất này dường như bị bỏ không.

Tháng 10/2022, Cục Thi hành án Dân sự TPHCM phối hợp với các đơn vị liên quan chính thức bàn giao khu đất 2-4-6 Hai Bà Trưng cho UBND TPHCM để quản lý.

Đầu năm nay, UBND quận 1 đề xuất sử dụng tạm khu đất số 2-4-6 Hai Bà Trưng và khu đất số 8-12 Lê Duẩn làm bãi gửi xe, mảng xanh… trong thời gian chờ UBND TPHCM chấp thuận phương án sử dụng đất phù hợp quy hoạch.

Mặt bằng 11-13 Hàn Thuyên với giá thuê 700 triệu đồng/tháng đã được thuê lại (Ảnh: Tú An).

Hay địa điểm 11-13 Hàn Thuyên - nơi từng là địa điểm kinh doanh của cửa hàng cao cấp duy nhất thuộc Starbucks tại TPHCM – cũng đã được thương hiệu cà phê nội địa Adoré thuê lại sau 8 tháng bỏ trống.

Được biết, mặt bằng này có diện tích sàn 210m2 gồm 3 tầng, sở hữu mặt tiền hơn 8m.

Theo các nguồn tin bất động sản, nhờ có vị trí đắc địa, mặt bằng 11-13 Hàn Thuyên từng cho Starbucks thuê với mức giá 21.000 USD/tháng (tương đương hơn 520 triệu đồng/tháng) ở thời điểm năm 2017. Đến năm 2024, nhiều người đồn đoán rằng chủ nhân "mảnh đất vàng" này tăng giá thuê lên 757 triệu đồng/tháng, khiến Starbucks ngậm ngùi rời đi.

Về phía Starbucks, hãng này đã nhanh chóng thuê lại mặt bằng mới và mở hai cửa hàng Starbucks Reserve. Trong đó, tháng 4/2025, Starbucks Reserve trở lại ở toà nhà tòa nhà Bitexco - nơi được xem là một trong những biểu tượng nổi bật nhất của TPHCM.

Đặc biệt, vị trí mà thương hiệu này thuê nằm ở mặt tiền tầng trệt - từng là nơi Adidas hoạt động trước khi rút lui từ ngày 23/12/2024. Diện tích mặt bằng này khoảng 256m2, được bao quanh bởi hồ nước. Giá thuê trung bình tại Bitexco cho khu vực này là từ 150 USD/m2/tháng.

Starbucks Reserve nhanh chóng kiếm được mặt bằng mới (Ảnh: Tú An).

Vài tháng sau, Starbucks Reserve mở thêm cửa hàng thứ hai tại Diamond Plaza ngay mặt tiền Lê Duẩn.

Ở khu vực quận 2, các mặt bằng đẹp cũng đang được săn đón. Trong đó, Everpia, công ty mẹ của thương hiệu chăn ga cao cấp Everon, vừa chính thức khai trương Everon Flagship Space đầu tiên tại 17 Song Hành, TPHCM.

Khi được hỏi mất bao lâu để thuê được mặt bằng trung tâm, đại diện Everpia đúng là có nhiều lựa chọn và Công ty cũng không mất nhiều thời gian để chốt được địa điểm. Dù vậy, vị này cũng nhấn mạnh khi tìm mặt bằng kinh doanh, hãng cũng phải cân đối rất nhiều yếu tố và chọn vị trí phù hợp nhất với chiến lược Công ty. Với Everon Flagship Space đầu tiên, thương hiệu chăn ga này muốn tăng trải nghiệm vật lý cho khách hàng. Everon cho biết trong năm nay sẽ mở thêm Flagship Space thứ hai tại Hà Nội.

Cuối tháng 8, Savills Việt Nam cũng khai trương Văn phòng Dịch vụ Kinh doanh Nhà ở (Residential Sales Office) tại khu đô thị Sala, phường An Khánh. Chia sẻ về quá trình tìm kiếm mặt bằng cho văn phòng này, ông Nguyễn Khánh Duy, Giám đốc Kinh doanh Nhà ở kiêm Giám đốc Savills Private Office, cho biết không hề dễ dàng.

“Chúng tôi đặt ra nhiều tiêu chí khá khắt khe, gồm vị trí chiến lược cần thuận tiện kết nối với các khu vực trong thành phố và có tầm nhìn dài hạn ít nhất 5 năm, hạ tầng đậu xe, môi trường làm việc với ưu tiên khu vực gần sông, nhiều cây xanh, công viên để tạo không gian làm việc thoải mái, đồng thời mang lại trải nghiệm tốt hơn cho khách hàng…”, vị này nói.

Thói quen tiêu dùng và kinh doanh đã thay đổi

Theo ông Nguyễn Hoàng, Phó giám đốc Học viện Eagle Academy, sau đại dịch Covid-19, thị trường mặt bằng cho thuê tại TP.HCM chứng kiến một sự thay đổi rõ rệt khi nhiều nhà phố và shophouse bỏ trống trong thời gian dài, tạo ra nguồn cung dồi dào và mức giá “dễ chịu” hơn trước. Thế nhưng, việc tìm được địa điểm kinh doanh phù hợp vẫn không hề đơn giản, bởi nó còn phụ thuộc vào chiến lược, quy mô và đặc thù của từng loại hình doanh nghiệp.

Ông cho rằng, nếu với các chuỗi F&B, yêu cầu về tiêu chuẩn mặt bằng rất khắt khe thì những ngôi nhà phố ở khu trung tâm lại chỉ đáp ứng được mô hình nhỏ lẻ. Tình trạng nhiều nhà phố tại quận 1, quận 3 hay các shophouse mới tại những khu đô thị hiện đại như Sala vẫn bỏ trống đã cho thấy nguồn cung lớn, nhưng không phải mô hình kinh doanh nào cũng phù hợp, trong khi giá thuê vẫn còn cao.

Rất nhiều mặt bằng trung tâm bị bỏ trống từ sau Covid-19 đến nay (Ảnh: DT).

Ông Nguyễn Hoàng cũng cho rằng, mặt bằng nhà phố riêng lẻ khu các quận cũ trung tâm không còn hot như trước. Có nhiều lý do cho xu hướng này, bao gồm việc khu trung tâm giá thuê quá mắc, chi phí thuê chiếm rất lớn thậm chí ăn hết lợi nhuận của cá nhân/tổ chức kinh doanh. Chính vì thế, nhiều cửa hàng mở ra nhưng chỉ sau một thời gian lại đóng cửa.

Một điều rất quan trọng là hành vi mua sắm tiêu dùng ở nhà phố đã giảm bớt do nhu cầu mua sắm online, thương mại điện tử phát triển mạnh. Song song, giới trẻ, Gen Z cũng ưa thích các khu trung tâm phức hợp mua sắm vui chơi giải trí trung tâm.

Chưa kể, TPHCM hiện có nhiều khu mới diện tích lớn hơn, khang trang hơn và cảnh quan tốt hơn (ví dụ như khu Sala).

Nhìn chung, xu hướng hành vi tiêu dùng thay đổi nên thị trường mặt bằng cho thuê cũng sẽ tiếp tục có nhiều thay đổi. Trong đó, các vị trí nhà phố khu trung tâm (nhất là nhà có diện tích nhỏ) sẽ dần lép vế với các khu trung tâm thương mại mua sắm vui chơi giải trí hỗn hợp (như AEON Mall, Mega mall, Vivo City…).

Dự báo khoảng 10 – 15 năm nữa, khi hệ thống metro/đường sắt đô thị hoàn thiện, xe cá nhân sẽ giảm bớt dẫn đến các nhu cầu tiêu dùng, mua sắm và hoạt động kinh doanh ở nhà phố riêng lẻ sẽ càng giảm bớt. Kéo theo đó, mức giá thuê cũng rất có thể sẽ phải giảm bớt để thu hút khách thuê.