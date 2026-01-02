Loạt ông lớn địa ốc bán công ty, bán dự án cơ cấu dòng tiền

Bên cạnh một số doanh nghiệp bất động sản có nền tảng tài chính vững mạnh, không ít công ty vẫn đang phải “căng mình” giải bài toán dòng tiền để duy trì và phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Tái cơ cấu nguồn vốn, quỹ đất và danh mục dự án đang trở thành lựa chọn phổ biến.

Công ty Cổ phần Đầu tư LDG (LDG Group, mã chứng khoán: LDG) đã thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ dự án Khu căn hộ LDG Sky (phường Đông Hòa, TPHCM). Theo lãnh đạo công ty, thương vụ này nằm trong lộ trình tái cơ cấu nguồn vốn, quỹ đất và dự án nhằm tạo thêm nguồn tài chính phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh trong giai đoạn tới.

Dự án LDG Sky có quy mô hơn 18.000m2, gồm 4 khối căn hộ cao 29 tầng với gần 1.700 căn hộ cao cấp. Đến thời điểm hiện tại, dự án đã hoàn thành xây dựng phần móng cùng các thủ tục pháp lý liên quan. Việc chuyển nhượng dự án được xem là một bước đi quan trọng trong chiến lược tái cấu trúc tài chính và chuẩn bị cho chu kỳ đầu tư kinh doanh mới của doanh nghiệp.

Hiện LDG Group vẫn đang sở hữu nhiều quỹ đất tại các địa phương như TPHCM, Đà Nẵng, Đồng Nai và Cần Thơ. Cụ thể là khu phức hợp Bãi Bụt rộng 29 ha ven biển Đà Nẵng với tổng vốn đầu tư hơn 8.000 tỷ đồng; hai dự án khu căn hộ tại đại lộ Võ Văn Kiệt và An Dương Vương (thuộc quận 9 cũ) với tổng giá trị hơn 2.000 tỷ đồng; khu đô thị Diamond Valley rộng 19ha tại Đồng Nai...

Nếu quá trình tái cơ cấu diễn ra thuận lợi, việc triển khai các dự án này được kỳ vọng sẽ mang lại nguồn doanh thu đáng kể cho công ty trong thời gian tới.

Dự án LDG Group vừa chuyển nhượng (Ảnh: CĐT).

Không riêng LDG Group, trong bối cảnh thị trường bất động sản có nhiều thay đổi về chính sách và xu hướng đầu tư, nhiều doanh nghiệp trong ngành cũng đang đẩy mạnh tái cơ cấu toàn diện nhằm phù hợp với mục tiêu phát triển mới.

Đơn cử, Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai (mã chứng khoán: QCG) đã thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại hai doanh nghiệp là Công ty Xây dựng - Kinh doanh nhà Phạm Gia và Công ty Bất động sản Hiệp Phúc, dự kiến hoàn tất trong quý I năm nay.

Việc thoái vốn này nằm trong phương án thu xếp tài chính để trả nợ cho bà Trương Mỹ Lan, qua đó phục vụ mục tiêu thu hồi dự án Khu dân cư Bắc Phước Kiển (TPHCM).

Một trường hợp khác là Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (mã chứng khoán: PDR) vừa chuyển nhượng 79% vốn tại công ty con là Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Cao tầng Thuận An 1 (phường Xuân Hòa, TPHCM) và chuyển nhượng 99% cổ phần tại Công ty Đầu tư Bắc Cường (Đà Nẵng) với giá tối thiểu 1.100 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, Phát Đạt cũng thực hiện thâu tóm công ty sở hữu dự án nhà ở thương mại tại khu đất số 239 Cách Mạng Tháng 8 (phường Bàn Cờ, TPHCM) với diện tích khoảng 3.500m2, tổng mức đầu tư dự kiến 5.500 tỷ đồng và thời gian triển khai từ năm 2026 đến 2030.

Trong khi đó, Tập đoàn Novaland đã rút toàn bộ vốn khỏi Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Tân Kim Yến - công ty mẹ của Công ty TNHH Bất động sản Gia Phú, chủ đầu tư dự án The Sun Avenue trên trục đường Mai Chí Thọ, phường Bình Trưng, TPHCM. Việc thoái vốn này đồng nghĩa Novaland không còn mối liên hệ sở hữu với dự án The Sun Avenue.

Song song với hoạt động thoái vốn, Novaland cũng vừa hoàn tất phát hành hơn 163,6 triệu cổ phiếu để hoán đổi nợ cho NovaGroup và Diamond Properties, với tổng giá trị khoản nợ được hoán đổi hơn 2.577 tỷ đồng.

Đồng thời, tập đoàn đã thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu để chuyển đổi một phần gói trái phiếu chuyển đổi quốc tế trị giá 335 triệu USD. Cụ thể, số lượng trái phiếu chuyển đổi là 133 trái phiếu, tương ứng giá trị chuyển đổi 747 tỷ đồng, giá chuyển đổi 36.000 đồng/cổ phiếu.

Sau khi triển khai hai phương án phát hành trên, Novaland đã giảm được hơn 3.324 tỷ đồng dư nợ. Tổng tỷ lệ sở hữu của nhóm cổ đông lớn (NovaGroup và Diamond Properties) cùng nhóm cổ đông gia đình Chủ tịch Novaland hiện đạt trên 40%.