Đồng Nai phân bổ hơn 27.000 tỷ đồng vốn đầu tư công năm 2026

UBND tỉnh Đồng Nai vừa tổ chức cuộc họp thông qua phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2026 dưới sự chủ trì của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Út.

Báo cáo tài chính cho thấy, tổng nguồn vốn đầu tư công năm 2026 của Đồng Nai được xác định ở mức hơn 27.000 tỷ đồng. Trong cơ cấu nguồn vốn, nguồn thu tiền sử dụng đất chiếm tỷ trọng lớn nhất với hơn 15.000 tỷ đồng, cho thấy kỳ vọng lớn của tỉnh vào sự phục hồi của thị trường bất động sản và công tác đấu giá đất.

Các nguồn còn lại bao gồm vốn ngân sách tập trung (hơn 6.000 tỷ đồng), vốn xổ số kiến thiết (hơn 4.000 tỷ đồng) và bội chi ngân sách địa phương (gần 1.000 tỷ đồng).

Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, một trong những dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đang hoàn thiện (Ảnh: DT).

Đối với nguồn vốn ngân sách Trung ương, tỉnh Đồng Nai tập trung dồn lực cho 3 dự án hạ tầng chiến lược, bao gồm: Dự án thành phần 1 thuộc cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (giai đoạn 1); Dự án đường liên cảng Nhơn Trạch và Dự án hiện đại hóa thủy lợi thích ứng biến đổi khí hậu.

Về phía ngân sách địa phương, tỉnh ưu tiên bố trí vốn cho các dự án chuyển tiếp với số lượng áp đảo là 364 dự án, trong khi hạn chế khởi công mới (chỉ 35 dự án) nhằm tránh tình trạng dàn trải, thiếu vốn. Các lĩnh vực được ưu tiên gồm giải phóng mặt bằng, chuyển đổi số và khoa học công nghệ.

Đánh giá về kết quả năm 2025, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Út thẳng thắn nhìn nhận tiến độ giải ngân chưa đạt kỳ vọng. Nguyên nhân khách quan được chỉ ra là do quá trình sáp nhập sở, ngành và địa phương (mô hình chính quyền 2 cấp) khiến thủ tục hành chính bị gián đoạn, phải điều chỉnh chủ đầu tư và tài khoản.

Về chủ quan, "nút thắt" lớn nhất vẫn nằm ở công tác giải phóng mặt bằng chậm trễ và sự thiếu quyết liệt của một số tổ công tác đôn đốc. Công tác chuẩn bị đầu tư tại một số dự án còn sơ sài, dẫn đến vướng mắc kéo dài khi triển khai thực tế.

Trước áp lực khối lượng dự án lớn nhưng nguồn vốn có hạn của năm 2026, lãnh đạo tỉnh Đồng Nai yêu cầu Sở Tài chính rà soát lại toàn bộ danh mục. Quan điểm chỉ đạo xuyên suốt là kiên quyết cắt giảm các dự án chưa cấp thiết để dồn vốn cho các công trình trọng điểm về y tế, giáo dục và trụ sở cơ quan theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, ngay trong quý I/2026, các đơn vị phải bắt tay thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư theo tinh thần "6 rõ" của Chính phủ (rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ hiệu quả, rõ quy trình).

Đồng thời, các chủ đầu tư và UBND cấp xã phải lập kế hoạch giải ngân chi tiết theo từng tuần, tháng; thực hiện thanh toán ngay khi có khối lượng và xử lý dứt điểm khâu bồi thường, tái định cư để bàn giao mặt bằng sạch cho nhà thầu, tránh lãng phí chi phí cơ hội và đội vốn dự án.