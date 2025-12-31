4 bước dọn nhà sạch bong, đánh bay nỗi ám ảnh bừa bộn

Sắp xếp nhà cửa đôi khi đòi hỏi một chút khiếu thẩm mỹ, nhưng việc dọn dẹp lại là một bài toán mang tính khoa học thuần túy. Sai lầm phổ biến của nhiều gia đình là cố gắng mua thêm tủ kệ để cất giữ những món đồ chẳng bao giờ dùng đến. Đó là lý do tại sao phương pháp Core 4 ra đời và được giới chuyên gia nội thất toàn cầu ưa chuộng.

Được phát triển bởi chuyên gia sắp xếp Kayleen Kelly, Core 4 không phải là phép màu mà là một quy trình tư duy logic giúp bạn giải quyết từng ngóc ngách trong nhà, từ ngăn kéo "tạp pí lù" cho đến chiếc tủ quần áo quá tải. Quy trình này gói gọn trong 4 động từ: dọn sạch - phân loại - thanh lọc - sắp xếp.

Sự bừa bộn thường bắt nguồn từ việc lưu trữ thiếu quy hoạch (Ảnh: Akomakoo).

Bước 1: Trả lại không gian rỗng

Bước đầu tiên và quan trọng nhất là hãy lấy tất cả mọi thứ ra khỏi khu vực bạn định dọn. Nếu bạn dọn tủ bếp, hãy đưa hết bát đĩa, gia vị ra bàn ăn. Nếu dọn tủ quần áo, hãy trút hết trang phục ra giường.

Việc làm sạch hoàn toàn không gian lưu trữ giúp bạn có một "tấm toan trắng" để bắt đầu lại. Lúc này, bạn sẽ nhìn rõ được diện tích thực tế mình có, đồng thời tranh thủ lau dọn bụi bẩn ở những góc khuất mà bình thường không với tới.

Đừng vừa dọn vừa suy nghĩ, hãy cứ đưa hết đồ đạc ra ngoài trước đã. Cảm giác nhìn thấy một ngăn tủ trống trơn đôi khi lại là liều thuốc tinh thần cực tốt, giúp bạn hình dung về một tương lai gọn gàng hơn.

Bước 2: Gom nhóm thông minh

Sau khi đã lôi hết đồ đạc ra ngoài, thay vì nhặt từng món bỏ lại vào tủ, hãy gom chúng thành các nhóm tương đồng. Đây là lúc sự thật được phơi bày: Bạn sẽ ngỡ ngàng khi thấy mình có tới 5 chiếc kéo, hàng chục cục pin cũ hay cả đống dây sạc không biết của thiết bị nào.

Bạn có thể chia nhóm theo chức năng. Ví dụ, với ngăn kéo phòng khách, hãy chia thành nhóm đồ y tế (dầu gió, băng gạc), nhóm văn phòng phẩm (bút, kẹp ghim), nhóm kỹ thuật (tua vít, pin, dây sạc). Việc nhìn thấy số lượng khổng lồ của từng nhóm đồ sẽ giúp bạn dễ dàng đưa ra quyết định ở bước tiếp theo.

Bước 3: Mạnh dạn thanh lọc

Đây thường là bước khó khăn nhất với tâm lý "bỏ thì thương, vương thì tội". Tuy nhiên, Core 4 yêu cầu sự dứt khoát. Hãy nhìn vào từng nhóm đồ đã phân loại và xử lý theo nguyên tắc:

Chỉ giữ lại những gì thực sự cần thiết và còn sử dụng tốt. Những món đồ đã hỏng, hết hạn (mỹ phẩm, thuốc men) hoặc rác văn phòng phẩm cần được loại bỏ ngay lập tức. Với những món đồ còn tốt nhưng gia đình không còn nhu cầu sử dụng (quần áo cũ, đồ chơi của con, bộ ấm chén dư thừa), hãy cân nhắc quyên góp hoặc tặng lại cho người cần.

Đừng để sự tiếc nuối biến ngôi nhà thành nhà kho. Hãy nhớ rằng, bạn đang dọn dẹp để phục vụ cuộc sống hiện tại, chứ không phải để lưu trữ quá khứ.

Bước 4: Quy hoạch lại không gian

Bước cuối cùng để duy trì sự ngăn nắp bền vững là sắp xếp lại những món đồ đã được chọn lọc vào đúng vị trí. "Nhà nào ở đâu, về ngay đó" là tôn chỉ của bước này.

Hãy sử dụng các hộp đựng, khay chia ngăn hoặc rổ nhựa để chứa từng nhóm đồ riêng biệt. Nếu có thể, hãy dán nhãn cho từng hộp, ví dụ: "đồ thợ điện" hay "thuốc men". Việc này không chỉ giúp không gian nhìn thẩm mỹ hơn mà còn giúp các thành viên khác trong gia đình dễ dàng tìm kiếm và trả đồ về đúng chỗ sau khi sử dụng.

Một hệ thống lưu trữ có logic sẽ ngăn chặn sự bừa bộn quay trở lại sau vài ngày.