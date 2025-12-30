Nhìn lại nội thất 2025: 6 xu hướng sống chất thay vì sống ảo

Nếu như vài năm trước, chúng ta bị ám ảnh bởi những căn hộ trắng toát hay tối giản đến mức lạnh lẽo như tạp chí, thì năm 2025 đánh dấu một bước ngoặt lớn. Xu hướng 2025 cho thấy người Việt đang tìm về những giá trị thực: Sự thoải mái, tính kết nối và cảm giác an toàn.

Không gian sống giờ đây không còn để khoe mẽ trên mạng xã hội, mà tập trung vào trải nghiệm xúc giác. Phòng khách trở nên mềm mại, ấm áp hơn, nơi các món đồ nội thất phục vụ con người chứ không phải bắt con người phục vụ chúng.

Dưới đây là những điểm nhấn định hình phong cách sống năm nay.

Sự trở lại của tông nâu ấm áp

Đã qua rồi thời hoàng kim của những căn nhà toàn màu xám hay trắng lạnh. Năm 2025, tông màu nâu, từ nâu chocolate đậm đà, nâu caramel ngọt ngào đến các gam màu đất nung, chính thức trở thành "vua" của các bảng màu.

Gam màu nâu đất ấm áp thay thế màu xám lạnh, mang lại cảm giác bình yên và thư thái (Ảnh: Swyfthome).

Với văn hóa Á Đông, màu nâu luôn gợi cảm giác vững chãi và an tâm. Một chiếc sofa màu da bò hay hệ tủ gỗ màu óc chó không chỉ tạo chiều sâu cho phòng khách mà còn cực kỳ sạch sẽ, bền màu, phù hợp với khí hậu và thói quen sinh hoạt của gia đình Việt.

Gam màu này mang lại sự chữa lành ngay khi bạn bước chân về nhà sau một ngày làm việc căng thẳng.

Sofa mô-đun và thiết kế bệt sàn

Với áp lực về diện tích tại các căn hộ chung cư hay nhà ống đô thị, sự linh hoạt là yếu tố sống còn. Đó là lý do sofa mô-đun (sofa ghép) và sofa dáng thấp lên ngôi mạnh mẽ.

Sofa dáng thấp giúp không gian chung cư thoáng đãng và "hack" chiều cao trần nhà hiệu quả (Ảnh: Ideal Home).

Thay vì một chiếc ghế dài cồng kềnh cố định, sofa mô-đun cho phép gia chủ tự do lắp ghép, tách rời tùy theo nhu cầu: lúc xem phim, lúc tiếp khách hay thậm chí biến thành giường ngủ tạm thời.

Đặc biệt, các mẫu sofa dáng thấp, bệt sàn đang rất được lòng các gia đình trẻ. Thiết kế này giúp trần nhà trông cao hơn, không gian thoáng đãng hơn và tạo cảm giác thân mật, gần gũi trong những buổi tụ tập bạn bè.

Cảm hứng thô mộc và phóng khoáng

2025 chứng kiến sự lên ngôi của vẻ đẹp thô mộc và chất liệu nguyên bản. Xu hướng này đề cao những món đồ có vẻ đẹp vượt thời gian: Chất liệu da thuộc, gỗ tự nhiên để nguyên vân, và các tông màu đất gạch.

Nội thất gỗ ấm và các tông nâu dịu giúp phòng khách trở nên gần gũi, ấm áp thay vì bị trang trí quá tay (Ảnh: Edward George).

Không cần phải trang trí cầu kỳ kiểu miền Tây nước Mỹ, bạn chỉ cần một chiếc ghế bành da sờn, vài chiếc gối tựa da lộn hay một tấm thảm dệt thô. Phong cách này mang lại sự mạnh mẽ, cá tính nhưng vẫn cực kỳ ấm cúng, xóa tan sự lạnh lẽo của bê tông cốt thép đô thị.

Điểm nhấn kim loại bóng

Trong một không gian tràn ngập gỗ và vải mềm, sự xuất hiện của chi tiết kim loại tráng gương chính là nét chấm phá hiện đại đầy thú vị. Không phải là inox mờ hay kim loại đen lì của những năm trước, năm 2025 chuộng độ bóng bẩy.

Một chút kim loại bóng loáng giúp cân bằng lại sự thô mộc của gỗ và da (Ảnh: Swyfthome)

Chỉ cần một chút nhấn nhá ở chân bàn trà, thân đèn cây hay tay nắm cửa sáng bóng là đủ để căn phòng trông sang trọng và bắt sáng hơn. Đây là sự cân bằng hoàn hảo giữa nét hoài cổ và hơi thở tương lai.

Chơi đùa cùng họa tiết và sự ngẫu hứng

Đừng ngại nếu bộ gối sofa của bạn không cùng màu, hay chiếc chăn phủ có họa tiết kẻ sọc hơi lạc quẻ với tấm thảm. Xu hướng năm nay khuyến khích sự lộn xộn có chủ đích.

Sự pha trộn giữa các họa tiết kẻ caro, hình học hay hoa văn ngẫu hứng giúp ngôi nhà có hồn hơn. Nó cho thấy không gian này được bồi đắp theo thời gian, lưu giữ kỷ niệm của gia chủ chứ không phải là một phòng mẫu được sắp đặt cứng nhắc trong một buổi chiều.

Họa tiết quay trở lại mạnh mẽ trong nội thất năm 2025, đánh dấu sự rời xa của những không gian tối giản tuyệt đối (Ảnh: Swyfthome).

Tựu trung lại, xu hướng nội thất 2025 không áp đặt bạn phải mua gì, mà khuyến khích bạn sống như thế nào. Một ngôi nhà đẹp nhất là ngôi nhà khiến bạn cảm thấy được là chính mình, tự tin và thoải mái nhất. Hãy cứ để căn nhà bừa bộn một chút, miễn là nó đầy ắp tiếng cười và sự ấm áp.