"Đất vàng" 2-4-6 Hai Bà Trưng tại TPHCM được thuê lại sau 10 năm bỏ không

Khu đất số 2-4-6 Hai Bà Trưng, phường Sài Gòn nằm ở vị trí vô cùng đắc địa tại trung tâm TPHCM vừa có bên thuê lại. Bên thuê là hệ thống nhà hàng hải sản lớn, đang có 6 chi nhánh tại TPHCM.

2-4-6 Hai Bà Trưng là khu đất có vị trí đắc địa với 4 mặt tiền đường Hai Bà Trưng, Thi Sách, Công trường Mê Linh, Đông Du. Tổng diện tích toàn khu là khoảng 6.000m2. 10 năm qua, khu đất này dường như bị bỏ không.

Năm 2008, UBND TPHCM giao cho Sabeco mà không tổ chức đấu thầu. Khu đất dự kiến được xây dựng dự án tổ hợp căn hộ, thương mại, văn phòng có tên Sài Gòn Mê Linh Tower, với tổng mức đầu tư hơn 2.423 tỷ đồng.

Năm 2015, Sabeco cùng 3 công ty Đầu tư Mê Linh, Attland và Hà An góp vốn thành lập Sabeco Pearl để triển khai đầu tư dự án khu thương mại văn phòng cao cấp tại số 2-4-6 Hai Bà Trưng.

Khu đất 2-4-6 có 4 mặt tiền và vị trí đắc địa tại TPHCM (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Đến tháng 5/2016, Hội đồng quản trị Sabeco đã thông qua việc bán toàn bộ vốn đầu tư của doanh nghiệp này tại Sabeco Pearl thông qua hình thức bán đấu giá cạnh tranh cho các cổ đông sáng lập còn lại của Sabeco Pearl.

Năm 2016, Sabeco đã thanh lý toàn bộ cổ phần sở hữu trong Sabeco Pearl cho Attland. Giai đoạn này, Novaland có tham gia trong nhóm công ty liên quan đến dự án tại số 2-4-6 Hai Bà Trưng này. Đến cuối năm 2016, Novaland đã rút hoàn toàn vốn tại dự án này.

Tháng 10/2022, Cục Thi hành án Dân sự TPHCM phối hợp với các đơn vị liên quan chính thức bàn giao khu đất 2-4-6 Hai Bà Trưng cho UBND TPHCM để quản lý.

Đầu năm nay, UBND quận 1 đề xuất sử dụng tạm khu đất số 2-4-6 Hai Bà Trưng và khu đất số 8-12 Lê Duẩn làm bãi gửi xe, mảng xanh… trong thời gian chờ UBND TPHCM chấp thuận phương án sử dụng đất phù hợp quy hoạch.