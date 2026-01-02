Vingroup, Sun Group “đua nhau” làm sân vận động tầm cỡ thế giới

3 dự án sân vận động tầm cỡ thế giới đang được triển khai hoặc thông qua chủ trương đầu tư, gồm sân vận động Trống Đồng trong Khu đô thị thể thao Olympic tại Hà Nội, sân vận động trong Khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc ở TPHCM, và sân vận động PVF tại Hưng Yên.

Trong văn bản xin rút lui khỏi dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam, Tập đoàn Vingroup cho biết muốn tập trung tối đa nguồn lực để đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng đã cam kết đối với dự án Khu đô thị thể thao Olympic.

Tâm điểm của dự án là sân vận động Trống Đồng, có sức chứa lên đến 135.000 chỗ ngồi, được định hướng trở thành công trình biểu tượng lấy cảm hứng từ trống đồng Đông Sơn và hình tượng Chim Lạc.

Nếu hoàn thành đúng trên quy mô này, Trống Đồng Stadium sẽ là sân vận động lớn nhất thế giới về diện tích. Tại Việt Nam, sân vận động lớn nhất vẫn là Mỹ Đình với khoảng 40.000 chỗ ngồi. Như vậy, sân vận động mới sẽ gấp khoảng 3,4 về sức chứa so với Mỹ Đình.

Ngoài sân vận động Trống Đồng, khu B của Khu đô thị thể thao Olympic còn bao gồm các công trình quy mô lớn khác như Cung Thể thao Dưới nước, Tháp Thể thao Việt Nam và Siêu đấu trường Thể thao điện tử E-Sports.

Bên cạnh việc hình thành quần thể đô thị thể thao, dịch vụ, du lịch, sinh thái quy mô lớn, khu đô thị còn tạo nên khu liên hợp thể thao và các làng Olympic đạt tiêu chuẩn khu vực và quốc tế, đủ điều kiện tổ chức các sự kiện thể thao tầm châu lục và quốc tế như Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD), Thế vận hội Olympic...

Sun Group chi hơn 145.000 tỷ đồng làm Khu thể thao Rạch Chiếc

Ngày 26/12/2025, tại kỳ họp thứ 7, HĐND TPHCM đã thông qua chủ trương đầu tư dự án Khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc theo phương thức đối tác công - tư (PPP), loại hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao), thanh toán bằng quỹ đất theo quy định.

Dự án có quy mô hơn 186ha tại phường Bình Trưng, có tổng mức đầu tư dự kiến gần 146.000 tỷ đồng, được thực hiện trong khoảng 8 năm kể từ ngày ký hợp đồng dự án.

Khu thể thao Rạch Chiếc gồm nhiều khu chức năng, trọng tâm là khu văn hóa - thể dục thể thao với sân vận động sức chứa 65.000-75.000 chỗ, nhà thi đấu khoảng 18.000 chỗ, cùng các trung tâm thể thao dưới nước, quần vợt, thể thao tổng hợp và đa năng.

Thậm chí, có đại biểu còn đề xuất nâng công suất sân vận động này lên khoảng 100.000 chỗ ngồi, nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu sinh hoạt văn hóa, thể thao và các sự kiện lớn của người dân trong tương lai.

Theo UBND TPHCM, mục tiêu của dự án nhằm góp phần hình thành các trung tâm thể dục thể thao cấp vùng và quốc gia, phục vụ thi đấu, huấn luyện vận động viên và tổ chức sự kiện thể thao cấp cao.

TPHCM kỳ vọng dự án sẽ tạo nền tảng phát triển một hệ sinh thái kinh tế thể thao tiên tiến đầu tiên tại Việt Nam, thúc đẩy dịch vụ thể thao, sản phẩm thể thao chuyên nghiệp, liên kết chặt chẽ giữa thể thao, văn hóa, du lịch và giáo dục; tạo điều kiện nâng cao chất lượng huấn luyện vận động viên và phát triển phong trào thể thao quần chúng, đáp ứng nhu cầu rèn luyện sức khỏe cho cộng đồng dân cư, sinh viên và các nhóm đối tượng khác.

Khi hoàn thành, Khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc sẽ trở thành một trung tâm thể thao hiện đại cấp quốc gia và khu vực, có khả năng tổ chức thi đấu thể thao chuyên nghiệp trong nước và quốc tế, bao gồm các sự kiện thể thao tầm cỡ như SEA Games, ASIAD, Olympic khu vực và các giải đấu quốc tế khác; phục vụ đào tạo thể thao thành tích cao; mở rộng không gian thể thao cho cộng đồng.

Sân PVF 60.000 chỗ ngồi ở Hưng Yên

Ngày 19/10/2025, Bộ Công an khởi công xây dựng sân PVF đa năng, được ứng dụng công nghệ mái vòm hiện đại bậc nhất thế giới.

Sân vận động có diện tích 55.000m2 với 60.000 chỗ ngồi, vượt qua sức chứa của sân vận động Mỹ Đình với 40.000 chỗ. Sân bao gồm 4 khán đài chính A, B, C, D và các khu chuyên môn kỹ thuật, an ninh, trung tâm điều hành phát sóng, báo chí, khu cầu thủ, khu VIP, dịch vụ - ẩm thực.

Công trình do Bộ Công an làm chủ đầu tư, CTCP Vinhomes là tổng thầu xây dựng.

Sân PVF được thiết kế theo tiêu chuẩn FIFA, đủ điều kiện đăng cai các trận đấu quốc tế, bao gồm các giải đấu khu vực và các trận đấu thuộc hệ thống World Cup.

Điểm vượt trội khác biệt của sân vận động PVF là thiết kế mái vòm khổng lồ có thể đóng - mở hoàn toàn chỉ trong khoảng 12-20 phút, được tham chiếu từ mô hình và công nghệ của sân AT&T. Đây cũng là lần đầu tiên công nghệ đóng mở mái vòm được ứng dụng tại Việt Nam.

Mặt sân sử dụng công nghệ cỏ mô-đun hybrid, tương tự sân Wembley (Anh) và sân Quốc gia Singapore. Công nghệ này kết hợp giữa cỏ tự nhiên và nhân tạo để tăng độ bền, thoát nước nhanh, chịu tải trọng lớn và bảo trì thuận tiện.

Ngoài ra, sân còn có khu VIP nhằm phục vụ những khách hàng cao cấp với ban công toàn cảnh, dịch vụ ẩm thực cao cấp cùng lối đi riêng biệt để đảm bảo riêng tư. Sân cũng tích hợp hệ thống màn hình LED cỡ lớn, âm thanh - ánh sáng hiện đại phục vụ truyền hình trực tiếp, mang lại trải nghiệm thị giác sống động cho khán giả.