6 xu hướng sàn nhà lên ngôi năm 2026 giúp thay đổi diện mạo không gian sống

Nếu bạn đang ấp ủ kế hoạch xây sửa nhà đón năm mới, đây là thời điểm vàng để cập nhật những trào lưu thiết kế mới nhất.

Theo giới chuyên gia, thay vì những gam màu xám lạnh hay gạch giả đá bóng loáng từng thịnh hành, xu hướng 2026 hướng đến chiều sâu, sự tinh tế và cảm giác thư thái, sang trọng ngay trong đời sống thường nhật.

Sàn gỗ tông sáng thanh lịch

Không phải ngẫu nhiên mà sàn gỗ tông màu sáng, ấm áp tiếp tục thống trị các bảng xếp hạng thiết kế. Với căn nhà hoặc chung cư có diện tích vừa phải, các gam màu gỗ sồi, gỗ tần bì hay màu hạt dẻ sáng là vũ khí bí mật giúp không gian trông rộng thoáng và sạch sẽ hơn.

Sàn gỗ tông sáng màu hạt dẻ hoặc sồi giúp không gian nhỏ trở nên rộng thoáng và thư thái hơn (Ảnh: Duffiled Timber).

Xu hướng này cực kỳ ăn ý với phong cách Japandi (Nhật Bản lai Bắc Âu) hay minimalism đang rất được các gia đình trẻ ưa chuộng. Một lớp sàn gỗ sáng màu không chỉ phản chiếu ánh sáng tự nhiên tốt hơn mà còn tạo cảm giác thư giãn, chữa lành sau một ngày làm việc căng thẳng.

Biến tấu với cách lát gỗ hình học

Vẫn là chất liệu gỗ quen thuộc, nhưng năm 2026 sẽ chứng kiến sự phá cách trong kỹ thuật lát. Thay vì kiểu lát so le đơn thuần, các nhà thiết kế đang quay lại với kiểu lát xương cá hoặc tạo hình ô vuông đầy nghệ thuật.

Kỹ thuật lát gỗ kiểu xương cá hoặc ô vuông tạo nhịp điệu hình học vui mắt, xóa tan sự đơn điệu (Ảnh: Rejuvenationfd).

Cách sắp xếp các thanh gỗ ngắn thành những khối hình học xen kẽ ngang dọc tạo nên nhịp điệu vui mắt cho căn phòng. Kiểu sàn này đặc biệt phù hợp với những gia chủ yêu thích vẻ đẹp hoài cổ của phong cách Mid-century nhưng vẫn muốn giữ nét hiện đại. Nó giúp sàn nhà trở thành một điểm nhấn trang trí thực thụ mà không cần thêm thắt quá nhiều đồ đạc cầu kỳ.

Cảm hứng hoài niệm từ gạch bông

Sự trở lại của gạch bông hay các loại gạch mang họa tiết cổ điển dự báo sẽ bùng nổ mạnh mẽ. Đây là tin vui cho những tín đồ của phong cách Indochine (Đông Dương) đầy lãng mạn.

Với hoa văn đa dạng và màu sắc phong phú, loại gạch này mang lại vẻ đẹp vừa sang trọng, vừa gần gũi.

Điểm xuyết gạch bông họa tiết cổ điển là cách tuyệt vời để tạo điểm nhấn cho hành lang hoặc phòng tắm (Ảnh: Namely Design).

Tuy nhiên, bí quyết để không bị rối mắt là bạn chỉ nên sử dụng chúng ở các khu vực diện tích nhỏ như phòng tắm, hành lang, hoặc tạo thành một tấm thảm gạch điểm nhấn giữa nền nhà phòng khách. Sự tương phản giữa gạch bông họa tiết và tường trắng trơn sẽ tạo nên hiệu ứng thị giác cực kỳ ấn tượng.

Đá mài terrazzo phiên bản hiện đại

Terrazzo (đá mài) không phải là cái tên xa lạ với người Việt, nhưng năm 2026 sẽ là sân chơi của dòng terrazzo palladiana. Đặc trưng của phong cách này là sử dụng các mảnh đá cẩm thạch kích thước lớn, không đồng đều được kết dính trên nền xi măng hoặc nhựa cao cấp.

Sàn terrazzo đá vảy lớn (palladiana) mang vẻ đẹp thủ công phóng khoáng, cực kỳ bền và mát (Ảnh: T.E).

Khác với kiểu đá mài hạt nhỏ li ti trước đây, terrazzo palladiana mang vẻ đẹp phóng khoáng, thủ công và đầy tính nghệ thuật. Đây là lựa chọn lý tưởng cho sàn bếp hoặc phòng ăn nhờ ưu điểm mát lạnh (rất hợp khí hậu nhiệt đới), độ bền cực cao và khả năng giấu bụi bẩn, vết trầy xước "thần sầu".

Sàn bê tông mài đa sắc

Bê tông mài đang thoát khỏi định kiến về sự thô cứng, lạnh lẽo của các nhà xưởng để bước vào không gian nội thất cao cấp. Năm 2026, sàn bê tông không chỉ dừng lại ở màu xám xi măng mà được khoác lên những bảng màu táo bạo hơn như xanh rêu, nâu đất nung hay màu kem ấm.

Sàn bê tông mài liền mạch với gam màu ấm đang là lựa chọn "hot" cho các căn hộ hiện đại (Ảnh: Geostone).

Điểm cộng lớn nhất của loại sàn này là tính liền mạch, không có đường ron (khe hở giữa các viên gạch), giúp sàn nhà trông rộng hơn và việc lau chùi trở nên cực kỳ dễ dàng. Với bề mặt bóng mờ tự nhiên, sàn bê tông màu mang lại vẻ đẹp hiện đại, cá tính, rất hợp với những căn hộ mang phong cách công nghiệp.

Nghệ thuật mosaic giàu điểm nhấn

Gạch mosaic đang được nâng tầm từ một vật liệu lát thông thường thành các tác phẩm nghệ thuật dưới chân bạn. Xu hướng năm tới là sử dụng các viên gạch nhỏ để ghép thành các bức tranh, hình khối hoặc họa tiết lấy cảm hứng từ thiên nhiên ngay trên sàn nhà.

Nghệ thuật ghép gạch mosaic biến sàn nhà thành một bức tranh đầy tính thẩm mỹ và độc bản (Ảnh: Mosaics Lab).

Dù chi phí thi công có phần nhỉnh hơn, nhưng sàn mosaic mang lại giá trị thẩm mỹ độc bản. Tại Việt Nam, sàn mosaic thường được ưu ái sử dụng trong phòng tắm (nhờ khả năng chống trơn trượt tốt do nhiều mạch gạch) hoặc khu vực sảnh đón khách để thể hiện gu thẩm mỹ tinh tế của gia chủ.