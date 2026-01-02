Chiến sự Ukraine tiếp diễn ác liệt (Ảnh minh họa: Skynews).

Bộ Tổng Tham mưu Ukraine: Số vụ giao tranh giảm

Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tối 1/1 của Bộ Tổng Tham mưu Ukraine cho biết: "Từ đầu ngày, đã có 97 cuộc đụng độ quân sự. Đối phương tiến hành một cuộc tấn công tên lửa và 30 cuộc không kích, sử dụng 92 quả bom dẫn đường. Nga triển khai 4.158 UAV cảm tử và thực hiện 2.674 cuộc pháo kích".

Bộ Tổng Tham mưu Ukraine khẳng định lực lượng phòng vệ cơ bản bẻ gãy các đợt xung phong của đối phương ở Slobozhansky và Kursk, Kupyansk, Liman, Slavic, Konstantinovka, Pokrovsk, Aleksandrovsky, Huliaipole, Orekhov, Dnieper.

Các cuộc tấn công dưới tiếng chuông giao thừa

Kênh Military Summary đưa tin, theo chính quyền vùng Kherson do Nga bổ nhiệm, vào đêm giao thừa, Ukraine bị cáo buộc đã tiến hành một cuộc tập kích bằng UAV nhằm vào các mục tiêu dân sự tại làng Khorly. Ba chiếc UAV đã đánh trúng một quán cà phê và một khách sạn trên bờ Biển Đen, nơi nhiều người đang lưu trú. Vụ việc xảy ra ngay trước tiếng chuông nửa đêm.

Theo báo cáo sơ bộ, 53 người thương vong, trong đó 24 người thiệt mạng, bao gồm cả trẻ em. Một UAV mang theo hỗn hợp gây cháy, gây ra một vụ hỏa hoạn lớn. Nhiều người không kịp thoát thân và thiệt mạng trong đám cháy. Công tác chữa cháy tiếp tục cho đến sáng hôm sau.

Bên cạnh đó, có báo cáo về một cuộc tấn công tiếp theo nhằm vào lực lượng cứu hộ. Trong đêm, các đội phòng không đã đánh chặn và phá hủy 168 UAV của Ukraine trên các khu vực của Nga và Biển Đen, và bắn hạ thêm một số UAV khác vào sáng 1/1, Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Ngoài các mục tiêu dân sự, cơ sở hạ tầng cũng bị nhắm mục tiêu, một số UAV đã bị đánh chặn gần Nhà máy lọc dầu Ilsky, cũng như kho chứa dầu ở Lyudinovo.

Ukraine khẳng định chỉ tập kích mục tiêu quân sự của Nga

Interfax-Ukraine đưa tin, phát ngôn viên Bộ Tổng tham mưu Ukraine Dmitry Likhoviy tuyên bố, lực lượng Kiev chỉ nhằm vào các mục tiêu quân sự Nga, bác bỏ cáo buộc của Moscow về một cuộc tập kích vào Khorly, gây thương vong cho dân thường.

Ông Likhoviy nói: "Thông tin về những hành động của Lực lượng phòng vệ Ukraine vào rạng sáng 1/1 đã được đăng tải trên các trang mạng xã hội chính thức của Bộ Tổng tham mưu Ukraine. Kiev tuân thủ các chuẩn mực của Luật Nhân đạo Quốc tế và chỉ tấn công các mục tiêu quân sự, các cơ sở nhiên liệu và năng lượng của Nga, và các mục tiêu hợp pháp khác, nhằm mục đích làm suy yếu tiềm lực quân sự của đối phương".

Most - kênh truyền thông địa phương Kherson - đưa tin cuộc tấn công đã gây thiệt hại cho nhà hàng "Ukrainian House" và khách sạn "Leo" ở Khorly. Các video do truyền thông Nga công bố cho thấy một số UAV tập kích khách sạn, gây hư hại đáng kể, với ít nhất 4 phát bắn trúng.

Các phương tiện truyền thông địa phương đưa tin rằng cựu trưởng phòng cảnh sát vùng Kalanchak do Nga bổ nhiệm, ông Sergei Bogan, có thể đã thiệt mạng trong cuộc tấn công.

Phòng tuyến Zaporizhia rạn vỡ, binh sĩ Ukraine rút lui

Theo kênh RVvoenkor, quân đội Nga (RFAF) đã đẩy mạnh tiến công trên mặt trận Zaporizhia, đột phá vào Belogorye và chiếm giữ trung tâm khu định cư.

Cụ thể, tại khu vực Orekhov, lực lượng Moscow đã chọc thủng phòng tuyến của quân đội Ukraine (AFU), chiếm giữ phần phía nam và trung tâm Belogorye, thiết lập vị trí trong các khu dân cư và đang tiếp tục hoạt động dọn dẹp.

"Quân đội Nga đã củng cố vị trí của mình ở Belogorye. Khu vực tiến công rộng 1,05km²", các nhà phân tích Ukraine cũng thừa nhận.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Orekhov ngày 1/1. Lực lượng Moscow tái khởi động chiến dịch mở rộng vùng kiểm soát (Ảnh: RVvoenkor).

Kênh ZOV Military cho biết, có thông tin về sự mất kỷ luật thực sự trong Lữ đoàn bộ binh cơ giới 128 AFU. Các binh sĩ của đơn vị này, đang trấn giữ phòng tuyến tại Primorskoe, được cho là đã tự ý rời bỏ vị trí, vi phạm trực tiếp mệnh lệnh của chỉ huy lữ đoàn là "tử thủ đến người cuối cùng".

Trường hợp này dường như cho thấy sự mất kiểm soát và suy giảm tinh thần ở một trong những đơn vị tinh nhuệ của AFU, các nguồn tin ủng hộ Kiev thừa nhận.

Các binh sĩ Ukraine, có lẽ nhận ra sự vô ích của việc tiếp tục kháng cự và thấy mối đe dọa hiện hữu về việc bị bao vây và xóa sổ, đã chọn cách cứu lấy mạng sống của mình, phớt lờ mệnh lệnh của cấp trên. Họ rút lui về các vị trí có lợi hơn để tiếp tục phòng thủ.

Việc rời bỏ vị trí hàng loạt khỏi tuyến phòng thủ trọng yếu như vậy đã hé lộ một số vấn đề then chốt của AFU:

- Khủng hoảng niềm tin vào bộ chỉ huy: Các binh sĩ không còn tin tưởng vào năng lực của các chỉ huy, những người đang đưa ra những mệnh lệnh rõ ràng là không thể thực hiện được.

- Kiệt sức và mất tinh thần: Lữ đoàn, vốn đã ở tuyến đầu của cuộc tấn công trong thời gian dài, đang kiệt sức về thể chất và tinh thần.

- Sự khởi đầu của một sự sụp đổ khó lòng có thể kiểm soát ở mặt trận: Khi toàn bộ một đơn vị từ chối thực hiện mệnh lệnh, điều này báo hiệu sự chuyển sang chế độ tự vệ tự phát, có thể dẫn đến hiệu ứng domino ở các khu vực khác.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại cánh tây Zaporizhia ngày 1/1. Lực lượng Moscow tiếp tục đột phá, mở rộng vùng kiểm soát. Lực lượng Kiev có dấu hiệu vỡ trận, buộc phải rút lui (Ảnh: ZOV Military).

Su-35 Nga bắn hạ Su-27 Ukraine

Kênh Geroman đưa tin, Bộ Quốc phòng Nga thông báo một máy bay chiến đấu Su-27 của Ukraine đã bị bắn rơi hôm 1/1 trên bầu trời phía bắc tỉnh Zaporizhia.

Tên lửa không đối không R-37 do một máy bay Su-35 của Nga phóng đi ở khu vực Kamyanka, cũng thuộc tỉnh này, hạ gục chiếc Su-27 khi nó đang tiếp cận các vị trí để thả bom lượn vào các vị trí của quân đội Nga, nhiều khả năng là nhằm tới Huliaipole.

Mặc dù điều này chưa được xác nhận 100%, nhưng có vẻ rất có thể đã xảy ra. Điều đáng chú ý là, không giống như thường lệ, chiếc Su-35 không yểm trợ bất kỳ chiếc Su-34 nào đang phóng bom lượn KAB mà có thể đang bay vòng quanh khu vực để "đón lõng" máy bay Ukraine.

Tiêm kích Su-35 Nga khai hỏa (Ảnh minh họa: Telegram).

Nga đang kiểm soát bao nhiêu diện tích ở Ukraine?

Kênh AMK Mapping tổng kết chiến sự và công bố chi tiết diện tích các khu vực khác nhau của Ukraine do Nga kiểm soát, tính đến ngày 1/1: Crimea và Sevastopol: 100%; tỉnh Lugansk: 99,80%; tỉnh Donetsk: 80,92%; tỉnh Zaporizhia: 75,50%; tỉnh Kherson: 71,08%. Theo đó, lực lượng Moscow kiểm soát 90,38% diện tích vùng Donbass và nếu tính cả 4 tỉnh mà họ đã tuyên bố sáp nhập là 81,59%.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tính đến ngày 1/1. Từ phần màu tím ban đầu, Moscow đã mở rộng vùng kiểm soát ra các khu vực màu nâu và vàng nhạt (Ảnh: AMK Mapping).

Ngoài ra, RFAF kiểm soát 5,37% diện tích tỉnh Kharkov; 1,39% tỉnh Dnipropetrovsk; tỉnh Sumy: 1,20%; tỉnh Mykolaiv: 0,54%

Tiến bộ của Nga ở Ukraine mỗi năm kể từ ngày 31/12/2022 lần lượt là +588km² năm 2023; +3.457km2 năm 2024 và +5.559km² năm 2025.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tính đến ngày 1/1 kèm theo tỷ lệ kiểm soát của Moscow (Ảnh: AMK Mapping).

Trái ngược với thống kê của AMK Mapping, kênh DeepState có liên hệ với Tổng cục Tình báo quốc phòng Ukraine (GUR) đưa ra con số thấp hơn nhiều.

Cụ thể, trong năm 2025, Nga đã kiểm soát hơn 4.336km² lãnh thổ Ukraine.

Báo cáo có đoạn: "Đây là khoảng 0,72% tổng lãnh thổ Ukraine. Tổng cộng, từ ngày 1/1/2023 đến ngày 1/1/2026, diện tích lãnh thổ do Nga kiểm soát tăng thêm 7.463km², tương đương 1,28% tổng diện tích. So với những năm trước, năm 2025 thực sự là một năm đầy thách thức đối với Lực lượng Quốc phòng Ukraine".

DeepState công bố số liệu thống kê về diện tích Nga kiểm soát theo khu vực: Dnipropetrovsk: 0,6% (tăng 0,6% so với năm trước); Sumy: 1% (+1%); Kharkov - 4,7% (+1,3%); Kherson: 72% (giữ nguyên); Zaporizhia: 74,8% (+2,1%); Donetsk: 78,1% (+10,6%); Lugansk: 99,6% (+0,6%).

So với năm 2022, tình hình đã thay đổi như sau trong 3 năm qua: Dnepropetrovsk: 0% lên 0,6%; Sumy: 0% lên 1%; Kharkov: 1,9% lên 4,7%; Kherson: 72%, giữ nguyên; Zaporizhia: 72,8% lên 74,8%; Donetsk: 56,7% lên 78,1%; Lugansk: 97,9% lên 99,6%.

DeepState báo cáo rằng tổng cộng 116.165km² lãnh thổ của Ukraine đang bị kiểm soát, tương ứng 19,25% tổng diện tích lãnh thổ, hay cứ 5km² thì có 1km² do Moscow kiểm soát.

Crimea vẫn do Nga nắm giữ hoàn toàn, không thay đổi. Tỷ lệ phần trăm diện tích tỉnh Mykolaiv bị kiểm soát trên bán đảo Kinburn không liên quan đến số liệu này.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine ngày 1/1. Trong đó, Nga kiểm soát các khu vực màu nâu và tím, những vùng màu xanh lá là nơi họ từng nắm giữ hồi đầu xung đột (Ảnh: DeepState).

Xe tăng Abrams do Australia viện trợ tham chiến ở Pokrovsk

Kênh Euromaidan Press cho biết, Australia hoàn tất việc chuyển giao toàn bộ 49 xe tăng Abrams cho Ukraine, và chúng đã tham chiến tại Pokrovsk.

Những chiếc xe tăng đã đến Ukraine sau chuyến hải trình kéo dài 55 ngày được hộ tống bởi binh sĩ Australia, sau đó trải qua quá trình chuẩn bị cuối cùng tại Ba Lan để sẵn sàng sử dụng ngay lập tức trên chiến trường. Các kíp lái Ukraine đã được huấn luyện và phân công nhiệm vụ.

Xe tăng Abrams tham gia các cuộc phản công phía nam tuyến đường sắt tại Pokrovsk, nơi lực lượng Kiev đang nỗ lực ngăn chặn sự đột phá của đối phương, điều có thể cắt đứt các hoạt động rút lui của AFU khỏi Mirnograd. Các xe tăng này đã xung phong cùng với xe chiến đấu bộ binh, trấn áp các hỏa điểm của Nga và thu hút sự chú ý của UAV trong khi các xe bọc thép BMP tiến lên để chiếm lại các vị trí trọng yếu.

Một chiếc Abrams đã bị UAV Nga đánh trúng nhiều lần trong chiến dịch nhưng nó chỉ bị hư hại và có thể được sửa chữa. Kíp lái đã sống sót và rút lui an toàn.

Lực lượng Kiev tiếp tục giữ vững phía bắc Pokrovsk, ngăn chặn hơn 30 cuộc tấn công của đối phương mỗi ngày trong khu vực này. Xe tăng Abrams tham chiến khi Ukraine phát động các cuộc phản công để làm giảm đà tiến công của Nga vào thời điểm quan trọng của cuộc chiến.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Pokrovsk - Mirnograd ngày 1/1. Thế trận tiếp tục giằng co, Kiev chưa từ bỏ mục tiêu giành lại các khu vực đã bị mất (Ảnh: AMK Mapping).

Ukraine phản công hiệu quả ở Kupyansk

Theo hướng Kupyansk, lực lượng Kiev tiếp tục các cuộc phản công và đạt được những tiến bộ mới ở cả hai bờ sông Oskil, giành lại tổng cộng 2,42km², kênh AMK Mapping cho hay.

Ở phía đông, AFU tiếp tục phát huy những thành công trước đó và tiến sâu hơn vào các khu rừng phía tây bắc Petropavlivka, chiếm lại các vị trí mới và thiết lập quyền kiểm soát đối với khu dân cư nhỏ nằm ở vùng ngoại ô phía tây bắc. Ngoài ra, họ tiếp tục phát triển về phía tây bắc từ Kucherivka, chiếm được các vị trí mới trong khu công nghiệp và các khu rừng liền kề.

Ở phía tây, sau các chiến dịch truy quét quy mô lớn, những binh lính Nga cuối cùng đã rút khỏi một cứ điểm, nơi bao gồm một số tòa nhà cao tầng, cho phép quân đội Ukraine thiết lập quyền kiểm soát toàn bộ và chuyển trọng tâm sang việc hoàn thành việc chiếm giữ trung tâm thành phố.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Kupyansk ngày 1/1. Kiev phản công dữ dội, giành lại các khu vực xanh nhạt, chia cắt các đội hình của lực lượng Moscow (Ảnh: AMK Mapping).

Giao tranh ác liệt trên các mặt trận khác

Kênh AMK Mapping đưa tin, theo hướng Liman (Lyman), quân đội Nga tiếp tục đột phá vào và xung quanh Dibrova.

Sau khi chiếm được phần trung tâm và phía tây Dibrova, RFAF phát động các đòn đánh quyết định vào trung tâm ngôi làng, thiết lập quyền kiểm soát các con phố còn lại. Lực lượng Kiev vẫn kiểm soát một khu dân cư nhỏ dọc theo bờ bắc sông Sivserkyi Donets.

Các nhóm xung kích Moscow khác tiếp tục dọn sạch các khu rừng ở phía tây bắc và mở rộng vùng kiểm soát của họ về phía nam so với mũi tấn công ban đầu. Có thêm 1,35km² nghiêng về phía Nga.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Liman ngày 1/1. Lực lượng Moscow tiếp tục mở rộng vùng kiểm soát (Ảnh: AMK Mapping).

Theo hướng Konstantinovka, RFAF tiếp tục tiến công và đạt được những tiến bộ đáng kể ở phía bắc hồ chứa Kleban-Bykske, giành được 4,06km². Họ phát triển về phía tây xuyên qua các khu rừng dọc theo bờ bắc của hồ chứa và chiếm được các vị trí mới ở đó trong khi lực lượng Kiev tiếp tục rút lui. Các mũi khác tiến từ phía bắc, chiếm được các vị trí ở rìa rừng và tiến đến rìa rừng.

Theo hướng Dobropillya, lực lượng Moscow tiếp tục tiến về phía tây Pokrovsk và đã tái chiếm mỏ than Pokrovsk. Tiếp nối thành công ở phía tây nam mỏ, họ một lần nữa xâm nhập vào phần phía tây từ khe núi gần đó. Các nhóm xung kích khác đột kích từ phía nam, cho phép họ thiết lập lại quyền kiểm soát hoàn toàn khu vực này.

Sử dụng mỏ làm điểm tập kết, quân đội Nga bắt đầu tiến xa hơn về phía bắc, chiếm giữ các vị trí mới trong các khu rừng trồng. Các cuộc xâm nhập được thực hiện đến các khu vực cách mỏ 1,9km về phía bắc. Thêm 2,92km² nghiêng về phía Nga.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Dobropillya ngày 1/1. Thế trận tiếp tục giằng co giữa 2 bên sau khi Moscow kiểm soát hoàn toàn Pokrovsk và Mirnograd (Ảnh: AMK Mapping).

Theo hướng Omelnyk, RFAF tiếp tục tiến công sau khi kiểm soát Huliaipole và đạt được những tiến bộ mới ở 2 khu vực khác nhau. Ở phía đông bắc, họ tiến qua các cánh đồng phía tây thành phố và xâm nhập vào thị trấn Zaliznychne lân cận. Binh sĩ Nga tiến dọc theo 2 khe núi dẫn từ rìa phía tây của thành phố, thiết lập quyền kiểm soát các vị trí trong các khu rừng trồng ở đó.

Các mũi khác tiến dọc cao tốc, chiếm giữ các vị trí trong 2 cụm nhà nông nghiệp và một số hàng cây, trước khi xâm nhập vào Zaliznychne. Họ nhanh chóng chiếm được nhà ga xe lửa ở trung tâm thị trấn, tuy nhiên, Trung đoàn xung kích độc lập 425 Skala AFU đã phát động một cuộc phản công và đánh bật đối phương. Giao tranh vẫn tiếp diễn ở phía đông thị trấn.

Ở phía tây nam, lực lượng Moscow nối lại các hoạt động đột phá ở phía tây Luhivske, tiến xuống con đường đến Bilohiriya và giành vị trí trong các ngôi nhà phía đông ngôi làng. Các đơn vị khác vượt sông Konka từ Novopokrovka và chiếm được phần phía nam Bilohiriya, liên kết với các nhóm xung kích đầu tiên và tiếp tục giải tỏa khu định cư.

Như vậy, trong ngày qua, RFAF có thêm 4,95km², ngược lại, phía Ukraine giành lại 0,29km².