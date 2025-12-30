Vingroup xin rút, Bộ Xây dựng chốt tiến độ làm đường sắt cao tốc Bắc - Nam

Theo thông báo kết luận của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại cuộc họp kiểm điểm tình hình triển khai dự án đường sắt tốc độ cao trục Bắc - Nam, lãnh đạo Bộ Xây dựng nhìn nhận, bối cảnh hiện tại đòi hỏi sự tập trung và quyết liệt ở mức độ cao nhất để đẩy nhanh tiến độ các dự án đường sắt trọng điểm quốc gia.

Xác định giải phóng mặt bằng là khâu then chốt quyết định tiến độ khởi công, Bộ trưởng Trần Hồng Minh yêu cầu phải hoàn thành việc bàn giao toàn bộ tim tuyến, mốc giới và phạm vi giải phóng mặt bằng cho các địa phương khi có đủ cơ sở pháp lý. Đặc biệt lưu ý chủ động phối hợp xử lý sớm việc di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật (điện, nước...) để tránh tình trạng gây đình trệ toàn bộ dự án.

Dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam có tổng vốn sơ bộ khoảng 1,7 triệu tỷ đồng, tương đương 67 tỷ USD (Ảnh minh họa: Shutterstock).

Bộ trưởng yêu cầu Vụ Kế hoạch - Tài chính khẩn trương hoàn thành báo cáo của Bộ Xây dựng về cơ chế đặc thù, phương thức đầu tư và tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư.

Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng chủ trì, phối hợp cùng chủ đầu tư xây dựng tiến độ chi tiết các công việc đảm bảo khởi công dự án vào cuối năm 2026, đặc biệt là vận dụng các cơ chế đặc thù để sớm lựa chọn tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án.

Bộ cũng yêu cầu các đơn vị liên quan của Bộ tham mưu thành lập các ban chỉ đạo của Bộ triển khai các dự án đường sắt quốc gia.

Trước đó, ngày 25/12, Vingroup đề nghị rút đăng ký đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đã trình Chính phủ vào tháng 5. Quyết định đã được tập đoàn cân nhắc kỹ lưỡng nhằm đảm bảo tập trung tối đa nguồn lực cho các dự án hạ tầng chiến lược trọng điểm vừa được giao nhiệm vụ triển khai.

Điển hình là dự án Khu đô thị thể thao Olympic tại Hà Nội có quy mô hơn 9.000ha, với trung tâm là quần thể các công trình thể thao chất lượng cao, bao gồm sân vận động Trống Đồng. Tập đoàn xác định phải tập trung tối đa nguồn lực để đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng đã cam kết.

Các dự án trên đòi hỏi đầu tư rất lớn về nguồn vốn, thời gian và năng lực triển khai. Trong khi đó, dự án Đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đã nhận được sự quan tâm và đề xuất đầu tư của nhiều doanh nghiệp có tiềm lực và kinh nghiệm như Thaco Trường Hải, Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Việt Nam, Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Việt Nam...

Do đó, việc Vingroup xin rút đăng ký đầu tư dự án Đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam không ảnh hưởng tới việc triển khai dự án.