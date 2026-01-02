Đầu năm 2026, sàn HoSE chào đón thêm loạt cổ phiếu mới

Năm 2025 khép lại với hàng loạt thương vụ IPO và niêm yết “bom tấn”, khuấy động lại không khí đã trầm lắng nhiều năm qua. Bước sang năm 2026, thêm nhiều cổ phiếu dự kiến sẽ lần lượt đổ bộ sàn HoSE, giúp giải bài toán khan hiếm hàng hóa.

Loạt “tân binh” lên HoSE đầu năm mới

Cổ phiếu đầu tiên chào sàn HoSE trong năm 2026 được xác định là TSA của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn. Hơn 40,4 triệu cổ phiếu TSA sẽ lên sàn với ngày giao dịch đầu tiên là 7/1.

Mức giá tham chiếu của TSA trong ngày giao dịch đầu tiên trên HoSE là 13.800 đồng/cổ phiếu. Với mức giá này, giá trị vốn hóa của “tân binh” ngành xây lắp ước đạt khoảng 558 tỷ đồng.

Cổ phiếu KLB của Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienlongBank) đã nhận được quyết định chấp thuận niêm yết của HoSE vào ngày 18/12, dự kiến sẽ giao dịch trên HoSE trong tuần đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết dương lịch. Ngân hàng này cũng đã thông báo ngày hủy đăng ký giao dịch trên UPCoM là 7/1, với ngày giao dịch cuối cùng là 6/1.

Tính đến phiên giao dịch ngày 30/12/2025, cổ phiếu KLB đang được giao dịch ở mức giá 16.600 đồng/cổ phiếu. Với hơn 582 triệu cổ phiếu đang lưu hành, giá trị vốn hóa của KienlongBank đạt hơn 9.600 tỷ đồng.

Mã HPA của Công ty Cổ phần Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát cũng dự kiến sẽ niêm yết cổ phiếu trên HoSE sớm nhất trong tháng 1. Trước đó, doanh nghiệp này đã hoàn tất đợt IPO vào ngày 15/12 với lượng đăng ký mua hơn 35,7 triệu cổ phiếu, vượt 19% so với kế hoạch chào bán 30 triệu đơn vị. Mức giá IPO đạt 41.900 đồng/cổ phiếu, qua đó giúp Nông nghiệp Hòa Phát huy động tối thiểu 1.257 tỷ đồng.

Đầu năm mới 2026, sàn HoSE chào đón thêm loạt cổ phiếu mới (Ảnh: IT).

Nhiều “ông lớn” đã lên kế hoạch

Ngoài ra, lĩnh vực ngân hàng còn có Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (mã chứng khoán: VBB) và Ngân hàng TMCP Bản Việt (mã chứng khoán: BVB) lên chủ trương chuyển sàn và niêm yết trên HoSE.

Đối với BVBank, kỳ họp cổ đông thường niên năm 2025 đã thông qua kế hoạch niêm yết cổ phiếu trên HoSE ngay trong năm nếu điều kiện thị trường thuận lợi. Trong trường hợp chưa đáp ứng được các yếu tố cần thiết, thời điểm thực hiện muộn nhất được xác định là năm 2026.

Còn Vietbank, ngân hàng này đã chấp thuận triển khai phương án niêm yết cổ phiếu VBB trên HoSE, với thời gian dự kiến hoàn tất chậm nhất trong quý I/2026.

Trên sàn UpCOM, loạt “ông lớn” cũng đang xếp hàng đợi lên HoSE như cổ phiếu ACV của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP, mã MVN của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP (VIMC), mã VEA của Tổng công ty Máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam, cổ phiếu VGI của Tổng công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Viettel (Viettel Global….

Tại phiên họp năm 2024, ban lãnh đạo ACV cho biết doanh nghiệp sẽ thực hiện niêm yết trên HoSE khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định. Hiện tại, báo cáo tài chính của ACV vẫn còn ý kiến kiểm toán liên quan đến quyết toán cổ phần hóa và tài sản khu bay. Doanh nghiệp đã báo cáo và đang chờ ý kiến từ cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Với VEA của Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam (VEAM), tại kỳ họp thường niên năm 2025, doanh nghiệp đã trình cổ đông thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết để niêm yết cổ phiếu VEA trên HoSE khi đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định pháp luật.