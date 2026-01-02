Những loại giấy tờ tùy thân nào không được ngân hàng chấp nhận từ 2026?

Kể từ ngày 1/1, một số loại giấy tờ tùy thân sẽ không còn được ngân hàng chấp nhận khi giao dịch.

Cụ thể, theo Thông tư 17 của Ngân hàng Nhà nước, từ năm nay, các ngân hàng thương mại sẽ ngừng cung cấp dịch vụ thanh toán và rút tiền trên tất cả các kênh đối với khách hàng là người Việt Nam vẫn sử dụng hộ chiếu làm giấy tờ tùy thân.

Trước đó, các ngân hàng đã thông báo đến khách hàng đang sử dụng hộ chiếu làm giấy tờ tùy thân đến các chi nhánh, phòng giao dịch để cập nhật thông tin sang căn cước công dân (CCCD) gắn chip hoặc thẻ căn cước mới.

Quy định này được ban hành nhằm tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn giao dịch thông qua việc bắt buộc xác thực bằng dữ liệu sinh trắc học. Các giao dịch rút tiền hoặc thanh toán điện tử của khách hàng cá nhân chỉ được phép thực hiện khi hệ thống đã đối chiếu và xác nhận trùng khớp thông tin sinh trắc học (khuôn mặt hoặc vân tay) của người giao dịch với dữ liệu gốc.

Trong đó, dữ liệu gốc phải được lưu trữ dưới dạng mã hóa trên thẻ CCCD gắn chip, thẻ căn cước do Bộ Công an cấp hoặc đã được xác thực thông qua tài khoản định danh điện tử VNeID.

Hộ chiếu mẫu mới của Việt Nam được cấp từ ngày 1/7/2022 (Ảnh: Tiến Tuấn).

Liên quan đến quy định xác thực sinh trắc học, các ngân hàng cho biết từ ngày 1/1 sẽ không còn chấp nhận giấy chứng minh công an, chứng minh quân đội làm giấy tờ tùy thân trong giao dịch.

Những khách hàng chưa cập nhật thông tin CCCD gắn chip theo quy định sẽ bị tạm ngừng giao dịch. Theo thông báo, khách hàng cá nhân cần đến các chi nhánh ngân hàng để cập nhật giấy tờ tùy thân nhằm tuân thủ các quy định mới của Ngân hàng Nhà nước, gồm Thông tư 17/2024, Thông tư 18/2024 và Luật Căn cước số 26/2023.

Theo đó, dữ liệu sinh trắc học phải được đối chiếu với dữ liệu gốc lưu trữ trong chip của thẻ CCCD, thẻ căn cước hoặc thông qua tài khoản định danh điện tử VNeID do Bộ Công an quản lý. Đối với các tài khoản đăng ký bằng chứng minh công an hoặc chứng minh quân đội, giao dịch sẽ bị chặn kể từ thời điểm giấy tờ hết hạn hoặc từ ngày 1/1, tùy mốc nào đến trước; hộ chiếu cũng không còn được sử dụng để xác minh tài khoản, thẻ sau thời điểm này.

Ngân hàng khuyến nghị khách hàng sớm mang theo CCCD gắn chip còn hiệu lực đến chi nhánh gần nhất để cập nhật thông tin, tránh gián đoạn giao dịch khi quy định chính thức có hiệu lực.

Nhiều ngân hàng trước đó đã phát đi thông báo để khách hàng chủ động cập nhật giấy tờ tùy thân. Đơn cử, Sacombank cho biết từ 1/1 sẽ tạm ngưng toàn bộ giao dịch thanh toán, rút tiền qua tài khoản và thẻ tại tất cả kênh nếu khách hàng Việt Nam chỉ sử dụng hộ chiếu.

Ngân hàng khuyến nghị người dùng liên hệ chi nhánh hoặc phòng giao dịch để đổi sang CCCD/căn cước điện tử; những khách hàng đã cập nhật không cần thực hiện thêm thủ tục.