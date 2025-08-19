Đại gia Malaysia chi 1.700 tỷ đồng mua đứt 2.000m2 “đất vàng” Võ Thị Sáu?

UOA Vietnam đã chi 68 triệu USD (khoảng 1.700 tỷ đồng) để thâu tóm 100% cổ phần của Công ty cổ phần VIAS Hồng Ngọc Bảo, thông tin đáng chú ý được ghi nhận từ dữ liệu từ Grant Thornton về các giao dịch M&A trong 7 tháng đầu năm 2025.

Cụ thể, Tập đoàn United Overseas Australia Ltd (UOA Group) thông qua công ty con UOA Vietnam đã chi 68 triệu USD (gần 1.700 tỷ đồng) để thâu tóm 100% cổ phần VIAS Hong Ngoc Bao JSC - pháp nhân đang nắm giữ quyền phát triển khu đất vàng hơn 2.000 m2 tại quận 1, TPHCM. Khu đất này dự kiến được dùng để xây dựng tòa nhà văn phòng thương mại khoảng 20.000 m2.

Giao dịch trên giúp UOA nắm toàn quyền kiểm soát tài sản cốt lõi và duy nhất của công ty mục tiêu, đó là quyền phát triển khu đất rộng hàng nghìn m2 trên đường Võ Thị Sáu, phường Tân Định - một trong những vị trí đắc địa hiếm hoi còn lại tại lõi trung tâm quận 1.

Thương vụ đồng thời tiếp nối làn sóng đầu tư săn đón của các nhà đầu tư nước ngoài đối với các quỹ đất sạch hiếm hoi còn lại tại khu vực lõi trung tâm TPHCM.

Theo báo cáo quý I/2025 của CBRE Việt Nam, thị trường văn phòng TPHCM không ghi nhận nguồn cung mới nào trong quý. Tình trạng "khát" mặt bằng chất lượng cao tại khu vực trung tâm ngày càng hiện hữu.

Vị trí khu đất vàng 2.000m2 vừa được giao dịch.

Thương vụ còn gây chú ý bởi danh tiếng của cả bên mua và bên bán.

Bên mua: Đại gia bất động sản Malaysia

UOA Group là một trong những nhà phát triển bất động sản hàng đầu tại Malaysia. Tập đoàn được thành lập và niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán tại Australia năm 1987. Theo thông tin tự giới thiệu, UOA hiện là một trong những tập đoàn đầu tư và phát triển bất động sản lớn trên thị trường trong nước cũng như trong khu vực.

Tại Việt Nam, UOA có mặt từ năm 2017, ghi dấu với sự ra mắt một tòa nhà văn phòng tọa lạc tại vị trí đắc địa tại trung tâm đô thị Phú Mỹ Hưng, hiện đã đi vào hoạt động ổn định.

UOA Việt Nam còn hợp tác với Hongkong Land phát triển dự án The MarQ - căn hộ hạng sang ngay quận 1.

Tập đoàn được biết còn cũng hợp tác với CapitaLand Development trong siêu dự án khu phức hợp Sycamore (tại Bình Dương) có quy mô 18,9ha.

Toà văn phòng UOA quận 7 (Ảnh: UOA).

Bên bán: Vừa tăng vốn hơn 10 lần lên 1.335 tỷ đồng, “đại gia” bí ẩn phía sau

Còn bên bán, VIAS Hồng Bảo Ngọc là pháp nhân được lập ra để sở hữu và triển khai dự án.

Theo đăng ký kinh doanh, VIAS Hồng Ngọc Bảo có địa chỉ tại 72 Bis Võ Thị Sáu, Phường Tân Định, TPHCM, Việt Nam.

Theo thay đổi đăng ký doanh nghiệp mới nhất vào 30/7/2025, người đại diện theo pháp luật là bà Hồ Thị Ánh Nga. Công ty cũng vừa tăng vốn điều lệ từ 98 tỷ lên 1.335 tỷ đồng, gấp hơn 10 lần.

Chi tiết về danh tính cổ đông VIAS Hồng Bảo Ngọc chưa được công bố. Tuy nhiên, giới thạo tin cho rằng ông chủ VIAS Hồng Bảo Ngọc là đại gia có tiếng trong giới kinh doanh. Vị này đồng thời là người đứng sau hệ thống trung tâm Anh Văn Hội Việt Mỹ (VUS) nổi tiếng của TPHCM.

Địa chỉ CTCP VIAS Hồng Ngọc Bảo tại 72 Bis Võ Thị Sáu, Phường Tân Định, TPHCM cũng là một trong những cơ sở dạy tiếng anh trước đây của VUS.

Thay đổi đăng ký kinh doanh của VIAS Hồng Bảo Ngọc (Ảnh: Tri Túc).

Trước khi chuyển nhượng khu đất vàng này, năm 2021, Công ty TNHH Hồng Ngọc Bảo Red Ruby đã hợp tác với nhà thầu Central Construction làm tổng thầu D&B để triển khai dự án Red Ruby Tower (72Bis Võ Thị Sáu, quận 1). Tuy nhiên, sau đó hợp tác này đã không được thực hiện.

M&A nửa đầu năm sôi động tháng 7

Theo dữ liệu từ Grant Thornton, trong tháng 7 năm nay, thị trường M&A Việt Nam ghi nhận 34 thương vụ hoàn tất, với tổng giá trị công bố và ước tính đạt khoảng 786 triệu USD. Bất động sản, công nghệ, năng lượng, logistics, hạ tầng và y tế là 5 lĩnh vực dẫn đầu về số lượng và giá trị giao dịch.

Hoạt động M&A trong lĩnh vực bất động sản đã phục hồi mạnh mẽ sau giai đoạn trầm lắng. Động lực chính của sự phục hồi này đến từ tín hiệu tích cực của môi trường kinh tế vĩ mô, giúp củng cố khả năng hấp thụ sản phẩm bất động sản của thị trường, cùng với Luật Đất đai có hiệu lực từ tháng 8/2024, góp phần nâng cao tính minh bạch và tạo đà cho tăng trưởng.

Cùng nhịp tăng trưởng với bất động sản, lĩnh vực logistics, hạ tầng, xây dựng, kỹ thuật cũng ghi nhận sự sôi động, hưởng lợi từ dòng chảy thương mại mở rộng, các dự án nâng cấp hạ tầng và hợp tác công – tư.

Trong khi đó, y tế, năng lượng và công nghệ tiếp tục duy trì sức hút mạnh mẽ từ cả nhà đầu tư trong và ngoài nước. Đây là những lĩnh vực nóng liên tục trong các năm gần đây, với tháng 7 năm nay ghi nhận hoạt động giao dịch ổn định, khi nhà đầu tư tìm kiếm cơ hội gắn với xu hướng tiêu dùng dài hạn, chuyển dịch sang năng lượng sạch và chuyển đổi số.