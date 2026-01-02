Họa sĩ Đặng Văn Tứ tôn vinh vẻ đẹp phụ nữ đã qua xuân thì

Triển lãm “Sắc thân” của họa sĩ Đặng Văn Tứ (Tứ Rô) diễn ra từ ngày 2/1 đến ngày 12/1 tại Maii Gallery (TPHCM), giới thiệu loạt tranh sơn dầu tập trung vào hình thể nữ với bút pháp phóng khoáng, xử lý sơn dày và cấu trúc khối mang tính phồn thực rõ nét.

Khác với cách tiếp cận mang tính mô tả hay lý tưởng hóa, họa sĩ Tứ Rô tiếp cận hình thể như một khối vật chất tạo hình. Trong loạt tác phẩm này, hình thể được phóng đại, giản lược chi tiết, nhấn mạnh cảm giác đầy và nặng của khối.

Sơn dầu được sử dụng như một vật liệu xây dựng hình dáng, với các lớp sơn dày, mảng lớn, kết hợp giữa cọ và dao vẽ (tém bay), tạo nên bề mặt tranh giàu tính hấp dẫn của chất liệu.

Một tác phẩm trong triển lãm “Sắc thân” của họa sĩ Đặng Văn Tứ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Không gian trong tranh được tiết chế tối đa, gần như không xác định bối cảnh, giúp toàn bộ sự chú ý dồn vào thân thể và thao tác hội họa. Màu sắc được kiểm soát chặt chẽ, với sự đối lập giữa tông da ấm và nền lạnh, làm nổi bật cấu trúc khối và bề mặt sơn.

Họa sĩ Tứ Rô chia sẻ: "Tôi không tìm sự mềm mại hay vẻ đẹp hoàn hảo. Tôi vẽ những gì tôi thấy gần với đời sống hơn: Thân thể đã qua xuân thì, có sức nặng, có dấu vết của trải nghiệm. Khi vẽ, tôi làm việc trực tiếp với màu và sơn. Tôi thích sơn dày, mảng lớn, vẽ tới đâu thấy tới đó. Có lúc mạnh tay, có lúc chậm lại, nhưng luôn để cho hình thể tự hiện ra.

Tôi không cố kể chuyện hay tạo cảnh trí xung quanh. Tôi muốn thân thể đứng một mình trên tranh, không cần giải thích. Với tôi, vẽ là làm việc đều đặn và thành thật. Mỗi bức tranh là một lần thử thách, một lần đi tiếp với thứ mình đang tìm, đang tin".

Vẻ đẹp của người phụ nữ trong tranh của Tứ Rô không còn là nét xuân thì, mà là sự huyền bí của trải nghiệm, của những tầng sâu cảm xúc. Họa sĩ không chỉ vẽ hình thể mà khơi dậy năng lượng nữ tính nguyên bản, mang tới cho người xem vẻ đẹp đã bị quên lãng - vẻ đẹp của sự từng trải.

Giám tuyển, họa sĩ Phan Trọng Văn chia sẻ: “Điều đáng chú ý là Tứ Rô không tìm cách đa dạng hóa đề tài hay thay đổi phong cách trong cùng một loạt tranh. Anh chấp nhận sự lặp lại của hình thể và bố cục để đào sâu khả năng của sơn dầu và thao tác tạo hình. Sự lặp lại này cho thấy một quá trình làm việc có chủ đích, nơi mỗi bức tranh là một biến thể về khối, màu và bề mặt, hơn là một câu chuyện riêng lẻ.

"Sắc thân" vì thế không phải là một triển lãm dễ xem theo nghĩa giải trí. Nó đòi hỏi người xem nhìn chậm, quan sát kỹ bề mặt tranh, cảm nhận độ dày của sơn và cách hình khối được dựng lên. Triển lãm đặt trọng tâm vào hội họa như một thực hành nghề nghiệp nghiêm túc, nơi thân thể chỉ là phương tiện để khảo sát chất liệu, kỹ thuật và tư duy tạo hình”.

Đặng Văn Tứ sinh năm 1979 tại Thái Bình, tốt nghiệp Đại học Mỹ Thuật Công Nghiệp Hà Nội. Đây là triển lãm cá nhân thứ tư của anh.