Cận Tết, các đại gia bất động sản chạy đua ưu đãi

Thị trường bất động sản phía Nam giai đoạn cận Tết Nguyên đán 2026 càng sôi động hơn khi nhiều chủ đầu tư tung hàng loạt chính sách khuyến mãi, ưu đãi lớn, trải rộng ở nhiều khu vực và đa dạng phân khúc.

Chiết khấu 28%, giãn dòng tiền để kích cầu

Theo khảo sát, Tập đoàn Vạn Phúc tung chính sách chiết khấu 28% khi sở hữu các sản phẩm nhà ở thấp tầng như nhà phố, shophouse, biệt thự tại dự án Van Phuc City, phường Hiệp Bình, TPHCM. Thời gian áp dụng một tháng (từ ngày 10/1 đến 10/2), nhân kỷ niệm 30 năm thành lập doanh nghiệp. Chính sách chiết khấu này có thể xem là "khủng" nhất thị trường bất động sản phía Nam hiện nay.

Không chiết khấu trực tiếp vào giá bán, Pi Group lại chọn ưu đãi thanh toán với khách hàng mua dự án Picity Sky Park, phường Dĩ An, TPHCM vừa được cất nóc vào cuối tháng 12/2025. Cụ thể, người mua chỉ thanh toán 15% cho đến khi nhận nhà quý 1/2027. Ngân hàng hỗ trợ vay 70%, chủ đầu tư hỗ trợ trả gốc 2 năm và trả lãi 3 năm.

Còn Tập đoàn An Gia ban hành chính sách hỗ trợ 100% lãi suất trong 36 tháng (gồm 12 tháng sau nhận nhà), ân hạn nợ gốc 60 tháng cho người mua căn hộ The Gió Riverside. Ngoài ra, doanh nghiệp còn tung chiết khấu 23,5% ưu đãi quà tặng điện máy thiết yếu cho căn hộ.

Không nằm ngoài cuộc đua, Gamuda Land cũng triển khai ưu đãi ở nhiều dự án như phân khu Glen (Celadon City), The Meadow... Trong đó, phân khu Glen có ưu đãi như chủ đầu tư hỗ trợ lãi suất tối đa 7%/năm trong tối đa 24 tháng kể từ ngày giải ngân đầu tiên cho khoản vay 70% giá bán; ngân hàng ân hạn nợ gốc 24 tháng.

Với các phương thức thanh toán nhanh và chậm, mức ưu đãi cũng được áp dụng 1-2%, thậm chí có ưu đãi đặc biệt 10% (không áp dụng cho các căn hộ tầng trệt theo chương trình cam kết lợi nhuận trung bình 4%/5 năm).

Nhiều chủ đầu tư chạy đua ưu đãi cuối năm (Ảnh: Kim Ngọc).

"Liều thuốc" kích thích thanh khoản cuối năm

Một chuyên gia bất động sản có nhiều năm quan sát thị trường cho biết các chính sách ưu đãi về tiến độ thanh toán dịp cuối năm có giá trị lớn trong việc kích thích nhu cầu sở hữu nhà ở. Nhu cầu ở thực của nhóm khách hàng trẻ luôn có nhưng giá bất động sản ngày càng cao vượt quá khả năng chi trả.

Vì vậy, thời điểm cuối năm, khách hàng có tài chính tích lũy chỉ khoảng 400-500 triệu đồng là có thể sở hữu nhà. Chủ đầu tư tung chính sách để kích cầu nhóm khách hàng ở thực, với những sản phẩm còn lại trong giỏ hàng. Tuy nhiên, chuyên gia cho rằng các dự án đã xây gần xong và tiến độ thanh toán, chính sách tốt thì mới thu hút được khách, bởi người mua có tâm lý "chắc ăn".

Ông Võ Hồng Thắng, Phó tổng giám đốc DKRA Group, cho biết thời điểm cuối năm, các chủ đầu tư đang bước vào “cuộc đua” chính sách bán hàng với mức độ cởi mở ngày càng lớn nhằm kích thích thanh khoản thị trường. Trọng tâm của các chính sách này là hỗ trợ tài chính cho người mua, thông qua ưu đãi lãi suất và giãn tiến độ trả nợ gốc.

Theo ông Thắng, nếu trước đây thời gian hỗ trợ lãi suất phổ biến khoảng 24 tháng, ân hạn nợ gốc trong 2 năm thì hiện nay, nhiều chủ đầu tư đã kéo dài thời gian ân hạn lên 3-5 năm. Bên cạnh đó, tỷ lệ giải ngân cũng được điều chỉnh theo hướng cạnh tranh hơn, với một số dự án chỉ cần thanh toán 10-20% giá trị hợp đồng ban đầu nhưng được ngân hàng cho vay 30-50%, qua đó giảm đáng kể áp lực dòng tiền và số vốn tự có của người mua.

Đồng quan điểm, ông Đinh Minh Tuấn, chuyên gia bất động sản, cho biết giai đoạn cuối năm là thời điểm người tiêu dùng quen với tâm lý mua sắm, khuyến mãi. Các chính sách ưu đãi như tặng nội thất, chiết khấu, tặng vàng, ân hạn gốc, miễn phí quản lý… đã góp phần cải thiện thanh khoản và giúp thị trường bớt trầm lắng. Thực tế cho thấy, nếu không có những chính sách này, tâm lý xuống tiền của người mua trong những tháng cuối năm sẽ dè dặt hơn.

Tuy vậy, thị trường hiện nay không tăng trưởng “nóng” mà đang phục hồi theo hướng chọn lọc. Không phải tất cả phân khúc hay dự án đều có thanh khoản tốt, nhiều khu vực có dấu hiệu giảm nhiệt. Do đó, các chủ đầu tư cũng cần kết hợp các chính sách khuyến mãi để duy trì nhịp bán hàng ít nhất đến hết dịp Tết Nguyên đán.

Ông Tuấn khuyến nghị nhà đầu tư giai đoạn này cần dựa vào dữ liệu để chọn đúng vùng có động lực tăng trưởng thật sự, nơi hội tụ hạ tầng, nguồn cung chất lượng và nhu cầu ở thật, thay vì chạy theo sóng tâm lý hay tin đồn trong thị trường còn phân hoá mạnh như hiện nay.