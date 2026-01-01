Hồ sơ tòa tháp nghìn tỷ Vicem Tower, nay là khối bê tông giữa lòng Thủ đô

VKSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng vụ án xảy ra tại Tổng Công ty Xi măng Việt Nam (Vicem, trực thuộc Bộ Xây dựng) và các đơn vị liên quan, truy tố 14 bị can về các tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo cáo trạng, quá trình thực hiện đầu tư xây dựng dự án Trung tâm Điều hành và giao dịch Vicem, các bị can Lê Văn Chung (cựu Chủ tịch HĐTV Vicem), Nguyễn Ngọc Anh (cựu Tổng Giám đốc) cùng các bị can khác trong vụ án đã cố ý làm sai lệch các chỉ tiêu tài chính, tính hiệu quả kinh tế của dự án không chính xác để lập, phê duyệt tổng mức đầu tư dự án lớn hơn mức đã được chứng nhận đầu tư.

Tổng chi phí đã đầu tư dự án là hơn 1.200 tỷ đồng, nhưng đến nay vẫn không khai thác, sử dụng được, gây thất thoát, lãng phí hơn 380 tỷ đồng.

Dự án Vicem Tower bị bỏ hoang (Ảnh: Trần Kháng).

Về dự án, tòa nhà Trung tâm Điều hành và giao dịch Vicem (Vicem Tower) được cấp giấy chứng nhận đầu tư lần đầu cho Vicem vào năm 2010. Dự án được xây dựng trên khu đất gần 8.500m2 tại lô 10E6 khu đô thị mới Cầu Giấy (Hà Nội), nằm sát vành đai 3, gần tòa tháp Keangnam.

Vicem Tower có quy mô 31 tầng nổi và 4 tầng hầm. Tổng mức đầu tư ban đầu của dự án là 1.951 tỷ đồng, sau đó được điều chỉnh lên 2.743 tỷ đồng.

Dự án được khởi công vào tháng 5/2011, đến tháng 8/2015 đã hoàn thành phần thô công trình. Tuy nhiên, từ đó, dự án bị bỏ hoang, nằm trơ khung, nhiều hạng mục đã bị hoen gỉ, xuống cấp.

Theo phương án sắp xếp, xử lý nhà, đất tại Quyết định số 659 ngày 9/6/2015, Bộ Xây dựng đã cho phép Vicem giữ lại, tiếp tục quản lý, sử dụng lô đất thực hiện dự án này.

Tuy nhiên, căn cứ theo quy định và kế hoạch phát triển giai đoạn 2016-2021, Vicem đã đề nghị Bộ Xây dựng trình Thủ tướng cho phép tập đoàn lập phương án, tìm đối tác để chuyển nhượng Vicem Tower. Bộ Xây dựng đã có văn bản báo cáo và được Thủ tướng chấp thuận chủ trương cho phép Vicem chuyển nhượng dự án vào tháng 3/2017.

Quá trình chuyển nhượng dự án sau đó gặp nhiều khó khăn, vướng mắc về pháp luật đầu tư, đất đai, việc sắp xếp, xử lý tài sản nhà đất thuộc doanh nghiệp Nhà nước… nên dự án vẫn không chuyển nhượng được. Vì vậy, Vicem đã có văn bản đề nghị Bộ Xây dựng báo cáo Thủ tướng chấp thuận cho Vicem tiếp tục đầu tư, hoàn thiện tòa tháp.

Đến cuối tháng 3/2023, Bộ Xây dựng đã có văn bản báo cáo Thủ tướng xem xét chấp thuận chủ trương cho phép Vicem được tiếp tục đầu tư hoàn thiện dự án Vicem Tower. Sau khi được chấp thuận, Bộ Xây dựng chỉ đạo Vicem thực hiện, đảm bảo hiệu quả vốn đầu tư, sử dụng đất và tuân thủ các quy định của pháp luật.

Vào tháng 5/2023, Văn phòng Chính phủ có văn bản gửi các Bộ gồm: Bộ Tư pháp, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường và UBND TP Hà Nội yêu cầu có ý kiến liên quan tới đề nghị của Bộ Xây dựng về việc cho phép Vicem tiếp tục thực hiện dự án Vicem Tower.

Cuối năm 2023, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu Bộ Xây dựng tiếp thu ý kiến các bộ và UBND TP Hà Nội chỉ đạo Vicem tiếp tục đầu tư hoàn thiện dự án theo quy định.

Ngày 5/3/2025, chủ đầu tư Vicem và liên danh nhà thầu gồm Công ty cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings và Công ty cổ phần TID đã tái khởi động dự án Vicem Tower với gói thầu số 23. Theo kế hoạch, Vicem phấn đấu hoàn thành tòa nhà vào quý II/2026.

Đến tháng 6/2025, Bộ Xây dựng yêu cầu Vicem tập trung đầu tư, hoàn thiện dự án theo ý kiến chấp thuận của Thủ tướng.