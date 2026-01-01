Khu đất vàng ven biển Quy Nhơn được chốt giá hơn 1.240 tỷ đồng

Ngày 1/1, thông tin từ UBND tỉnh Gia Lai, địa phương này đã có quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án Khu chung cư thương mại và dịch vụ du lịch Quy Nhơn.

Đơn vị trúng đấu giá là Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD405 - Bình Định có trụ sở tại số 70 đường Tây Sơn (phường Quy Nhơn Nam, Gia Lai) hơn 1.240 tỷ đồng, cao hơn giá khởi điểm gần 48 tỷ đồng.

Tọa lạc trên đường ven biển An Dương Vương, được đánh giá là vị trí đất vàng, nằm ngay trung tâm Quy Nhơn (Ảnh: Doãn Công).

Ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, yêu cầu nhà đầu tư triển khai dự án đúng chủ trương đầu tư, quy hoạch đã được phê duyệt.

Trường hợp sau 12 tháng kể từ ngày phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư, doanh nghiệp không thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư, không triển khai dự án hoặc không bảo đảm tiến độ đăng ký mà không có lý do chính đáng, tỉnh sẽ xem xét chấm dứt dự án theo quy định.

Dự án Khu chung cư thương mại và dịch vụ du lịch Quy Nhơn được UBND tỉnh Gia Lai chấp thuận tháng 7/2025. Tổng mức đầu tư dự án hơn 11.600 tỷ đồng.

Khu đất thực hiện dự án trước đây là cơ sở nhà, đất của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn (phường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định cũ; nay thuộc phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai).

Theo quyết định, khu đất được phân chia thành nhiều hạng mục. Trong đó, khu nhà ở chung cư kết hợp thương mại dịch vụ có diện tích hơn 1,5ha, diện tích xây dựng công trình 6.209m2, với khoảng 2.704 căn hộ.

Ngoài ra, khu đất hỗn hợp kết hợp thương mại dịch vụ du lịch 1 có diện tích 8.300m2, diện tích xây dựng hơn 3.000m2; khu hỗn hợp thương mại dịch vụ du lịch 2 có diện tích hơn 6.000m2, diện tích xây dựng hơn 2.600m2.