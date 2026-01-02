Viện bỏng quá tải, Thụy Sĩ chuyển nạn nhân vụ cháy sang các nước

Trực thăng cứu thương gần hiện trường vụ hỏa hoạn (Ảnh: Reuters).

Số người bị bỏng nặng trong vụ hỏa hoạn tại quán bar ở thị trấn nghỉ dưỡng Crans-Montana (Thụy Sĩ) đã vượt xa năng lực tiếp nhận của các trung tâm điều trị bỏng tại Zurich và Lausanne, cũng như trung tâm ứng phó thảm họa quốc gia ở thủ đô, một quan chức y tế khẩn cấp tại Geneva cho biết hôm 1/1.

Theo bác sĩ Robert Larribau, Trưởng bộ phận cấp cứu của Bệnh viện Đại học Geneva, người được các cơ quan quốc gia báo cáo tình hình, khoảng 50 người được cho là đã bị bỏng nặng.

Bác sĩ Larribau cho biết, các quan chức Thụy Sĩ đang phối hợp với Liên minh châu Âu để tìm bệnh viện ở các nước láng giềng có thể tiếp nhận một phần các nạn nhân. Việc chuyển bệnh nhân sang các bệnh viện ở Đức, Italy và Pháp bắt đầu từ cuối ngày 1/1.

Ba công dân Italy bị thương trong vụ hỏa hoạn đã được sơ tán sang Bệnh viện Niguarda ở Milan, nơi có đơn vị điều trị bỏng nặng.

Ông Guido Bertolaso, một quan chức địa phương, cho hay các nạn nhân bị bỏng trên 30-40% cơ thể và hiện vẫn được đặt nội khí quản, nhưng “việc họ có thể được di chuyển là một dấu hiệu tích cực”.

Vị quan chức Italy này cho biết thêm vùng Lombardy đang theo dõi tình trạng của 2 công dân Italy khác đang điều trị tại Bern và Zurich, để xem xét khả năng sơ tán trong những ngày tới.

“Tuy nhiên, họ đang trong tình trạng rất nguy kịch, đến mức các bác sĩ Thụy Sĩ khuyên chưa nên di chuyển vào thời điểm này”, ông Bertolaso nói thêm.

Hiện trường vụ hỏa hoạn tại quán bar (Ảnh: UGC).

Bệnh viện Sion, cơ sở y tế gần hiện trường nhất, ban đầu đã quá tải do số lượng nạn nhân đổ về. Bệnh viện này được cho là đã tiếp nhận khoảng 60 người.

Hơn 20 người khác được chuyển tới Lausanne, con số này gấp hơn 2 lần năng lực của trung tâm điều trị bỏng tại đây. Trong khi đó, 16 nạn nhân được chuyển đến Bệnh viện Đại học Zurich, và 8 người được đưa tới bệnh viện ở Bern.

Bốn người, trong độ tuổi từ 15 đến khoảng 25, đã được đưa tới Bệnh viện Đại học Geneva. Theo bác sĩ Larribau, trong số này, 2 người đang ở khoa hồi sức tích cực và cần được chuyển viện sớm nhất có thể để điều trị chuyên sâu.

Ba người bị gãy xương và các chấn thương không do bỏng từ một vụ nổ xảy ra tại quán bar khi đám cháy đang bùng phát đã tự di chuyển tới một bệnh viện khác ở Geneva.

Vụ hỏa hoạn xảy ra khoảng 1h30 ngày 1/1 tại quán bar Le Constellation tại khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Crans-Montana, miền Nam Thụy Sĩ. Thời điểm xảy ra hỏa hoạn có gần 200 người tại đây.

Theo lời cảnh sát, ít nhất 40 người có thể đã thiệt mạng, bao gồm cả công dân ngoại quốc, trong khi 115 người bị thương.

Bộ Ngoại giao Pháp tối qua cho biết ít nhất 9 công dân Pháp bị thương trong vụ cháy và ít nhất 8 người khác đang mất tích. Theo thông báo, 3 nạn nhân đã được chuyển tới các bệnh viện ở Paris và Lyon, và “các đợt sơ tán, chuyển viện khác đối với những người bị thương đang được tiến hành”.