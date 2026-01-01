Giả mạo văn bản về chiến dịch làm giàu, làm sạch dữ liệu đất đai

Ngày 1/1, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Khánh Hòa xác nhận đơn vị này đã có văn bản gửi UBND các xã, phường và Công an tỉnh này nhằm cảnh báo thông tin giả mạo liên quan đến chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai.

Trước đó, ngày 24/12/2025, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Khánh Hòa nhận được công văn của UBND xã Tân Định (Khánh Hòa) phản ánh việc có thông tin giả mạo chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai.

Khánh Hòa cảnh báo việc giả mạo văn bản chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai để lừa đảo (Ảnh: Trung Thi).

Theo công văn của UBND xã Tân Định, qua công tác tiếp công dân, ông P.N. (trú xã Tân Định) cho biết đã nhận được giấy mời mang danh nghĩa Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Khánh Hòa về việc triển khai thực hiện chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai.

Sau khi tiếp nhận giấy mời, một số điện thoại 0822.567.xxx gọi đến cho ông P.N., đề nghị kết bạn Zalo để hướng dẫn thủ tục kê khai thông tin trên một trang web. Nghi ngờ lừa đảo, ông N. đã mang giấy tờ trên đến trình báo lực lượng chức năng.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Khánh Hòa, thể thức, nội dung văn bản cũng như chữ ký của Phó Giám đốc Sở trong các giấy tờ mà ông P.N. tiếp nhận đều không đảm bảo quy định, không trùng khớp với chữ ký đang được lãnh đạo Sở này sử dụng.

Ngoài ra, chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai tại Khánh Hòa đã kết thúc vào ngày 4/12/2025. Từ thời điểm này đến nay, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Khánh Hòa chưa triển khai thêm bất kỳ kế hoạch hay hướng dẫn nào liên quan đến chiến dịch trên.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Khánh Hòa đề nghị UBND các xã, phường trên địa bàn tỉnh này thông tin, cảnh báo đến người dân và các tổ chức thuộc phạm vi quản lý về hành vi giả mạo, lừa đảo nêu trên để chủ động phòng ngừa, nâng cao cảnh giác; đồng thời đề nghị Công an tỉnh xem xét, xử lý theo quy định pháp luật.