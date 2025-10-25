Trung tướng Mai Hoàng đại diện Công an TPHCM nhận thư khen của Thủ tướng

Sáng 25/10, tại Đại hội thi đua yêu nước TPHCM, Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TPHCM, thay mặt Công an thành phố nhận thư khen của Thủ tướng Chính phủ.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được trao thư khen của Thủ tướng cho Trung tướng Mai Hoàng (Ảnh: Q.Huy).

Giai đoạn vừa qua, Công an TPHCM đã lập nhiều thành tích trong việc tấn công, trấn áp tội phạm, triệt phá nhiều đường dây mua bán ma túy; trong đó có vụ án liên quan đến 4 tiếp viên hàng không, Công an TPHCM đã thu giữ số lượng lớn ma túy, khởi tố nhiều đối tượng liên quan.

Thủ tướng khẳng định, thành tích của công an TPHCM đã đóng góp tích cực trong kiềm chế, kéo giảm tội phạm, xây dựng xã, phường không ma túy, củng cố trật tự xã hội, kỷ cương văn minh, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Thư khen của Thủ tướng gửi Công an TPHCM.

Thủ tướng nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương và đánh giá cao thành tích của Công an TPHCM. Thủ tướng đề nghị Bộ Công an có hình thức khen thưởng, đề xuất khen thưởng xứng đáng với các tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc đấu tranh trong chuyên án.

Đồng thời, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo lực lượng chức năng phát huy thành tích đạt được, tiếp tục đấu tranh, trấn áp mạnh các loại tội phạm, đặc biệt tội phạm ma túy hoạt động có tổ chức, xuyên quốc gia.

Cuối thư, Thủ tướng gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc đến lực lượng Công an TPHCM và hy vọng Công an TPHCM tiếp tục lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc hơn nữa thời gian tới.

Cũng tại đại hội, Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã trao tặng Huân chương Quân công và Huân chương Chiến công cho các cá nhân thuộc Công an TPHCM có thành tích xuất sắc trong quá trình công tác.

Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao Huân chương Quân công hạng Ba cho Thượng tá Nguyễn Thành Hưng (Ảnh: Q.Huy).

Trong đó, Thượng tá Nguyễn Thành Hưng, Trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03, Công an TPHCM), được trao tặng Huân chương Quân công hạng Ba vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, xây dựng lực lượng công an nhân dân, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc.

Trung tá Võ Thành Dung, thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02, Công an TPHCM), được trao tặng Huân chương Chiến công hạng Nhì. Thiếu tá Hoàng Giang Long, thuộc Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03, Công an TPHCM), được trao tặng Huân chương Chiến công hạng Ba.

Bên cạnh đó, Phó chủ tịch nước cũng trao tặng Huân chương Chiến công hạng Ba cho 11 cá nhân thuộc các phòng nghiệp vụ của Công an TPHCM.