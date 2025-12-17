Công an TPHCM kéo giảm 24% tội phạm về trật tự xã hội trong năm 2025

Ngày 17/12, Công an TPHCM tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai kế hoạch năm 2026. Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TPHCM, chủ trì sự kiện.

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang; Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được.

Trung tướng Mai Hoàng phát biểu tại Hội nghị (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo Công an TPHCM, trong năm 2025, đơn vị đã nắm chắc tình hình, quản lý chặt chẽ địa bàn, đối tượng, kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp giải quyết hiệu quả những vấn đề phức tạp nảy sinh ngay từ cơ sở; không để hình thành “điểm nóng”, không để xảy ra bị động, bất ngờ.

Công tác bảo vệ an ninh nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh xã hội, an ninh mạng, an ninh thông tin, truyền thông được triển khai toàn diện, có chiều sâu; bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho hàng loạt sự kiện chính trị, đối ngoại, văn hóa có ý nghĩa đặc biệt quan trọng của đất nước và thành phố.

Công tác phòng, chống tội phạm tiếp tục được Công an TPHCM triển khai hiệu quả. Trong đó, tình hình tội phạm về trật tự xã hội được kiềm chế, kéo giảm hơn 24% so với năm 2024; tội phạm xâm phạm sở hữu giảm hơn 29% so với cùng kỳ.

Đại tướng Lương Tam Quang ghi nhận những thành tích, kết quả Công an TPHCM đạt được trong năm 2025 (Ảnh: Công an cung cấp).

Các đợt ra quân cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm được đơn vị tổ chức bài bản, có trọng tâm, trọng điểm. Lực lượng tuần tra, kiểm soát được bố trí khép kín địa bàn, kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm, góp phần giữ vững trật tự, kỷ cương pháp luật và cảm nhận an toàn của người dân.

Công an thành phố đã triệt phá nhiều ổ nhóm ma túy có quy mô, thu giữ khối lượng chất cấm rất lớn. Trong năm 2025, tội phạm về ma túy tăng hơn 22% số vụ và hơn 32% số đối tượng.

Nhiều vụ án kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, môi trường nghiêm trọng, phức tạp được điều tra, xử lý nghiêm minh; góp phần bảo vệ tài sản Nhà nước, giữ vững kỷ cương pháp luật, tạo môi trường đầu tư - kinh doanh lành mạnh. Công an thành phố tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số và triển khai Đề án 06 của Chính phủ.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tướng Lương Tam Quang ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích, kết quả mà Công an TPHCM đã đạt được trong năm qua.

Các tập thể, cá nhân được tặng Huân chương Chiến công trong dịp này (Ảnh: Công an cung cấp).

Bộ trưởng Bộ Công an đánh giá Công an TPHCM đã chủ động đấu tranh phòng, chống tội phạm; số vụ phạm tội về trật tự xã hội giảm; xử lý hàng chục băng nhóm tội phạm có tổ chức; triệt phá nhiều đường dây cờ bạc, tín dụng đen, lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy mô lớn.

Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm tham nhũng, kinh tế, môi trường đạt một số kết quả quan trọng. Công tác nghiệp vụ cơ bản được tập trung chỉ đạo, góp phần phòng ngừa, phát hiện, xử lý từ sớm, từ xa, ngay tại cơ sở nhiều yếu tố tiềm ẩn phức tạp nổi lên về an ninh trật tự.

Đại tướng Lương Tam Quang yêu cầu Công an TPHCM tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhằm hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra trong năm 2026.

Tại hội nghị, 5 tập thể và 15 cá nhân thuộc Công an TPHCM đã được tặng thưởng Huân chương Chiến công các hạng; 33 tập thể được nhận Cờ thi đua của Bộ Công an vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” năm 2025.