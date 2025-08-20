Công an TPHCM bắt bà trùm cho vay nặng lãi “Má Hạnh”

Ngày 20/8, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TPHCM, cho biết, đơn vị vừa triệt phá đường dây cho vay lãi nặng do Lâm Thị Thu Em (tức “Má Hạnh”, SN 1971) cầm đầu.

"Má Hạnh" cùng con trai bị Công an TPHCM bắt khẩn cấp (Ảnh: Thuận Thiên).

Thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, Phòng PC02 đã chủ động rà soát, nắm tình hình các băng nhóm hoạt động phạm tội, đặc biệt là tội phạm liên quan đến tín dụng đen.

Qua công tác nghiệp vụ, Phòng PC02 xác định “Má Hạnh” cùng con trai là Nguyễn Văn Đang (SN 1999) cầm đầu đường dây cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, nên lập chuyên án đấu tranh.

Cảnh sát lấy lời khai "Má Hạnh" (Ảnh: Thuận Thiên).

Ngày 11/8, cảnh sát đồng loạt triển khai phá án, bắt khẩn cấp 5 đối tượng “Má Hạnh”, Nguyễn Văn Đang, Nguyễn Vũ Phát (cùng sinh năm 1999), Trần Huỳnh Thái Sơn (sinh năm 1994) và Lê Thành Bắc (sinh năm 2002).

Ngoài ra, cơ quan công an còn phát hiện đối tượng Nguyễn Lê Tùng (sinh năm 1987) có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo cảnh sát, đường dây của “Má Hạnh” hoạt động cho vay từ năm 2024 đến nay, theo phương thức “tiền góp, tiền đứng” với số tiền từ 5 triệu đồng đến 200 triệu đồng, lãi suất 180-360%/năm.

Các đối tượng núp bóng kinh doanh quán sinh tố trên đường Điện Biên Phủ (quận Bình Thạnh cũ) để làm địa điểm thu tiền của người vay. Bước đầu, nhà chức trách xác định số tiền nhóm này thu lợi bất chính lên đến hàng trăm triệu đồng.

Nguyễn Văn Đang tại cơ quan điều tra (Ảnh: Thuận Thiên).

Công an cho biết, “Má Hạnh” có tiền án về các tội Môi giới mại dâm và Cố ý gây thương tích. Để điều hành đường dây, Thu Em cùng con trai thu nạp nhiều đối tượng có tiền án, tiền sự tham gia hoạt động cho vay lãi nặng, siết nợ, đòi nợ.

Phòng PC02 tiếp tục điều tra, làm rõ tất cả đối tượng có liên quan.