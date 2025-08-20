Công an TPHCM bắt Giám đốc Công ty Phương Đông Building

Ngày 20/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Hoàng Hoài Nguyên (Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Dịch vụ Phương Đông Building), Trần Quốc Tuấn (nhân viên công ty) về tội Gây ô nhiễm môi trường.

Hoài Nguyên (bên phải ) và Tuấn bị bắt về tội Gây ô nhiễm môi trường (Ảnh: Thuận Thiên).

Lúc 6h ngày 15/8, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM phát hiện xe chở rác do tài xế T.M. điều khiển, mang thông tin của Công ty Phương Đông Building đang đổ chất thải trực tiếp xuống khu đất rộng khoảng 4.800m2 ở xã Long Hải.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng ghi nhận khu đất đã bị đổ và tập kết lượng lớn rác thải từ trước, có dấu hiệu rỉ nước, bốc mùi hôi thối, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường xung quanh.

Bước đầu, Nguyên khai Công ty Phương Đông Building có trụ sở tại xã Long Hải, được giao thu gom rác tại xã Tam An (huyện Long Đất, Bà Rịa - Vũng Tàu cũ; nay là xã Long Điền, TPHCM) và vận chuyển đến khu xử lý tại Phú Mỹ.

Công ty Phương Đông Building đổ 600 tấn rác thải xuống khu đất ở xã Long Hải (Ảnh: Thuận Thiên).

Tuy nhiên, từ tháng 4, Nguyên đã chỉ đạo Trần Quốc Tuấn khi đẩy rác thì cho chở về đổ trái phép tại khu đất ở xã Long Hải. Sau đó, công ty thuê xe ben vận chuyển rác đi nơi khác xử lý.

Hành vi này của Công ty Phương Đông Building từng bị UBND huyện Long Đất phát hiện, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 65 triệu đồng và buộc khắc phục hậu quả. Tuy nhiên, công ty vẫn tiếp tục tái phạm.

Ngày 16/8, Công an TPHCM phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Trung tâm Công nghệ và Quản lý môi trường tiến hành lấy mẫu, xác định đây là chất thải rắn sinh hoạt, với khối lượng trên 600 tấn, diện tích đổ thải khoảng 2.000m2.

Công an TPHCM lấy lời khai giám đốc, nhân viên công ty Phương Đông Building (Ảnh: Thuận Thiên).

Công an TPHCM khuyến cáo các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tuyệt đối tuân thủ quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, đặc biệt trong việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải.

Người dân khi phát hiện các hành vi đổ trộm rác thải, xả thải trái phép gây ô nhiễm môi trường cần kịp thời báo tin cho chính quyền địa phương hoặc công an gần nhất để phối hợp xử lý.